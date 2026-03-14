Fußball Bundesliga heute – Adeyemi & Reggiani jubeln: BVB hält Verfolger auf Abstand

Borussia Dortmund setzte sich vor der Südtribüne klar mit 2:0 gegen den FC Augsburg durch und vergrößerte damit den Vorsprung im Rennen um Platz zwei. Karim Adeyemi traf früh (13.), der 18-jährige Luca Reggiani erzielte per Kopf sein erstes Bundesliga-Tor (59.). Dortmund kontrollierte weite Teile des Spiels, ließ aber auch Chancen und einige Unsauberkeiten zu. Nach dem Aus im DFB-Pokal und in der Champions League bleibt das Minimalziel Vizemeisterschaft und die damit verbundene Königsklassen‑Qualifikation.

Spielverlauf: Dortmund dominiert, trifft früh

Der Spielverlauf gestaltete sich zugunsten des BVB: Dortmund übernahm früh die Initiative und kam durch eine schnelle Kombination in die Spitze zur ersten Großchance, die Karim Adeyemi in der 13. Minute eiskalt verwertete. Die Schwarz‑Gelben kontrollierten Ballbesitz und das Tempo, leisteten sich jedoch immer wieder Unsauberkeiten im Spielfluss. Nach etwa einer halben Stunde erhöhte Dortmund die Schlagzahl, ohne die verdiente höhere Führung zu erzwingen — mehrfach klatschte der Ball an das Aluminium, unter anderem durch Schüsse von Maximilian Beier (29.) und erneut Adeyemi (33.).

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 26 | SIGNAL IDUNA PARK | - 15:30 Borussia Dortmund S U N N S 2 : 0 2.12 xG 0.56 Endergebnis FC Augsburg N S S S N Karim Adeyemi 13' Luca Reggiani 59' Tore Tor Karim Adeyemi 13' Tor Luca Reggiani Assist : J. Ryerson) 59' 1 G. Kobel 4 Nico Schlotterbeck 3 W. Anton 49 Luca Reggiani 24 D. Svensson 8 Felix Nmecha 7 Jode Bellingham 26 J. Ryerson 27 Karim Adeyemi 20 M. Sabitzer 14 Maximilian Beier 1 F. Dahmen 16 C. Zesiger 31 K. Schlotterbeck 34 Arthur Chaves 13 Dimitrios Giannoulis 4 H. Massengo 17 K. Jakić 19 R. Fellhauer 20 A. Claude-Maurice 32 F. Rieder 21 Rodrigo Ribeiro

Torszenen: Adeyemi kalt, Reggiani per Kopf

Adeyemi startete in der Spitze für Serhou Guirassy und nutzte die erste klare Chance, indem er im Fallen den Ball ins Tor schob. Für die einzige nennenswerte FCA-Gelegenheit sorgte ein Fehler von Waldemar Anton, doch Rodrigo Ribeiro vergab die Großchance (23.). In der 59. Minute entschied der BVB das Spiel endgültig: Nach einer Ecke köpfte Luca Reggiani zum 2:0 — sein erstes Bundesliga‑Tor in seiner zweiten Startelf‑Einberufung. Torhüter Finn Dahmen hatte zwischenzeitlich mehrfach Glück, lenkte einen Versuch beinahe ins eigene Tor (30.).

Kaderentwicklung und Bedeutung des Ergebnisses

Sportlich steht beim BVB neben dem aktuellen Spiel auch die Personalplanung für die neue Saison im Fokus. Nach dem Ausscheiden in Pokal und Champions League geht es für Dortmund primär darum, die Vizemeisterschaft hinter Bayern München zu sichern und so die erneute Teilnahme an der Champions League zu gewährleisten. Gleichzeitig sorgten angekündigte Wechsel für Gesprächsstoff: Julian Brandt, Niklas Süle und Salih Özcan werden den Klub verlassen, Felix Nmecha verlängerte seinen Vertrag bis 2030, und die Zukunft von Nico Schlotterbeck bleibt weiter ungeklärt. Beim Anstoß fiel zudem die Szene auf, in der Schlotterbeck seinen Bruder Keven begrüßte.

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Spielende und weitere Chancen

Nach der Entscheidung verwaltete Dortmund die Führung, blieb aber nach der Pause weiter dominant und erspielte sich weitere Möglichkeiten. Die Gastgeber suchten auch in der Schlussphase mehrfach den Weg zum Tor, setzten Standards und profitierten von ihrer Kontrolle in Strafraumnähe. Insgesamt startete der BVB dank des souveränen Erfolgs mit komfortablem Vorsprung in den Endspurt der Bundesliga‑Saison.