Fußball Bundesliga heute: FC Bayern 5:0! Goretzka knackt den Rekor – Bayern bereit für Real

Der FC Bayern hat sich vier Tage vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid in Torlaune präsentiert und beim FC St. Pauli souverän mit 5:0 (1:0) gewonnen. Durch den Sieg mit dem durchrotierten Starensemble blieb der Rekordmeister ohne größere Blessuren und verbesserte seine Saisonbilanz auf 105 Treffer.

Rekordmarke geknackt, Musiala und Goretzka treffen

Jamal Musiala in der 9. Minute und Leon Goretzka in der 53. Minute sorgten dafür, dass die Münchner den fast 54 Jahre alten Bestwert von 101 Saisontoren von Gerd Müller und Co. hinter sich ließen. Direkt nach Goretzkas technisch anspruchsvollem Volleyschuss in die Geschichtsbücher legte Michael Olise nur eine Minute später zum 3:0 nach, Nicolas Jackson erhöhte in der 65. Minute, Raphael Guerreiro setzte in der 88. Minute den Schlusspunkt.

Bundesliga FC St. Pauli 0.49 xG 3.39 0 5 FC Bayern München

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 29 | SIGNAL IDUNA PARK | - 15:30 Borussia Dortmund N S S S S 0 : 1 1.15 xG 0.48 Endergebnis Bayer 04 Leverkusen U U N U S Robert Andrich 42' Tore 42' Tor Robert Andrich 1 G. Kobel 5 R. Bensebaïni 4 Nico Schlotterbeck 3 W. Anton 24 D. Svensson 10 Julian Brandt 7 Jode Bellingham 20 M. Sabitzer 26 J. Ryerson 21 Fábio Silva 9 S. Guirassy 1 M. Flekken 12 E. Tapsoba 5 Loïc Badé 8 Robert Andrich 20 Álex Grimaldo 24 Aleix García 25 E. Palacios 42 Montrell Amare Culbreath 23 Nathan Tella 30 I. Maza 35 Christian Kofane

Für Vincent Kompany war es ein gelungener Generalprobe-Abend: Seine Mannschaft blieb im Rhythmus und kann die Vorbereitung auf das Duell mit den Königlichen mit einem guten Gefühl angehen. Für den FC St. Pauli dagegen platzte die Hoffnung auf eine Überraschung und auf nicht einkalkulierte „Bonuspunkte“ gegen den Branchenprimus. Das Team von Alexander Blessin verharrt damit weiter auf Relegationsplatz 16 und steckt in großer Gefahr.

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 FC Bayern München S U S S S > 29 24 4 1 105 27 78 76 2 Borussia Dortmund S S S S N > 29 19 7 3 60 29 31 64 3 RB Leipzig S N S S S > 29 17 5 7 56 36 20 56 4 VfB Stuttgart S U S S N > 28 16 5 7 56 38 18 53 5 ▲ Bayer 04 Leverkusen U U U S S > 29 15 7 7 59 39 20 52

Kompany rotiert kräftig für das Real-Duell

Weil der Patzer von Dortmund die Bedeutung der Partie für die Bayern zusätzlich relativierte, stand der Blick längst auf dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League. „Es ist unser Ziel, immer alles zu gewinnen“, sagte Kompany bei Sky am Tag nach seinem 40. Geburtstag dennoch. Dementsprechend schonte der Chefcoach etliche Leistungsträger und nahm im Vergleich zum 2:1 in Madrid gleich sieben Änderungen vor. Nur Kapitän Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Konrad Laimer und Michael Olise standen erneut in der Startelf.

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Die umgestellte Elf fand sofort in die Begegnung. Laimer bediente Musiala per Kopf, der 23-Jährige, dem Oliver Kahn mit zuletzt viel diskutierten Aussagen einen WM-Verzicht nahegelegt hatte, traf zum 1:0 und freute sich sichtbar über seinen zweiten Saisontreffer. Kurz darauf hätte Musiala fast nachgelegt, doch nach seinem typischen Dribbling landete der Ball nur am Innenpfosten (27.).

St. Pauli mutig, Bayern eiskalt

Die Münchner kontrollierten die Partie, dennoch hielt St. Pauli zunächst entschlossen dagegen und kam selbst zu einer großen Ausgleichschance. Mathias Pereira Lage scheiterte letztlich am langen Bein von Min-Jae Kim (30.). Auch danach blieb der Aufsteiger in seinen schnellen Vorstößen durchaus gefällig und machte den Bayern das Leben phasenweise schwer.

Nach dem Seitenwechsel stellten die Gäste dann rasch die Weichen endgültig auf Sieg. Goretzka traf technisch sehenswert per Volley, Olise vollendete anschließend ins lange Eck und zeigte sich nach Pfiffen aus dem St.-Pauli-Block mit einem provokanten Jubel. Als die Partie entschieden war, nahm Kompany Kimmich, Laimer und Olise zügig herunter, um Kräfte für den Real-Kracher zu sparen. Danach schlug auch noch Jackson zu, ehe der 18-jährige Bara Ndiaye kurz vor dem Ende sein Bundesligadebüt für die Bayern feierte.