+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball Bundesliga heute live*- 0:1 * Wer zeigt Leverkusen gegen Dortmund heute im TV und Stream?

von

Am heutigen Samstagabend um 18:30 Uhr steigt in der BayArena das Topspiel des 12. Bundesliga Spieltags: Bayer Leverkusen empfängt Borussia Dortmund. Zwei direkte Konkurrenten im Rennen um die Champions-League-Plätze treffen aufeinander – ein Spiel mit Spannungsgarantie. Doch wer überträgt das Duell live? Hier die Aufstellungen heute Abend.

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop
TV-Experte und Europameister 1996 Matthias Sammer im Interview in der UEFA Champions League (Foto Depositphotos.com)
TV-Experte und Europameister 1996 Matthias Sammer im Interview in der UEFA Champions League (Foto Depositphotos.com)

Keine Free-TV-Übertragung – Sky zeigt das Spiel exklusiv

Fußballfans müssen am 29. November 2025 auf Pay-TV ausweichen. Die Partie zwischen Leverkusen und Dortmund läuft nicht im Free-TV, sondern exklusiv auf Sky. Genauer gesagt: auf Sky Bundesliga, Sky Bundesliga 1, Sky Top Event, Sky Bundesliga UHD sowie im Livestream bei WOW. Anstoß ist um 18:30 Uhr – klassische Samstagabend-Prime-Time für Bundesliga-Fans.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 12
| BayArena | 29.11.2025-18:30
Bayer 04 Leverkusen
N S S S S
- : -
Borussia Dortmund
S N U U S
Vorschau: Doppelchance : Bayer Leverkusen oder Unentschieden
1
M. Flekken
20
Álex Grimaldo
12
E. Tapsoba
6
Ezequiel Fernández
7
J. Hofmann
24
Aleix García
8
Robert Andrich
19
E. Poku
10
M. Tillman
30
I. Maza
14
Patrik Schick
1
G. Kobel
4
Nico Schlotterbeck
3
W. Anton
28
Aaron Anselmino
24
D. Svensson
10
Julian Brandt
8
Felix Nmecha
20
M. Sabitzer
26
J. Ryerson
9
S. Guirassy
27
Karim Adeyemi
field field
Aufstellungen
Bayer 04 Leverkusen
1
T
M. Flekken
7
O
J. Hofmann
6
M
Ezequiel Fernández
12
D
E. Tapsoba
20
M
Álex Grimaldo
8
D
Robert Andrich
24
M
Aleix García
30
M
I. Maza
10
M
M. Tillman
19
O
E. Poku
14
O
Patrik Schick
Ersatzspieler
36
T
N. Lomb
44
D
J. Belocian
4
D
J. Quansah
9
M
Claudio Echeverri
23
M
N. Tella
17
O
E. Ben Seghir
18
O
Alejo Sarco
11
O
M. Terrier
35
O
Christian Kofane
Borussia Dortmund
1
T
G. Kobel
28
D
Aaron Anselmino
3
D
W. Anton
4
D
Nico Schlotterbeck
26
M
J. Ryerson
20
M
M. Sabitzer
8
M
Felix Nmecha
10
M
Julian Brandt
24
M
D. Svensson
27
O
Karim Adeyemi
9
O
S. Guirassy
Ersatzspieler
33
T
A. Meyer
5
D
R. Bensebaïni
2
D
Yan Couto
23
D
E. Can
13
M
Pascal Groß
7
M
Jode Bellingham
17
O
Carney Chukwuemeka
16
O
J. Duranville
21
O
Fábio Silva

Leverkusen in Topform – Dortmund dicht dahinter

Bayer Leverkusen spielt bislang eine starke Saison. Mit 23 Punkten rangieren die Rheinländer auf Platz drei. Sieben Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen – dazu ein beeindruckender 2:0-Auswärtssieg in der Champions League bei Manchester City. Die Handschrift von Trainer Kasper Hjulmand ist unverkennbar: Tempo, Tiefe und kontrollierter Offensivfußball.

Borussia Dortmund steht mit 22 Punkten direkt hinter Leverkusen auf Platz vier. Unter Trainer Niko Kovac präsentiert sich der BVB defensiv stabil, ließ zuletzt aber beim 3:3 gegen Stuttgart Punkte liegen. Das 4:0 gegen Villarreal in der Europa League zeigte jedoch, dass die Offensivpower stimmt.

Direktvergleich: Leichte Vorteile für Dortmund

Die Statistik der letzten fünf Duelle spricht knapp für die Schwarz-Gelben: Zwei Siege für Dortmund, ein Sieg für Leverkusen, zwei Remis. Das letzte Spiel in der BayArena gewann der BVB mit 4:2 – ein Fingerzeig, dass sich die Westfalen in Leverkusen durchaus wohlfühlen. Doch mit der aktuellen Form der Werkself könnte es diesmal enger werden.

Wettquoten: Unentschieden im Fokus der Buchmacher

Die Quoten zeigen ein enges Duell. Für ein Unentschieden gibt es aktuell bei Betway eine Quote von 3.75. Wer auf „Beide Teams treffen“ setzt, bekommt bei Bet365 eine Quote von 1.50. Ein offenes Spiel mit Toren auf beiden Seiten ist also nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++