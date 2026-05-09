Fußball Bundesliga heute Ergebnis: Statement im CL-Kampf: VfB springt auf Platz vier

Der VfB Stuttgart hat im Rennen um die Champions League ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und Bayer Leverkusen mit 3:1 besiegt. Damit kletterte die Mannschaft von Sebastian Hoeneß am vorletzten Spieltag auf Tabellenplatz vier und hat vor dem letzten Schritt in Frankfurt alles in der eigenen Hand. Für den wegweisenden Erfolg sorgten Ermedin Demirovic, Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav.

Früher Rückschlag, schnelle Antwort

Vor 60.000 Zuschauern in der ausverkauften Stuttgarter Arena erwischte Leverkusen zunächst den besseren Start. Nach einem Ballverlust von Ramon Hendriks im Mittelfeld schaltete Bayer sofort um, ging in Überzahl Richtung VfB-Tor und traf bereits nach 36 Sekunden durch Aleix García zur Führung. Für Stuttgart war das jedoch kein Schock, sondern eher der Auftakt zu einer dominanten Vorstellung.

Hoeneß hatte vor dem Spiel angesichts der großen Bedeutung der Partie gesagt: „Es geht um sehr viel“, und an die Fans appelliert: „Wir müssen gemeinsam richtig was abbrennen.“ Auf den gesperrten Kapitän Atakan Karazor musste der VfB-Coach verzichten, während Leverkusen kurzfristig ohne Nathan Tella auskommen musste, der wegen muskulärer Probleme fehlte.

Die Antwort der Gastgeber kam prompt. Nach einem Doppelpass mit Nikolas Nartey stellte Demirovic nur knapp fünf Minuten nach dem Rückstand auf 1:1 und vollendete eiskalt links unten. Der bosnische Angreifer blieb danach dauerhaft gefährlich und brachte die Leverkusener Defensive immer wieder in Bedrängnis. Mal scheiterte er freistehend an Edmond Tapsoba, der kurz vor der Linie rettete, mal an Torhüter Mark Flekken oder an der eigenen Präzision.

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Demirovic prägt die Partie

In der 19. Minute traf Tapsoba Angelo Stiller bereits im Strafraum hart an der Wade, kurz vor der Pause wurde es erneut brenzlig. Demirovic vergab weitere gute Möglichkeiten in der 31. und 45. Minute, ehe Tapsoba ihm in der Nachspielzeit ein Bein stellte. Nach Videobeweis entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter, den Mittelstädt in der 45.+7. Minute sicher und cool in die Tormitte lupfte.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Stuttgart am Drücker. Schon nach weniger als einer Minute lag der Ball erneut im Netz, doch ein Abseits von Undav verhinderte den zweiten Treffer von Demirovic. Die Gastgeber spielten weiter klar überlegen, Mittelstädt scheiterte in der 54. Minute am herangrätschenden Jarell Quansah, Jeff Chabot zwei Minuten später an Flekken. Der dritte VfB-Treffer von Undav war längst überfällig und fiel in der 58. Minute.

VfB vor Frankfurt, Leverkusen unter Druck

Mit dem verdienten Dreier hat Stuttgart nach drei Ligaspielen ohne Sieg zur richtigen Zeit zurück in die Spur gefunden. Vor dem letzten Spieltag bei Eintracht Frankfurt liegt der VfB dank der besseren Tordifferenz vor der punktgleichen TSG Hoffenheim und ist nur noch einen Schritt von der Königsklasse entfernt. Leverkusen dagegen steht nach dem Rückstand auf die Konkurrenz bei drei Punkten Differenz und droht die dritte Champions-League-Teilnahme in Serie sowie das anvisierte Saisonziel zu verpassen.