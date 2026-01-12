Fußball Bundesliga heute: Spielt Bayern die beste Hinserie aller Zeiten?

Am 17.Bundesliga-Spieltag trifft der FC Bayern am Mittwochabend (20:30 Uhr) auf den 1. FC Köln. Die Münchner, die bereits die Hinrundenmeisterschaft gesichert haben, peilen an, die beste Hinrunde in der Geschichte der Bundesliga zu erreichen. Aktuell stehen sie bei 44 Punkten und einem Torverhältnis von +51, was sie bei einem Sieg in Köln auf die Rekordmarke von 47 Punkten heben könnte. Das Bayernspiel wird auf RTL im Free-TV gezeigt.

Bayerns Offensivkraft auf Rekordkurs

Mit einem beeindruckenden 8:1-Sieg gegen Wolfsburg am letzten Sonntag haben die Bayern einen historischen Rekord für die meisten Tore in einer Bundesliga-Hinrunde aufgestellt. In dieser Saison haben sie bereits 63 Tore erzielt und damit den bisherigen Rekord von 56 Toren, aufgestellt in der Saison 2021/22, deutlich übertroffen. Die Münchner trafen in jedem der letzten 24 Bundesliga-Spiele mindestens doppelt – ein laufender Rekord in der Liga.

Traditionsduell mit Historie

Das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Köln ist ein echtes Traditionsduell. Die beiden Teams standen sich bereits 100-mal in der Bundesliga gegenüber, wobei die Bayern 53 Spiele gewinnen konnten, während Köln 23 Siege feierte (24 Unentschieden). In den letzten 21 Pflichtspielen gegen den Effzeh blieb der Rekordmeister ungeschlagen, was sich auch in der Bilanz von 20 Bundesliga-Spielen widerspiegelt, in denen die Bayern nicht verloren haben.

DFB Pokal 1.FC Köln 1 4 FC Bayern München Bundesliga FC Bayern München 2 0 1.FC Köln Bundesliga 1.FC Köln 0 1 FC Bayern München Bundesliga 1.FC Köln 1 2 FC Bayern München Bundesliga FC Bayern München 1 1 1.FC Köln Bundesliga 1.FC Köln 0 4 FC Bayern München

Bayern weiterhin unbesiegt

Der FC Bayern ist in dieser Saison als einziges Team in Europas Top-Ligen ungeschlagen. Die Mannschaft von Vincent Kompany hat seit dem 2:3 gegen Bochum im letzten März kein Bundesliga-Spiel mehr verloren und weist eine Serie von 25 ungeschlagenen Spielen auf (21 Siege, vier Remis). Auch auswärts sind die Bayern seit Dezember 2024 ohne Niederlage und haben in den letzten 16 Bundesliga-Gastspielen keinen Punkt mehr abgegeben.

Bundesliga Tabelle Top 5

Jonathan Tah vor persönlichem Rekord

Für Jonathan Tah, den Neuzugang aus Leverkusen, könnte das Spiel gegen Köln eine besondere Bedeutung haben. Der Innenverteidiger hat keines seiner letzten 37 Auswärtsspiele in der Bundesliga verloren. Seine letzte Niederlage auf fremdem Platz datiert aus dem Mai 2023. Mit einem weiteren ungeschlagenen Spiel könnte Tah den Rekord seines ehemaligen Teamkollegen Robert Andrich einstellen, der 38 Auswärtsspiele ohne Niederlage absolviert hat.

Laufbereitschaft und späte Treffer

Sowohl der FC Bayern als auch der 1. FC Köln zeichnen sich in dieser Saison durch eine hohe Laufbereitschaft aus. Die Münchner legen im Schnitt fast 124 Kilometer pro Partie zurück, was sie an die Spitze der Liga katapultiert. Köln folgt mit 121 km/Spiel. Beide Teams sind auch die besten in der Bundesliga, wenn es um späte Tore geht. Köln erzielte nahezu die Hälfte seiner 24 Saisontreffer in der Schlussviertelstunde, während die Bayern in den letzten Minuten 20-mal erfolgreich waren.

Quelle: https://fcbayern.com/de/news/2026/01/1-fc-koeln-vs-fc-bayern-die-faktenlage