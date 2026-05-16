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Fußball Bundesliga heute: Zahlen zum 34. Spieltag

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Der 34. Spieltag lieferte reichlich Zahlenstoff für den Bundesliga-Abschluss. Wolfsburg rettete sich mit einer starken Schlussspurt-Phase noch auf Rang 16 und geht nach 2018 und 2017 zum dritten Mal in die Relegation, in der die Niedersachsen bislang jeweils die Oberhand behielten. Auch der FC St. Pauli schrieb mit Blick auf die Tabelle eine bemerkenswerte Statistik fort.

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Die Meisterschale steht vor dem Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln in der Allianz Arena in München bereit, Mai 2026. Jan Hetfleisch / Getty Images
Die Meisterschale steht vor dem Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln in der Allianz Arena in München bereit, Mai 2026. Jan Hetfleisch / Getty Images

Wolfsburg mit neuem Relegationskapitel

Der VfL punktete in vier der vergangenen fünf Partien und verschaffte sich damit den Weg in die Entscheidungsspiele um den Klassenverbleib. Für die Wölfe ist es nach 2018 und 2017 bereits der dritte Gang in die Relegation, und bislang endete dieses Format für sie immer erfolgreich, damals gegen Braunschweig und Kiel.

Bei den Kiezkickern hat sich der letzte Tabellenplatz als fast schon vertrautes Terrain erwiesen. In der Hälfte ihrer zehn Bundesliga-Spielzeiten schlossen sie als Schlusslicht ab, kein anderer Klub beendete eine Saison in der Bundesliga häufiger auf Rang 18 als der FC St. Pauli.

Alle Ergebnisse des 34. Bundesliga-Spieltags im Überblick

Bundesliga
16.5.2026
- 15:30
FC Bayern München
2.72
xG
0.90
5 1
1.FC Köln
Allianz Arena
Bundesliga
16.5.2026
- 15:30
SC Freiburg
1.53
xG
0.99
4 1
RB Leipzig
Europa-Park Stadion
Bundesliga
16.5.2026
- 15:30
SV Werder Bremen
0.42
xG
2.53
0 2
Borussia Dortmund
Bundesliga
16.5.2026
- 15:30
Borussia Mönchengladbach
0.80
xG
1.31
4 0
TSG 1899 Hoffenheim
BORUSSIA-PARK
Bundesliga
16.5.2026
- 15:30
Bayer 04 Leverkusen
2.75
xG
1.33
1 1
Hamburger SV
BayArena
Bundesliga
16.5.2026
- 15:30
Eintracht Frankfurt
2.46
xG
1.16
2 2
VfB Stuttgart
Deutsche Bank Park
Bundesliga
16.5.2026
- 15:30
1. FC Heidenheim
2.32
xG
3.14
0 2
1. FSV Mainz 05
Voith-Arena
Bundesliga
16.5.2026
- 15:30
1. FC Union Berlin
1.96
xG
0.56
4 0
FC Augsburg
Stadion An der Alten Försterei
Bundesliga
16.5.2026
- 15:30
FC St. Pauli
1.52
xG
3.40
1 3
VfL Wolfsburg
Millerntor-Stadion

Kane zieht davon, Bayern stellt Rekordmarke auf

Auch im Rennen um die Torjägerkrone fielen die Abstände ungewöhnlich groß aus. Harry Kane kam am Ende auf 36 Treffer und lag damit 17 Tore vor Deniz Undav, der mit 19 Toren Zweiter wurde. Einen so deutlichen Vorsprung des besten Schützen auf den Verfolger hatte es zuletzt in der Saison 1971/72 gegeben, als Gerd Müller 18 Tore vor Klaus Fischer und Hans Walitza lag.

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Der FC Bayern beendete die Spielzeit zudem mit 89 Punkten und damit mit der viertbesten Bundesliga-Saison aller Zeiten. Nur zweimal sammelten die Münchner selbst noch mehr Zähler, einmal kam auch Bayer Leverkusen auf eine bessere Bilanz, jeweils mit 91 beziehungsweise 90 Punkten.

Die Bundesliga Tabelle

All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
FC Bayern München
FC Bayern München
S S U S S
34
28
5
1
122
36
86
89
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
N S N S S
34
22
7
5
70
34
36
73
3
RB Leipzig
RB Leipzig
S S N S N
34
20
5
9
66
47
19
65
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
N U U S U
34
18
8
8
71
49
22
62
5
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 Hoffenheim
S S U S N
34
18
7
9
65
52
13
61
6
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
N S S N U
34
17
8
9
68
47
21
59
7
SC Freiburg
SC Freiburg
S N U N S
34
13
8
13
51
57
-6
47
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
N U N N U
34
11
11
12
61
65
-4
44
9
FC Augsburg
FC Augsburg
S U S S N
34
12
7
15
45
61
-16
43
10
1. FSV Mainz 05
1. FSV Mainz 05
U N S N S
34
10
10
14
44
53
-9
40
11
1. FC Union Berlin
1. FC Union Berlin
N N U S S
34
10
9
15
44
58
-14
39
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
U U S N S
34
9
11
14
42
53
-11
38
13
Hamburger SV
Hamburger SV
N N S S U
34
9
11
14
40
54
-14
38
14
1.FC Köln
1.FC Köln
U N U N N
34
7
11
16
49
63
-14
32
15
SV Werder Bremen
SV Werder Bremen
S U N N N
34
8
8
18
37
60
-23
32
16
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
S U U N S
34
7
8
19
45
69
-24
29
17
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
N S U S N
34
6
8
20
41
72
-31
26
18
FC St. Pauli
FC St. Pauli
U N N N N
34
6
8
20
29
60
-31
26
Champions League
Europa League
Relegationsplatz
Abstieg in die 2.Liga
Europa-Conference-League-Play-offs

Burkardt setzt den Schlusspunkt

Den letzten Treffer dieser Bundesliga-Saison markierte Jonathan Burkardt, der das 990. Tor des Spieljahres erzielte.

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