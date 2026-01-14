Fußball Bundesliga live: RTL zeigt 1.FC Köln gegen FC Bayern heute live

RTL wird kurzfristig zwei Bundesliga-Spiele ins Programm aufnehmen und sorgt damit für Begeisterung unter den Fußballfans. Am heutigen Mittwoch, den 14. Januar, übertragen sie das Duell zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München aus dem RheinEnergieStadion. Zudem ist am Freitag, den 13. Februar, das Spiel am 22.Spieltag zwischen Borussia Dortmund gegen 1. FSV Mainz 05 vorgesehen. Diese Übertragungen erfolgen in Kooperation mit Sky Sport.

RTL überträgt Köln gegen Bayern

In der kommenden Woche wird RTL erstmals ein Bundesliga-Spiel in ihr Programm aufnehmen. Die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München findet am Mittwoch, den 14. Januar, um 20:15 Uhr im Kölner RheinEnergieStadion statt. Bis zuletzt ließ der Sender offen, welche Partie sie zeigen würden, doch nun steht fest, dass die Fans sich auf ein hochkarätiges Aufeinandertreffen freuen können.

Weitere Übertragung am Freitag

Die Übertragungen von RTL beschränken sich nicht nur auf das Spiel in Köln. Am Freitag, den 13. Februar, wird auch das Duell zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FSV Mainz 05 live übertragen. Diese Zusammenarbeit mit Sky Sport ist Teil eines umfangreicheren Deals, der in der Vergangenheit bereits für zusätzliche Bundesliga-Übertragungen sorgte.

Kooperation mit Sky Sport

Die Einigung zwischen RTL und Sky überrascht nicht, da die beiden Unternehmen bereits vor über zwei Jahren einen umfassenden Sport-Deal geschlossen haben. Dieser umfasst nicht nur die Übertragung von Formel-1-Rennen, sondern auch die Ausstrahlung mehrerer Zweitliga-Konferenzen. Die Zuschauer dürfen sich auf die nächste Konferenz am 18. Januar ab 13:00 Uhr freuen, die ebenfalls bei RTL zu sehen sein wird.

Kommentierung der Spiele

Für die Übertragung des Spiels zwischen Dortmund und Mainz wird RTL den Original-Kommentar von Sky übernehmen. Im Gegensatz dazu wird beim Spiel Köln gegen Bayern der Kölner Sender mit eigenem Personal auftreten, um die Zuschauer bestmöglich zu unterhalten. Wer genau die Übertragung moderieren wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Quelle: DWDL.de