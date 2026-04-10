Fußball Bundesliga heute Ergebnis: FC Augsburg vergibt Dreier, TSG mit Moral

Die TSG Hoffenheim hat im Kampf um die Champions-League-Plätze den nächsten Dämpfer kassiert. Beim FC Augsburg reichte es für das Team von Christian Ilzer trotz einer starken Reaktion nur zu einem 2:2 (2:2) – der Negativtrend hält damit an. In den vergangenen sieben Partien gelang der TSG nur ein Sieg, zudem verpasste sie die Chance, vorübergehend punktgleich an RB Leipzig und den VfB Stuttgart heranzurücken.

Schlechter Start, starke Reaktion

Die Partie begann aus Hoffenheimer Sicht denkbar ungünstig: Alexis Claude-Maurice brachte den FCA in der 11. Minute in Front, nur zwei Minuten später erhöhte Michael Gregoritsch auf 2:0. Bei beiden Treffern wirkte die TSG-Defensive alles andere als sattelfest, Nationaltorwart Oliver Baumann war jeweils chancenlos. Erst nach dem Rückstand fand Hoffenheim in die Begegnung zurück.

Bundesliga FC Augsburg 1.90 xG 1.05 2 2 TSG 1899 Hoffenheim

Der FCA setzte früh auf Konter und hatte durch Anton Kade zwei gute Möglichkeiten, um noch deutlicher davonzuziehen. Stattdessen schlug die TSG zurück: Robin Hranac köpfte nach einer Ecke in der 35. Minute den Anschluss, ehe Bazoumana Touré in der 42. Minute mit freundlicher Unterstützung von FCA-Keeper Finn Dahmen den Ausgleich erzielte. Kurz zuvor hatte Tim Lemperle direkt nach dem Seitenwechsel beinahe sogar die komplette Wende eingeleitet.

Hektische zweite Hälfte, verpasste Chance vom Punkt

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine intensive, zunehmend ruppige Partie, in der der Spielfluss deutlich litt. Dennoch gab es auf beiden Seiten Möglichkeiten: Gregoritsch traf kurz darauf mit einem Schuss die Latte und verpasste damit die erneute Führung für Augsburg nur knapp. Hoffenheim blieb weiter unter Druck, zumal der Rückstand auf die Top vier am Wochenende sogar auf fünf Punkte anwachsen könnte.

Für Augsburg war der späte Strafstoß die große Gelegenheit zur Entscheidung, doch auch der FCA ließ liegen: Der eingewechselte Bernardo verursachte mit einem Foul an Kade den Elfmeter, Alexis Claude-Maurice setzte den Versuch in der 85. Minute aber über das Tor. Damit blieb Augsburg im fünften Spiel in Folge ohne Sieg, hat aber weiterhin komfortable acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

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Bei den Gastgebern stand Kapitän Jeffrey Gouweleeuw als Vertretung des gelbgesperrten Keven Schlotterbeck in der Abwehrzentrale. Der 34-Jährige absolvierte nach einer Innenbandverletzung im Knie seinen ersten Einsatz seit fünf Monaten. Auf Hoffenheimer Seite hatte Ilzer nach zwei Niederlagen in Serie drei Änderungen in seiner Startelf vorgenommen – und vor der Partie eingeräumt, die jüngsten Enttäuschungen hätten „natürlich etwas im Kopf bewirkt“: „Aber das gilt es jetzt für uns gut aufzufangen.“ Beim nächsten Spiel gegen Borussia Dortmund steht die TSG damit erneut unter Zugzwang, wenn der Traum von der Königsklasse nicht weiter ins Wanken geraten soll.