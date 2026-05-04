Fußball Bundesliga heute: Das Restprogramm aller 18 Bundesliga-Vereinen

Die Bundesliga geht in die finalen Wochen der Saison 2025/26, noch zwei Spieltage sind zu spielen, am Wochenende vom 8.5. an und dann alle zusammen am letzten Spieltag am Samstag, 16.Mai. Wir zeigen das Restprogramm der 18 Bundesligisten. Während der FC Bayern schon Meister ist und Dortmund fest in der Champions League spielen wird, ist der Kampf um die internationalen Plätze im vollen Gange. Auch der Abstiegskampf spitzt sich zu, wobei noch Köln als 14. und Bremen als 15. nicht gerettet sind. Es wird spannend. Die aktuelle Bundesliga Tabelle

Bayern München schon vorab Deutscher Meister 2026?
Platz 1: Bayern München – 83 Punkte (Tordifferenz +81)

Wolfsburg (A), Köln (H)

Platz 2: Borussia Dortmund – 67 Punkte (Tordifferenz +33)

Frankfurt (H), Bremen (A)

Platz 3: RB Leipzig – 62 Punkte (Tordifferenz +21)

St. Pauli (H), Freiburg (A)

Platz 4: Bayer 04 Leverkusen – 58 Punkte (Tordifferenz +23)

Stuttgart (A), Hamburg (H)

Platz 5: VfB Stuttgart – 58 Punkte (Tordifferenz +20)

Leverkusen (H), Frankfurt (A)

Platz 6: TSG Hoffenheim – 58 Punkte (Tordifferenz +16)

Bremen (H), Gladbach (A)

Platz 7: SC Freiburg – 44 Punkte (Tordifferenz -8)

Hamburg (A), Leipzig (H)

Platz 8: Eintracht Frankfurt – 43 Punkte (Tordifferenz -3)

Dortmund (A), Stuttgart (H)

Platz 9: FC Augsburg – 40 Punkte (Tordifferenz -14)

Gladbach (H), Union (A)

Platz 10: 1. FSV Mainz 05 – 37 Punkte (Tordifferenz -9)

Union (H), Heidenheim (A)

Platz 11: Borussia Mönchengladbach – 35 Punkte (Tordifferenz -13)

Augsburg (A), Hoffenheim (H)

Platz 12: Hamburger SV – 34 Punkte (Tordifferenz -15)

Freiburg (H), Leverkusen (A)

Platz 13: Union Berlin – 33 Punkte (Tordifferenz -20)

Mainz (A), Augsburg (H)

Platz 14: 1. FC Köln – 32 Punkte (Tordifferenz -8)

Heidenheim (H), Bayern (A)

Platz 15: Werder Bremen – 32 Punkte (Tordifferenz -20)

Hoffenheim (A), Dortmund (H)

Platz 16: VfL Wolfsburg – 26 Punkte (Tordifferenz -25)

Bayern (H), St. Pauli (A)

Platz 17: FC St. Pauli – 26 Punkte (Tordifferenz -28)

Leipzig (A), Wolfsburg (H)

Platz 18: 1. FC Heidenheim – 23 Punkte (Tordifferenz -31)

Köln (A), Mainz (H)

