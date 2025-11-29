Fußball Bundesliga heute live: Wer zeigt Leverkusen gegen Dortmund heute im TV und Stream?

Am heutigen Samstagabend um 18:30 Uhr steigt in der BayArena das Topspiel des 12. Bundesliga Spieltags: Bayer Leverkusen empfängt Borussia Dortmund. Zwei direkte Konkurrenten im Rennen um die Champions-League-Plätze treffen aufeinander – ein Spiel mit Spannungsgarantie. Doch wer überträgt das Duell live? Hier die Aufstellungen heute Abend.

Keine Free-TV-Übertragung – Sky zeigt das Spiel exklusiv

Fußballfans müssen am 29. November 2025 auf Pay-TV ausweichen. Die Partie zwischen Leverkusen und Dortmund läuft nicht im Free-TV, sondern exklusiv auf Sky. Genauer gesagt: auf Sky Bundesliga, Sky Bundesliga 1, Sky Top Event, Sky Bundesliga UHD sowie im Livestream bei WOW. Anstoß ist um 18:30 Uhr – klassische Samstagabend-Prime-Time für Bundesliga-Fans.

Leverkusen in Topform – Dortmund dicht dahinter

Bayer Leverkusen spielt bislang eine starke Saison. Mit 23 Punkten rangieren die Rheinländer auf Platz drei. Sieben Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen – dazu ein beeindruckender 2:0-Auswärtssieg in der Champions League bei Manchester City. Die Handschrift von Trainer Kasper Hjulmand ist unverkennbar: Tempo, Tiefe und kontrollierter Offensivfußball.

Borussia Dortmund steht mit 22 Punkten direkt hinter Leverkusen auf Platz vier. Unter Trainer Niko Kovac präsentiert sich der BVB defensiv stabil, ließ zuletzt aber beim 3:3 gegen Stuttgart Punkte liegen. Das 4:0 gegen Villarreal in der Europa League zeigte jedoch, dass die Offensivpower stimmt.

Direktvergleich: Leichte Vorteile für Dortmund

Die Statistik der letzten fünf Duelle spricht knapp für die Schwarz-Gelben: Zwei Siege für Dortmund, ein Sieg für Leverkusen, zwei Remis. Das letzte Spiel in der BayArena gewann der BVB mit 4:2 – ein Fingerzeig, dass sich die Westfalen in Leverkusen durchaus wohlfühlen. Doch mit der aktuellen Form der Werkself könnte es diesmal enger werden.

Wettquoten: Unentschieden im Fokus der Buchmacher

Die Quoten zeigen ein enges Duell. Für ein Unentschieden gibt es aktuell bei Betway eine Quote von 3.75. Wer auf „Beide Teams treffen“ setzt, bekommt bei Bet365 eine Quote von 1.50. Ein offenes Spiel mit Toren auf beiden Seiten ist also nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich.