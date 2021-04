Fußball Bundesliga heute FC Bayern gegen RB Leipzig * Aufstellungen * Ergebnisse (Update)

Fußball heute: Bayern gegen RB Leipzig heute Abend

Nach der Länderspielpause geht es heute mit Fußball weiter in der Bundesliga. Um 15:30 Uhr finden fünf Begegnungen statt, darunter die direkten Tabellennachbarn Dortmund gegen Frankfurt. Wirklich spannend wird es allerdings erst um 18:30 Uhr beim deutschen Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig, die in der Tabelle noch vier Punkte auseinander liegen und weitere sechs Punkte auf den Rest Vorsprung haben. Fällt heute die Vorentscheidung in der Bundesliga-Saison 2020/2021? Um 18:30 Uhr ist Anpfiff in Leipzig, wie schon gewöhnlich als Geisterspiel ohne Zuschauer. Bayern gegen Leipzig – das Spitzenspiel heute in der Fußball Bundesliga.

Fußball heute: Bayerns Robert Lewandowski und Thomas Müller – heute nicht zusammen auf dem Spielfeld. AFP PHOTO / CHRISTOF STACHE

Update 17:30 Uhr: Die Nachmittagspiele sind zu Ende! Dortmund verliert gegen Frankfurt 1:2 , Leverkusen schlägt Schalke ebenfalls mit 2:1. Augsburg gewinnt auch 2:1, Wolfsburg mit 1:0 gegen Köln und Mainz gegen Bielefeld geht 1:1 aus. Nun steht in knapp einer Stunde das Abendspiel Bayern gegen Leipzig an!

Flick gegen Nagelsmann – wer wird Deutscher Meister 2021?

Uli Hoeneß brachte es nach dem letzten Länderspiel auf den Punkt: Es wird schwer, viele Bayernspiele standen auf dem Platz, keinerlei Leipzig-Spieler. So ganz ist das nicht richtig, da ja allerhand Leipzig Spieler in anderen Nationalmannschaften im Einsatz waren. Dennoch sind die Bayern schwer geschwächt durch die Verletzung des Polen Robert Lewandowski, der heute Abend eine Lücke hinterlässt. Er wird mindestens vier Wochen fehlen. Zu ersetzen ist er kaum, auch wenn Gnabry und Choupo-Moting in der Box für Wirbel sorgen sollen.

Die beiden Trainer Nagelsmann und Flick sind nicht zu beneiden, doch beide haben noch Chancen auf die Titel des Deutschen Meisters. Die Chancen stehen für Leipzig gut, denn mit nur 21 Gegentoren ist man die Nummer 1 in der Defensive, die Bayern mit 78 Toren die Nr. in der Offensive. Doch eine Statistik zeigt, dass eher die Defensive die Titel gewinnt. Seit dem Start der Bundesliga 1963 gewann nämlich 61 Prozent die beste Offensive und nur 51 Prozent die beste Offensive. In 15 Spielzeiten war der Meister gleichzeitig beste Offensive und Defensive.

Die Aufstellungen Bayern gegen Leipzig

Die Aufstellungen der beiden Teams lassen nicht allzu viel Spielraum durch einige Ausfällen. Bei den Bayern fehlt Boateng gelb gesperrt, Lewandowski verletzungsbedingt. Eventuell fehlt Süle, für ihn könnte Martinez ins Abwehrzentrum rücken.

Bei Leipzig fehlt Upamecano, sein Einsatz wäre aber möglich. Weiterhin ist Nationalspieler Halstenberg ist weiterhin in Quarantäne nach seiner Corona-Infektion, Kampler fehlt nach seiner 5.Gelben Karte.

Update 17:30 Uhr: Hier die aktualisierten Aufstellungen!

Wie wird der FC Bayern München heute spielen?

Neuer – Pavard, Süle, Alaba, Hernandez – Kimmich, Goretzka – L. Sané, T. Müller, Coman – Choupo-Moting

Wie wird RB Leipzig heute spielen?

Gulacsi – Klostermann, Upamecano, Orban – Mukiele, Sabitzer, T. Adams, A. Haidara – Dani Olmo, Nkunku – Forsberg

Bayern gegen Leipzig – Die Bilanz – Wer gewinnt heute?

Seit dem Aufstieg der Leipziger konnten sich die beiden Teams vier Mal messen, zwei Mal gab es ein Unentschieden, je einmal gewann jedes Team. Eine Umfrage im kicker ergab, dass 44 % auf einen Sieg der Bayern tippen, nur 32 % tippen auf einen Sieg der Leipziger.

Bundesliga heute um 15:30 Uhr

In fünf weiteren Stadien wird heute um 15:30 Uhr gespielt, darunter das 2.Spitzenspiel des Tages, der Tabellenvierte trifft auf den Verfolger: Eintracht Frankfurt schon weit abgeschlagen im Kampf um die Meisterschale gegen den BVB – wer hätte das gedacht? Vier Punkte trennen Frankfurt zum Dritten Wolfsburg, weitere vier Punkte hat Frankfurt Vorsprung vor dem BVB. Die Wölfe als Dritter spielen gegen den Abstiegskandidaten aus Köln. Gewinnen die Bayern und Wolfsburg, so könnte es spannend um die Vizemeisterschaft werden! Leverkusen spielt gegen die Schalker, von denen man eigentlich kein Aufbäumen mehr erwartet. Die Kellerkinder Mainz gegen Bielefeld könnten sich heute wichtige Punkte wegnehmen und Augsburg muss zu Hause gegen Hoffenheim punkten um sich Luft nach hinten zu verschaffen.

Um 20:30 Uhr heute Abend spielen dann noch Gladbach gegen Freiburg, die Sonntagspiele lauten Stuttgart gegen Bremen sowie Union Berlin gegen Hertha BSC Berlin – ein spannendes Stadtderby, natürlich auch wieder ohne Zuschauer – wie schade!

Die Bundesliga heute im TV, Radio & Stream

Amazon Music überträgt das Spiel im Radio und Internetstream, zu sehen sind die 15:30 Uhr Spiele bei Sky, ebenso die Bayern gegen Leipzig.