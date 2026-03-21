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Fußball Bundesliga heute Ergebnisse: Bremen verschärft Wolfsburger Krise

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Werder Bremen gewann das Abstiegsduell in Wolfsburg 1:0 und verschaffte sich mit dem Treffer von Justin Njinmah (68.) etwas Luft im Abstiegskampf. Für den VfL blieb beim Heim‑Debüt von Dieter Hecking der erhoffte Befreiungsschlag aus; nach nun zehn Spielen ohne Sieg droht den Niedersachsen als Tabellen‑17. mit 21 Punkten der Absturz. Die Partie blieb insgesamt eng, mit wenigen Großchancen und einer hitzigen Schlussphase inklusive Gelb‑Rot für Moritz Jenz (90.+2).

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Cameron Puertas von SV Werder Bremen bejubelt den Sieg nach dem Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg in der Volkswagen Arena am 21. März 2026. Stuart Franklin / Getty Images

 

Spielverlauf: Chancenarmes Duell mit Entscheidung in der Schlussphase

Beide Teams zeigten einen vorsichtigen Spielverlauf, suchten Ballbesitz und sichere Passstafetten, riskierten im letzten Drittel aber wenig. Eine gute Freistoßposition für Bremen nutzte Cameron Puertas nicht, Wolfsburg‑Keeper Kamil Grabara parierte sowohl dessen direkten Versuch als auch den Nachschuss von Yukinari Sugawara (12.). Auf der anderen Seite verhinderte Werder‑Torwart Mio Backhaus nach einer Ecke (16.) einen frühen Rückstand. Wolfsburg erhöhte in der Folge den Druck, Mohamed Amoura vergab eine Möglichkeit (60.), ehe Justin Njinmah die Partie per Einzelaktion in der 68. Minute entschied.

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Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 27
| Volkswagen Arena | 21.3.2026-15:30
VfL Wolfsburg
U N N N U
0 : 1
0.76
xG
0.37
Endergebnis
SV Werder Bremen
N N S S N
J. Njinmah
68'
| Schiedsrichter: B. Brand | Halbzeit: 0-0
Tore
68'
Tor
J. Njinmah
1
K. Grabara
4
Konstantinos Koulierakis
15
M. Jenz
6
J. Belocian
21
J. Mæhle
5
Vinicius Souza
24
C. Eriksen
26
S. Kumbedi
9
M. Amoura
19
J. Lindstrøm
23
J. Wind
30
M. Backhaus
2
O. Deman
32
M. Friedl
4
N. Stark
3
Y. Sugawara
18
Cameron Puertas
10
L. Bittencourt
7
S. Mbangula
20
R. Schmid
17
M. Grüll
11
J. Njinmah
field field

Tabelle und Bedeutung: Heftige Konsequenzen für Wolfsburg

Der Sieg bringt Werder auf 28 Zähler und verschafft dem Klub vorerst etwas Luft zu den Abstiegsrängen; für Bremen ist der Dreier im Kampf um den Klassenerhalt wichtig. Wolfsburg hingegen bleibt mit nur 21 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz und wartet weiter auf den ersehnten Erfolg. Dieter Hecking hat für seine Rettungsmission in der Bundesliga nur noch sieben reguläre Partien, sodass jeder Punkt in den kommenden Wochen an Bedeutung gewinnt.

Tabelle der Bundesliga 10-18

#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
10
1. FC Union Berlin
1. FC Union Berlin
S N N S N
>
27
8
7
12
31
46
-15
31
11
Hamburger SV
Hamburger SV
U N N S U
>
26
7
9
10
29
37
-8
30
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
N S N S U
>
27
7
8
12
33
46
-13
29
13
SV Werder Bremen
SV Werder Bremen
N S S N S
>
27
7
7
13
30
47
-17
28
14
1. FSV Mainz 05
1. FSV Mainz 05
N U U U S
>
26
6
9
11
31
41
-10
27
15
1.FC Köln
1.FC Köln
U N N U U
>
27
6
8
13
38
47
-9
26
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
N S S U N
>
26
6
6
14
23
42
-19
24
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
N N N U N
>
27
5
6
16
35
57
-22
21
18
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
U N N N U
>
27
3
6
18
27
61
-34
15

Disziplin, Atmosphäre und Randgeschehen

Die Begegnung blieb nicht ohne Emotionen: Moritz Jenz sah in der Nachspielzeit Gelb‑Rot (90.+2) und wurde des Feldes verwiesen, was Wolfsburgs Chancen auf eine späte Wende zusätzlich einschränkte. Rund um das Spiel kam es laut Polizei Wolfsburg zu mehreren Festnahmen von Werder‑Fans nach Auseinandersetzungen mit Ordnern; die Fanhilfe Bremen warf den Einsatzkräften dagegen „massive Übergriffe“ vor. Einige Plätze im Gästebereich blieben sichtbar leer, während die gefüllte Nordkurve mit Bannern wie „Nicht für irgendwelche Spieler – wir singen nur für unseren Verein“ ihre Haltung deutlich machte.

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