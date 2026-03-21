Fußball Bundesliga heute: Spektakel im Derby – Köln und Gladbach verpassen Big Points

Im 100. Rheinderby trennten sich der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach mit einem packenden 3:3-Unentschieden, das im Abstiegskampf kaum einen Sieger fand. Die Kölner lagen nach Treffern von Said El Mala (4.) und Ragnar Ache (7.) früh vorn, mussten jedoch zwei Mal einen Rückstand hinnehmen, bevor Eric Martel in der 84. Minute ausglich. Martels Gelb-Rote Karte (86.) und die späten Dramen am Ball führten dazu, dass beide Teams wichtige Zähler liegen ließen.

Spielverlauf: Wildes Rheinderby endet 3:3

Das Rheinderby begann turbulent: Jens Castrop brachte Gladbach schon in der 1. Minute in Führung, ehe Said El Mala nur drei Minuten später zum 1:1 traf. Ragnar Ache sorgte in der 7. Minute sogar für die Kölner Führung, doch Philipp Sander (20.) und erneut Jens Castrop (60.) drehten das Spiel zu Gunsten der Gäste. Insgesamt zeigte die Partie viele direkte Umschaltaktionen und eine hohe Fehleranfälligkeit im Spielaufbau beider Mannschaften. Dennoch blieb es bis zum Abpfiff offen, weil Köln in der Schlussphase zurückkam und Gladbach die Führung nicht dauerhaft verteidigen konnte.

Tore, Chancen und Schlüsselszenen

Die Tore spiegelten die Dramatik wider: Frühphase, Kopfball- und Distanzchancen sowie ein Traumtor Castrops aus 20 Metern prägten den Spielverlauf. Köln hatte in der ersten Halbzeit die besseren Gelegenheiten, darunter Ache mit einem Kopfball (30.) und Jóhannesson mit einem Distanzschuss (37.), während Kevin Diks für Gladbach am Aluminium scheiterte (40.). Martels Ausgleichstor in der 84. Minute war der entscheidende Moment für die Gastgeber, doch zwei Minuten später wechselte der Unparteiische auf Gelb-Rot gegen ihn – die Szene brachte eine Wendung und belastete Köln sofort wieder defensiv.

Tabelle der Bundesliga Top 10-18

Tabellenkonsequenzen und Trainerfrage

Der Punktgewinn hilft Köln im Abstiegskampf nur begrenzt: Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt vorerst zwei Punkte, Gladbach hält drei Zähler mehr. Für Lukas Kwasniok ist die Serie ohne Sieg nun auf sieben Partien angewachsen, was die Trainerdebatte weiter anheizt; der 44-Jährige relativierte die Situation vor dem Spiel und betonte seine Bereitschaft, mit der Mannschaft alles zu geben. Gleichzeitig kann Gladbach mit dem Unentschieden nicht den erhofften Drei-Punkte-Sprung erzielen, sodass beide Teams weiterhin unter Druck stehen.

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Personelles und Startelf-Entscheidungen

Einige personelle Entscheidungen prägten die Partie: Said El Mala stand trotz leichter Krankheit in der Startelf und belohnte das Vertrauen mit einem schnellen Tor. Bei Gladbach kehrte Kapitän Rocco Reitz nach seinem Wechsel und Rotsperre in die Anfangsformation zurück. Bei den Domstädtern feierte Cenny Neumann sein Startelfdebüt, nachdem Tom Krauß das Warmmachen abbrechen musste; Neumanns Fehler führte unmittelbar zur frühen Castrop-Führung, was die Dramatik der Begegnung zusätzlich erhöhte.