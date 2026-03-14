+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

Fußball Bundesliga heute: Adeyemi & Reggiani jubeln: BVB hält Verfolger auf Abstand

von

Borussia Dortmund setzte sich vor der Südtribüne klar mit 2:0 gegen den FC Augsburg durch und vergrößerte damit den Vorsprung im Rennen um Platz zwei. Karim Adeyemi traf früh (13.), der 18-jährige Luca Reggiani erzielte per Kopf sein erstes Bundesliga-Tor (59.). Dortmund kontrollierte weite Teile des Spiels, ließ aber auch Chancen und einige Unsauberkeiten zu. Nach dem Aus im DFB-Pokal und in der Champions League bleibt das Minimalziel Vizemeisterschaft und die damit verbundene Königsklassen‑Qualifikation.

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop
DORTMUND, 25. NOVEMBER 2025: Karim Adeyemi, Flügelspieler von Borussia Dortmund, hält den Champions-League-Spielball und reißt den Mund auf — sichtlich emotional beim UEFA-Champions-League-Gruppenspiel gegen den FC Villarreal im Signal Iduna Park. Der BVB-Stürmer trägt das gelb-schwarze Heimtrikot mit der Nummer 27. (Copyright Depositphotos.com)
DORTMUND, 25. NOVEMBER 2025: Karim Adeyemi, Flügelspieler von Borussia Dortmund, hält den Champions-League-Spielball und reißt den Mund auf — sichtlich emotional beim UEFA-Champions-League-Gruppenspiel gegen den FC Villarreal im Signal Iduna Park. Der BVB-Stürmer trägt das gelb-schwarze Heimtrikot mit der Nummer 27. (Copyright Depositphotos.com)

Spielverlauf: Dortmund dominiert, trifft früh

Der Spielverlauf gestaltete sich zugunsten des BVB: Dortmund übernahm früh die Initiative und kam durch eine schnelle Kombination in die Spitze zur ersten Großchance, die Karim Adeyemi in der 13. Minute eiskalt verwertete. Die Schwarz‑Gelben kontrollierten Ballbesitz und das Tempo, leisteten sich jedoch immer wieder Unsauberkeiten im Spielfluss. Nach etwa einer halben Stunde erhöhte Dortmund die Schlagzahl, ohne die verdiente höhere Führung zu erzwingen — mehrfach klatschte der Ball an das Aluminium, unter anderem durch Schüsse von Maximilian Beier (29.) und erneut Adeyemi (33.).

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 26
| SIGNAL IDUNA PARK | 14.3.2026-15:30
Borussia Dortmund
S U N N S
2 : 0
2.12
xG
0.56
Endergebnis
FC Augsburg
N S S S N
Karim Adeyemi
13'
Luca Reggiani
59'
| Schiedsrichter: B. Dankert | Halbzeit: 1-0
Tore
Tor
Karim Adeyemi
13'
Tor
Luca Reggiani (Assist: J. Ryerson)
59'
1
G. Kobel
4
Nico Schlotterbeck
3
W. Anton
49
Luca Reggiani
24
D. Svensson
8
Felix Nmecha
7
Jode Bellingham
26
J. Ryerson
27
Karim Adeyemi
20
M. Sabitzer
14
Maximilian Beier
1
F. Dahmen
16
C. Zesiger
31
K. Schlotterbeck
34
Arthur Chaves
13
Dimitrios Giannoulis
4
H. Massengo
17
K. Jakić
19
R. Fellhauer
20
A. Claude-Maurice
32
F. Rieder
21
Rodrigo Ribeiro
field field

Torszenen: Adeyemi kalt, Reggiani per Kopf

Adeyemi startete in der Spitze für Serhou Guirassy und nutzte die erste klare Chance, indem er im Fallen den Ball ins Tor schob. Für die einzige nennenswerte FCA-Gelegenheit sorgte ein Fehler von Waldemar Anton, doch Rodrigo Ribeiro vergab die Großchance (23.). In der 59. Minute entschied der BVB das Spiel endgültig: Nach einer Ecke köpfte Luca Reggiani zum 2:0 — sein erstes Bundesliga‑Tor in seiner zweiten Startelf‑Einberufung. Torhüter Finn Dahmen hatte zwischenzeitlich mehrfach Glück, lenkte einen Versuch beinahe ins eigene Tor (30.).

Kaderentwicklung und Bedeutung des Ergebnisses

Sportlich steht beim BVB neben dem aktuellen Spiel auch die Personalplanung für die neue Saison im Fokus. Nach dem Ausscheiden in Pokal und Champions League geht es für Dortmund primär darum, die Vizemeisterschaft hinter Bayern München zu sichern und so die erneute Teilnahme an der Champions League zu gewährleisten. Gleichzeitig sorgten angekündigte Wechsel für Gesprächsstoff: Julian Brandt, Niklas Süle und Salih Özcan werden den Klub verlassen, Felix Nmecha verlängerte seinen Vertrag bis 2030, und die Zukunft von Nico Schlotterbeck bleibt weiter ungeklärt. Beim Anstoß fiel zudem die Szene auf, in der Schlotterbeck seinen Bruder Keven begrüßte.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Spielende und weitere Chancen

Nach der Entscheidung verwaltete Dortmund die Führung, blieb aber nach der Pause weiter dominant und erspielte sich weitere Möglichkeiten. Die Gastgeber suchten auch in der Schlussphase mehrfach den Weg zum Tor, setzten Standards und profitierten von ihrer Kontrolle in Strafraumnähe. Insgesamt startete der BVB dank des souveränen Erfolgs mit komfortablem Vorsprung in den Endspurt der Bundesliga‑Saison.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++