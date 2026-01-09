Fußball Bundesliga heute live: Wer zeigt Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund im Free-TV?

Die Bundesliga startet in die Rückrunde! Am Freitag, den 09. Januar 2026, treffen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund in der Bundesliga im Deutsche Bank Park aufeinander. Das Duell wird um 20:30 Uhr angepfiffen und verspricht Spannung pur, da beide Teams um wichtige Punkte kämpfen. Die Übertragung des Spiels erfolgt live auf SAT.1 und Sky Bundesliga, jedoch nicht im Free-TV.

Übertragung des Spiels: Wo kann man Frankfurt – Dortmund sehen?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund wird auf verschiedenen Kanälen live übertragen. Fußballfans in Deutschland können das Match auf SAT.1 sowie über Sky Bundesliga verfolgen.

Aktuelle Form: Eintracht Frankfurt trifft auf Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt steht aktuell auf dem 7. Tabellenplatz und hat bisher 25 Punkte gesammelt. Die Mannschaft kann auf 7 Siege, 4 Unentschieden und 4 Niederlagen zurückblicken, mit einem ausgeglichenen Torverhältnis von 30:30. Zu Hause haben sie 4 Siege, 1 Unentschieden und 2 Niederlagen erzielt. In den letzten fünf Bundesliga-Partien verzeichnete die SGE 2 Siege, 2 Unentschieden und eine Niederlage, zuletzt ein 1:1-Unentschieden gegen den Hamburger SV.

Im Gegensatz dazu belegt Borussia Dortmund den 2. Platz der Tabelle mit 32 Punkten. Die Schwarz-Gelben haben in dieser Saison 9 Siege, 5 Unentschieden und nur eine Niederlage eingefahren. Ihr Torverhältnis von 26:12 spricht für eine starke Offensive und eine solide Defensive. Besonders auswärts sind sie stark, mit 4 Siegen, 3 Unentschieden und nur einer Niederlage. Ihr letztes Spiel gewannen sie mit 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach und bleiben somit in den letzten fünf Bundesligaspielen ungeschlagen.

Direkte Duelle: Dortmund in der Favoritenrolle

In den letzten fünf Aufeinandertreffen zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund hat das Team aus dem Ruhrgebiet die Oberhand behalten. Dortmund konnte 3 der letzten Begegnungen für sich entscheiden, während Frankfurt nur einen Sieg erringen konnte und ein Spiel unentschieden endete. Das letzte Duell endete nach Verlängerung mit einem 4:2-Sieg für Dortmund im Elfmeterschießen, nachdem es nach der regulären Spielzeit 1:1 stand. Diese Bilanz spricht für die Dominanz von BVB in den direkten Duellen.