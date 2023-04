Fußball Bundesliga heute Ergebnisse * 4:2 Bayern gegen Dortmund

Nach der Länderspielpause geht es nun mit dem 26. Spieltag der deutschen Fußball-Bundesliga weiter. Und es kommt zur mit Spannung erwarteten Premiere des neuen FCB-Coach Thomas Tuchel beim Spitzenspiel Bayern München gegen Borussia Dortmund. Der BVB hat als Tabellenerster ein Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten in München – Anstoß am Samstag, den 1. April 2023 um 18:30 Uhr. Der ehemalige BVB-Coach Tuchel soll bei Bayern die Meisterschaft holen und heute am besten mit einem Sieg gegen den Tabellenführer loslegen. Ein weiteres Top-Spiel des Bundesliga-Wochenendes ist das Sonntagsspiel zwischen 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach im Rhein-Derby um 15:30 Uhr. Weiterhin spielt der Tabellendritte Union gegen den Tabellenletzten Stuttgart am Samstag um 15:30 Uhr. Das Freitagsspiel ist Frankfurt gegen Bochum. Die Bundesligaspiele des 26. Spieltags werden live bei DAZN & Sky gezeigt. Am Samstag kann man 6 Bundesligaspiele bei Sky schauen. Weiterhin laufen das Freitagsspiel und 2 Sonntagsspiele bei DAZN.

Das Top-Spiel des 26. Spieltags ist Bayern München gegen Borussia Dortmund im ersten Spiel nach der Entlassung von Julian Nagelsmann als FCB-Coach. Außerdem gibts am Sonntag das Rheinische Derby Köln gegen Mönchengladbach. Im Rennen um die Champions League spielen Union gegen Stuttgart, Freiburg gegen Hertha, Leipzig gegen Mainz und Frankfurt gegen Bochum. Weiterhin spielen Wolfsburg gegen Augsburg, Schalke gegen Leverkusen und Bremen gegen Hoffenheim.

Update 16:15 Uhr – wenig Tore! Der FC Augsburg führt mit 2:0. Mainz führt gegen Leipzig – ansonsten auf allen Plätze 0:0.

Update 17:25 Uhr – Unten alle Ergebnisse der 15:30 Uhr Spiele!

Update 20:30 Uhr – Die Bayern gewinnen nach einer 4:0 Führung mit 4:2!

Topspiel des Tages: Bayern München gegen Borussia Dortmund um 18:30 Uhr

Das Bundesligaspiel am Samstag, den 1. April 2023, 18:30 Uhr lautet Bayern München gegen Borussia Dortmund. Es ist das Debüt vom Nagelsmann-Nachfolger Tuchel, der wahrscheinlich ein paar Änderungen vornimmt. Bayern gegen BVB ist das größte Spiel der Bundesliga und an diesem Spieltag besonders spannend.

Die Aufstellungen heute:

Wie spielt Dortmund?

Kobel – Wolf, Süle, Schlotterbeck, Ryerson – Can – Brandt, Guerreiro, Bellingham, Reus – Haller

Wie spielt München?

Sommer – Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies – Kimmich, Goretzka – Coman, Müller, Sane – Choupo-Moting

Spielplan – Welche Bundesligaspiele finden heute statt?

26.Bundesliga-Spieltag vom 31.März bis 2.4.2023



Datum Uhrzeit Heim Erg. Ausw. 31:03.2023 20:30 Eintracht Frankfurt 1:1 VfL Bochum 01.04.2023 15:30 RB Leipzig 0:3 1. FSV Mainz 05 01.04.2023 15:30 1. FC Union Berlin 3:0 VfB Stuttgart 01.04.2023 15:30 SC Freiburg 1:1 Hertha BSC 01.04.2023 15:30 VfL Wolfsburg 0:2 FC Augsburg 01.04.2023 15:30 FC Schalke 04 0:2 Bayer Leverkusen 01.04.2023 18:30 Bayern München 4:2 Borussia Dortmund 02.04.2023 15:30 1. FC Köln -:- Bor. Mönchengladbach 02.04.2023 17:30 Werder Bremen -:- 1899 Hoffenheim

Samstag 15:30 Uhr – Leipzig, Union, Freiburg

Am Samstag, den 1. April 2023, um 15:30 Uhr finden die Spiele um die Champions-League-Plätze statt. Union, Freiburg und Leipzig befinden sich derzeit im Dreikampf um die beiden CL-Plätze 3 und 4. Die 3 Teams haben ein Heimspiel.

Union Berlin empfängt den Tabellenletzten VfB Stuttgart, wo der neue Coach Labbadia noch nicht die richtigen Lösungen gefunden hat. Außerdem fehlen die Stürmer Guirassy und Silas verletzungsbedingt, was das Auswärtsspiel in Berlin nicht einfacher macht.

Beim Spiel SC Freiburg gegen Hertha kommt es wahrscheinlich zum erneuten Aufeinandertreffen vom deutschen Nationalspieler Ginter und dem belgischen Nationalspieler Lukebakio, die sich unter der Woche im Länderspiel getroffen haben. Bei Freiburg ist es zudem das erste Spiel nachdem der langjährige Stammspieler Nils Petersen sein Karriereende im Sommer angekündigt hat.

Weiterhin spielt RB Leipzig gegen den FSV Mainz 05. RB hat nach der 7:0-Packung gegen ManC gegen VfL Bochum verloren und muss sich steigern. „Dafür sind alle zuständig“, nahm Coach Rose die Leipziger Mannschaft in die Pflicht. Das Heimspiel gegen Mainz könnte schwer werden, denn Mainz ist in der Bundesliga seit 6 Spielen ungeschlagen.

Außerdem spielen am Samstag um 15:30 Uhr VfL Wolfsburg gegen FC Augsburg und FC Schalke gegen Bayer Leverkusen, die 5 Siegen infolge haben.

Sonntag, 15:30 Uhr & 17:30 Uhr – Köln gegen Gladbach, Bremen gegen Hoffenheim

Am Sonntag, den 2. April 2023, findet das Rhein-Derby zwischen 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach statt. Gladbach gewann das Hinspiel mit 5:2, sodass die Kölner etwas gut zu machen haben. Außerdem wurde Köln in der Länderspielpause von der FIFA eine Transfersperre auferlegt, die nun vor dem internationale Schiedsgericht (CAS) verhandelt wird.

Weiterhin spielt am Sonntagabend Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim, die nach dem Sieg gegen Hertha die Abstiegsränge verlassen haben.

Freitagsspiel – 1:1 Eintracht Frankfurt gegen VfL Bochum

Das Freitagsspiel am 31 März 2023 um 20:30 Uhr lautet Eintracht Frankfurt gegen VfL Bochum. Eintracht Frankfurt hat nach dem Europa-League-Titel 2021/22 und dem Champions-League-Aus 2022/23 nun eine schwere Phase. Die SGE hat unter Trainer Glasner eine Serie von vier sieglosen Spielen und muss wieder gewinnen. Hingegen ist der VfL Bochum nach den Siegen gegen Köln und RB Leipzig gut drauf.

26. Spieltag – Wo wird Fußball-Bundesliga heute live übertragen?

Der 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt live bei DAZN und Sky. Das Freitagsspiel am 31. März 2023 und die 2 Spiele am Sonntag, den 2. April 2023, kommen bei DAZN. Außerdem überträgt Sky die 6 Spiele am Samstag, den 1. April 2023, um 15:30 und 18:30 Uhr. Weiterhin gibts bei Sky am Samstag um 15:30 Uhr die Konferenz mit 5 Spielen.

