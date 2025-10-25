Fußball Bundesliga heute Ergebnisse + Tabelle: Bayern 3:0, FC Augsburg 0:6

FC Bayern zieht mit Milan gleich – Rekordstart nach Maß

Bayern München hat beim 3:0-Auswärtssieg in Mönchengladbach nicht nur seine Siegesserie ausgebaut, sondern auch europäische Fußballgeschichte geschrieben. Der Rekordmeister stellte mit dem 13. Sieg zum Saisonstart den Bestwert des AC Mailand von 1992/93 ein. Gegen ein früh dezimiertes Gladbach tat sich das Team von Vincent Kompany lange schwer, fand aber in der zweiten Hälfte die passenden Antworten.

Rote Karte als Wendepunkt – Bayern erst spät mit Toren

Der Borussia-Park war ausverkauft, doch die Stimmung kippte früh: Jens Castrop sah nach VAR-Eingriff Rot (19. Minute) – eine harte, aber regelkonforme Entscheidung nach einem Foul an Luis Díaz. Die Münchner hatten nun viel Ballbesitz, doch Gladbach stand kompakt und verteidigte aufopferungsvoll. Trotz Überzahl tat sich Bayern schwer, gefährlich in den Strafraum zu kommen. Erst nach der Pause wurde der Druck größer – und das Spiel kippte.

Fußball Bundesliga heute Ergebnisse

Bundesliga SV Werder Bremen 0.97 xG 0.52 1 0 1. FC Union Berlin Bundesliga Borussia Mönchengladbach 0.79 xG 3.22 0 3 FC Bayern München Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim 2.53 xG 1.10 3 1 1. FC Heidenheim Bundesliga Eintracht Frankfurt 2.07 xG 0.28 2 0 FC St. Pauli Bundesliga FC Augsburg 0.60 xG 2.06 0 6 RB Leipzig Bundesliga Hamburger SV 2.53 xG 0.32 0 1 VfL Wolfsburg Bundesliga Borussia Dortmund - - 1.FC Köln Bundesliga Bayer 04 Leverkusen - - SC Freiburg Bundesliga VfB Stuttgart - - 1. FSV Mainz 05

Kimmich eröffnet, Guerreiro und Karl machen den Sack zu

Nach mehreren vergebenen Chancen platzte der Knoten schließlich in der 64. Minute: Joshua Kimmich traf mit einem platzierten Schuss zur Führung. Fünf Minuten später legte Raphael Guerreiro nach, ehe Lennart Karl mit einem Traumtor in der 81. Minute den Schlusspunkt setzte. Der eingewechselte Shootingstar trifft damit erneut sehenswert – ein klarer Fingerzeig für kommende Aufgaben.

Generalprobe geglückt – Urbig sammelt Spielpraxis

Kompany hatte seine Startelf auf sechs Positionen verändert. Jonas Urbig ersetzte Manuel Neuer im Tor, der im kommenden Pokalspiel gesperrt fehlen wird. Der junge Keeper machte seine Sache ordentlich und durfte sich über ein Spiel ohne Gegentor freuen – auch dank des Pfostenschusses von Kevin Stöger, der in der 75. Minute einen Foulelfmeter vergab.

Mönchengladbach weiter sieglos – Polanski unter Druck

Für Gladbach spitzt sich die Lage zu. Auch nach acht Spieltagen wartet die Mannschaft von Eugen Polanski auf den ersten Saisonsieg – ein historisch schwacher Start für den Traditionsklub. Zwar zeigte das Team Moral und Leidenschaft, doch die Qualität im Offensivspiel fehlt weiterhin. Die nächste Chance auf den ersten Dreier gibt es gegen St. Pauli – vorher geht’s im Pokal gegen den KSC.