Fußball Bundesliga heute: Torjägerliste & Torjägerkanone – Bayerns Kane wieder ganz oben!

Harry Kane steht in der Bundesliga-Torjägerliste wieder ganz oben und hat mit 36 Treffern die Konkurrenz deutlich distanziert. Er gewinnt somit die kicker Torjägerkanone zum 2.Mal in Folge! Hinter dem Stürmer des FC Bayern München folgen Deniz Undav mit 19 Toren und Serhou Guirassy mit 17 Treffern auf Rang drei. In Europas Torschützenliste steht er ebenfalls ganz oben!

Die Spitze der Torjägerliste

Nach Kane hat sich das Rennen um die Torjägerkanone in dieser Saison zu einer klaren Hierarchie entwickelt. Patrik Schick vom Bayer 04 Leverkusen und Luis Díaz vom FC Bayern München liegen mit jeweils 16 Toren gleichauf auf den Plätzen vier und fünf, dahinter reiht sich Michael Olise vom FC Bayern München mit 15 Treffern ein.

Auf den weiteren Rängen folgen Andrej Kramarić von der TSG 1899 Hoffenheim mit 14 Toren sowie ein dicht gedrängtes Verfolgerfeld. Jonathan Burkardt von Eintracht Frankfurt, Said El Mala vom 1.FC Köln, Haris Tabaković von Borussia Mönchengladbach und Christoph Baumgartner von RB Leipzig kommen jeweils auf 13 Tore.

Das Verfolgerfeld im Detail

Mit 12 Treffern liegen Ermedin Demirović vom VfB Stuttgart, Nadiem Amiri von der 1. FSV Mainz 05 und Yan Diomande von RB Leipzig in derselben Zone. Direkt dahinter stehen I. Matanović vom SC Freiburg mit 11 Toren sowie F. Asllani von der TSG 1899 Hoffenheim und J. Stage vom SV Werder Bremen mit jeweils 10 Treffern.

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Auch im unteren Bereich der Top-20 bleibt das Bild eng. Maximilian Beier von Borussia Dortmund und Rômulo von RB Leipzig haben je 9 Tore erzielt, Nicolas Jackson vom FC Bayern München kommt auf 8 Treffer.

Spiele und Minuten der Top-Scorer

Die Zahlen zeigen zugleich, wie unterschiedlich effizient die besten Offensivspieler gearbeitet haben. Kane brachte seine 36 Treffer in 25 Spielen und 2382 Minuten zustande, Deniz Undav traf 19-mal in ebenfalls 25 Partien und 2252 Minuten, während Guirassy für seine 17 Tore 27 Einsätze und 2350 Minuten benötigte.

Patrik Schick steht nach 23 Spielen und 1995 Minuten bei 16 Toren, Luis Díaz nach 27 Spielen und 2453 Minuten ebenfalls bei 16. Michael Olise erzielte seine 15 Treffer in 23 Partien über 2319 Minuten, Andrej Kramarić kommt bei 14 Toren auf 26 Spiele und 2222 Minuten.

Jonathan Burkardt sammelte 13 Tore in nur 15 Spielen und 1339 Minuten, Said El Mala ebenfalls 13 Tore in 20 Spielen und 1963 Minuten. Haris Tabaković steht nach 28 Spielen und 2395 Minuten bei 13 Treffern, Christoph Baumgartner nach 32 Spielen und 2794 Minuten. Ermedin Demirović traf zwölfmal in 17 Spielen und 1497 Minuten, Nadiem Amiri ebenfalls zwölfmal in 24 Spielen und 2093 Minuten, Yan Diomande ebenfalls zwölfmal in 28 Spielen und 2482 Minuten. I. Matanović kommt auf 11 Tore aus 14 Spielen und 1563 Minuten, F. Asllani auf 10 aus 31 Partien und 2359 Minuten, J. Stage auf 10 aus 29 Spielen und 2468 Minuten. Maximilian Beier erzielte 9 Tore in 24 Spielen und 2037 Minuten, Rômulo ebenfalls 9 in 27 Spielen und 2210 Minuten, Nicolas Jackson 8 in 12 Spielen und 1002 Minuten.

Die aktuelle Torjägerliste der Bundesliga

Die Bundesliga-Torjägerliste wird damit von Kane klar angeführt, während sich dahinter ein enges und leistungsstarkes Verfolgerfeld um die nächsten Plätze der Torjägerkanone formiert.