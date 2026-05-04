Fußball Bundesliga heute: Das Restprogramm aller 18 Bundesliga-Vereinen

Platz 1: Bayern München – 83 Punkte (Tordifferenz +81)
Wolfsburg (A), Köln (H)
Platz 2: Borussia Dortmund – 67 Punkte (Tordifferenz +33)
Frankfurt (H), Bremen (A)
Platz 3: RB Leipzig – 62 Punkte (Tordifferenz +21)
St. Pauli (H), Freiburg (A)
Platz 4: Bayer 04 Leverkusen – 58 Punkte (Tordifferenz +23)
Stuttgart (A), Hamburg (H)
Platz 5: VfB Stuttgart – 58 Punkte (Tordifferenz +20)
Leverkusen (H), Frankfurt (A)
Platz 6: TSG Hoffenheim – 58 Punkte (Tordifferenz +16)
Bremen (H), Gladbach (A)
Platz 7: SC Freiburg – 44 Punkte (Tordifferenz -8)
Hamburg (A), Leipzig (H)
Platz 8: Eintracht Frankfurt – 43 Punkte (Tordifferenz -3)
Dortmund (A), Stuttgart (H)
Platz 9: FC Augsburg – 40 Punkte (Tordifferenz -14)
Gladbach (H), Union (A)
Platz 10: 1. FSV Mainz 05 – 37 Punkte (Tordifferenz -9)
Union (H), Heidenheim (A)
Platz 11: Borussia Mönchengladbach – 35 Punkte (Tordifferenz -13)
Augsburg (A), Hoffenheim (H)
Platz 12: Hamburger SV – 34 Punkte (Tordifferenz -15)
Freiburg (H), Leverkusen (A)
Platz 13: Union Berlin – 33 Punkte (Tordifferenz -20)
Mainz (A), Augsburg (H)
Platz 14: 1. FC Köln – 32 Punkte (Tordifferenz -8)
Heidenheim (H), Bayern (A)
Platz 15: Werder Bremen – 32 Punkte (Tordifferenz -20)
Hoffenheim (A), Dortmund (H)
Platz 16: VfL Wolfsburg – 26 Punkte (Tordifferenz -25)
Bayern (H), St. Pauli (A)
Platz 17: FC St. Pauli – 26 Punkte (Tordifferenz -28)
Leipzig (A), Wolfsburg (H)
Platz 18: 1. FC Heidenheim – 23 Punkte (Tordifferenz -31)
Köln (A), Mainz (H)