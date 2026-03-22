Fußball Bundesliga heute: VfB Deniz Undav als Torgarant – Augsburg 2:5

Deniz Undav setzte seine beeindruckende Torserie fort und führte den VfB Stuttgart mit zwei Treffern zum klaren 5:2-Erfolg beim FC Augsburg. Undav baut Torserie aus und traf damit in seinem sechsten Bundesligaspiel in Folge, womit er seine Saisonbilanz auf 17 und 18 Saisontore schraubte. Der VfB kletterte durch den Auswärtssieg zum Abschluss des 27. Spieltags auf Rang drei der Tabelle. Gleichzeitig sicherte das Team von Chefcoach Sebastian Hoeneß wichtige Big Points im Kampf um die Champions-League-Ränge.

Undav sorgt früh für klare Verhältnisse

Bereits in der 12. Minute brachte Deniz Undav den VfB nach einer Hereingabe von Angelo Stiller und einer unglücklichen Abwehrverlängerung von FCA-Keeper Finn Dahmen in Führung. Der Stürmer agierte eiskalt vor dem Tor und nutzte die frühe Großchance konsequent, womit die Gastgeber in der WWK Arena schnell unter Druck gerieten. Die Gäste bestimmten fortan weite Teile des Spielverlaufs durch sauberes Kombinationsspiel und kontrollierten Ballbesitz, während die Augsburger kaum klare Szenen in der Offensive erzeugten. Hoeneß hatte seine Startelf im Vergleich zum Europa-League-Spiel in Porto auf fünf Positionen verändert — die Umstellungen griffen effektiv und schufen kaum Angriffsflächen für Manuel Baums Team.

Spielverlauf: Weitere Treffer und Wendepunkte

Nach der Führung kombinierten sich die Stuttgarter weiter in die Partie und erhöhten durch Tiago Tomás (29.) und Nikolas Nartey (31.) noch vor der Pause auf 3:0. Augsburg zeigte sich nach dem Seitenwechsel verbessert: Alexander Nübel parierte gegen Han-Noah Massengo (47.), und Cédric Zesiger vergab kurz darauf eine gute Gelegenheit (56.). Fabian Rieder verkürzte in der 57. Minute für den FCA, doch Undav stellte mit seinem zweiten Tor nur eine Minute später den alten Abstand wieder her (58.). Anton Kade brachte Augsburg durch einen Treffer in der 72. Minute erneut heran, ehe Ermedin Demirović in der 83. Minute nach Vorarbeit von Undav zum 5:2-Endstand traf.

Tabelle, Rekorde und Länderspielpause

Der VfB verbesserte sich durch den Dreier auf Platz drei und geht mit drei Punkten Vorsprung auf RB Leipzig und die TSG Hoffenheim in die Länderspielpause. Bayer Leverkusen liegt nach dem überraschenden 3:3-Patzer in Heidenheim bereits sieben Punkte zurück. Für Augsburg bedeutete die Pleite die dritte Niederlage in Serie und die erste Heimniederlage unter Übungsleiter Manuel Baum — zuvor war der FCA acht Begegnungen in der WWK Arena ungeschlagen gewesen, eine Serie, die zuletzt 2011/12 aufgezeichnet wurde. Für Undav steht nun die Rückkehr ins DFB-Team an; bei DAZN sagte er, er wolle spielen, glänzen und sich für den Bundestrainer empfehlen.