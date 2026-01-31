Fußball Bundesliga heute: Tristesse in Bremen – Werder wieder sieglos

Werder Bremen bleibt in der Bundesliga weiter in der Krise. Der Traditionsklub kam am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und wartet nun seit zehn Spielen auf einen Sieg, was einen neuen Negativrekord seit dem Wiederaufstieg 2022 bedeutet. Der späte Ausgleich durch Keke Topp in der Nachspielzeit verhinderte eine weitere Niederlage, während die Mannschaft von Horst Steffen weiterhin mit harmloser Offensive kämpft.

Spielverlauf: Werder mit frühem Druck

Die Partie begann mit einem zögerlichen Auftritt beider Teams. Werder Bremen, unterstützt von 41.800 Zuschauern in der heimischen Arena, übernahm zunächst das Kommando. Kapitän Marco Friedl kehrte nach seiner Gelbsperre zurück, doch die Bremer konnten aus ihrer Ballbesitzdominanz kein Kapital schlagen. Die erste nennenswerte Chance hatte Justin Njinmah in der 20. Minute, doch der Abschluss blieb erfolglos.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 20 | - 15:30 SV Werder Bremen U N U N N 1 : 1 0.80 xG 0.59 Endergebnis Borussia Mönchengladbach N S N U N K. Topp 90'+4' H. Tabaković 61' Tore 61' Tor H. Tabaković Assist: F. Honorat) Tor K. Topp 90' +4 30 M. Backhaus 31 Karim Coulibaly 32 M. Friedl 22 J. Malatini 2 O. Deman 14 Senne Lynen 6 J. Stage 3 Y. Sugawara 7 S. Mbangula 20 R. Schmid 11 J. Njinmah 33 M. Nicolas 20 L. Netz 2 F. Chiarodia 30 N. Elvedi 16 P. Sander 29 J. Scally 10 Florian Neuhaus 6 Y. Engelhardt 27 R. Reitz 9 F. Honorat 15 H. Tabaković

Gladbachs Führung durch einen Konter

Die Gäste aus Mönchengladbach agierten defensiv und warteten auf Kontermöglichkeiten. In der 61. Minute nutzte Haris Tabakovic einen Ballverlust der Bremer im Mittelfeld und traf zur überraschenden Führung. Diese Situation verdeutlichte erneut die Unsicherheiten in der Bremer Defensive, die im Verlauf des Spiels immer wieder ins Straucheln geriet.

Werder kämpft um den Ausgleich

Nach dem Rückstand erhöhte Werder den Druck und versuchte, mit viel Einsatz den Ausgleich zu erzielen. Trotz eines engagierten Auftritts gelang es den Bremern nicht, klare Chancen herauszuspielen. Sie spielten fast wie im Powerplay, scheiterten jedoch häufig an der eigenen Unentschlossenheit und der stabilen Gladbacher Abwehr.

Späte Hoffnung durch Topp

In der Nachspielzeit belohnte sich Werder schließlich für den Einsatz. Nach einem Eckball fiel der verdiente Ausgleich durch Keke Topp, der die Bremer in der Schlussphase vor einer weiteren Niederlage bewahrte. Der Druck auf Trainer Horst Steffen bleibt jedoch hoch, insbesondere vor dem kommenden Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg, das als richtungsweisend angesehen wird.