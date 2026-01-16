Fußball Bundesliga heute: RB Leipzig gegen Bayern München – Yan Diomande im Fokus

RB Leipzig steht vor einem entscheidenden Duell mit Bayern München, das nach der bitteren 0:6-Niederlage zum Saisonstart in München eine besondere Brisanz hat. Kapitän David Raum betont, dass die Sachsen nun deutlich selbstbewusster auftreten und eine Revanche anstreben. Im Fokus steht Yan Diomande, der sich mit seinen beeindruckenden Leistungen als Schlüsselspieler etabliert hat und das Interesse europäischer Top-Klubs weckt.

Leipzigs Vorfreude auf das Rückrundenauftaktspiel

Am Samstag um 18:30 Uhr empfängt RB Leipzig den Rekordmeister Bayern München zum Rückrundenauftakt in der Fußball-Bundesliga. Die Partie, die unter den wachsamen Augen von Red-Bull-Fußballboss Jürgen Klopp stattfindet, ist für die Leipziger eine Chance zur Wiedergutmachung. Nach der desaströsen Auftaktpleite in München möchten die Sachsen nun zeigen, dass sie sich weiterentwickelt haben.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 18 | Red Bull Arena | - 18:30 RB Leipzig S S N N S - : - FC Bayern München S U S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Diomande als Schlüsselspieler im Fokus

Ein Spieler, der besonders im Augenmerk steht, ist der 19-jährige Yan Diomande. Der Flügelstürmer, der zu Beginn der Saison in München sein erstes Bundesligaspiel bestritt und dabei noch überfordert war, hat sich mittlerweile zu einem wichtigen Bestandteil des Teams entwickelt. Mit sechs Toren und drei Vorlagen hat er sich nicht nur in die Herzen der Fans gespielt, sondern auch das Interesse von Top-Klubs wie Bayern München geweckt.

Positive Entwicklung unter Ole Werner

Trainer Ole Werner hat in Leipzig seit seiner Ankunft eine positive Entwicklung initiiert. Kapitän David Raum hebt hervor, dass die Spieler besser verstehen, was der Übungsleiter von ihnen erwartet. Diese Harmonie zwischen Trainer und Mannschaft könnte entscheidend sein, um gegen die bayerische Offensivkraft zu bestehen. „Wir wollen zeigen, dass wir uns in ein paar Punkten weiterentwickelt haben“, so Werner.

Spekulationen um Diomandes Zukunft

Obwohl Diomande mit den Bayern in Verbindung gebracht wird, bleibt der Fokus vorerst auf Leipzig. Sportdirektor Christoph Freund betont, dass der junge Spieler einen Vertrag mit RB Leipzig unterschrieben hat und somit nicht für einen Wechsel zur Verfügung steht. Diomande selbst träumt von einem Karrierehöhepunkt im Liverpool-Trikot, was die Spekulationen um seine Zukunft weiter anheizt. Abwehrchef Willi Orban zeigt sich gelassen gegenüber den Gerüchten: „Es ist logisch, dass die Vereine auf einen solchen Spieler aufmerksam werden.“