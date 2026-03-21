Fußball Bundesliga heute Ergebnisse: Bremen verschärft Wolfsburger Krise

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Werder Bremen gewann das Abstiegsduell in Wolfsburg 1:0 und verschaffte sich mit dem Treffer von Justin Njinmah (68.) etwas Luft im Abstiegskampf. Für den VfL blieb beim Heim‑Debüt von Dieter Hecking der erhoffte Befreiungsschlag aus; nach nun zehn Spielen ohne Sieg droht den Niedersachsen als Tabellen‑17. mit 21 Punkten der Absturz. Die Partie blieb insgesamt eng, mit wenigen Großchancen und einer hitzigen Schlussphase inklusive Gelb‑Rot für Moritz Jenz (90.+2).
Spielverlauf: Chancenarmes Duell mit Entscheidung in der Schlussphase
Beide Teams zeigten einen vorsichtigen Spielverlauf, suchten Ballbesitz und sichere Passstafetten, riskierten im letzten Drittel aber wenig. Eine gute Freistoßposition für Bremen nutzte Cameron Puertas nicht, Wolfsburg‑Keeper Kamil Grabara parierte sowohl dessen direkten Versuch als auch den Nachschuss von Yukinari Sugawara (12.). Auf der anderen Seite verhinderte Werder‑Torwart Mio Backhaus nach einer Ecke (16.) einen frühen Rückstand. Wolfsburg erhöhte in der Folge den Druck, Mohamed Amoura vergab eine Möglichkeit (60.), ehe Justin Njinmah die Partie per Einzelaktion in der 68. Minute entschied.
Tabelle und Bedeutung: Heftige Konsequenzen für Wolfsburg
Der Sieg bringt Werder auf 28 Zähler und verschafft dem Klub vorerst etwas Luft zu den Abstiegsrängen; für Bremen ist der Dreier im Kampf um den Klassenerhalt wichtig. Wolfsburg hingegen bleibt mit nur 21 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz und wartet weiter auf den ersehnten Erfolg. Dieter Hecking hat für seine Rettungsmission in der Bundesliga nur noch sieben reguläre Partien, sodass jeder Punkt in den kommenden Wochen an Bedeutung gewinnt.
Tabelle der Bundesliga 10-18
Disziplin, Atmosphäre und Randgeschehen
Die Begegnung blieb nicht ohne Emotionen: Moritz Jenz sah in der Nachspielzeit Gelb‑Rot (90.+2) und wurde des Feldes verwiesen, was Wolfsburgs Chancen auf eine späte Wende zusätzlich einschränkte. Rund um das Spiel kam es laut Polizei Wolfsburg zu mehreren Festnahmen von Werder‑Fans nach Auseinandersetzungen mit Ordnern; die Fanhilfe Bremen warf den Einsatzkräften dagegen „massive Übergriffe“ vor. Einige Plätze im Gästebereich blieben sichtbar leer, während die gefüllte Nordkurve mit Bannern wie „Nicht für irgendwelche Spieler – wir singen nur für unseren Verein“ ihre Haltung deutlich machte.