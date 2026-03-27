Für diesen Argentinier bleibt die WM 2026 ein Traum – Kreuzbandriss!

Der argentinische Stürmer Joaquin Panichelli hat sich beim Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und fällt damit für wichtige Wochen aus. Der 23-Jährige erlitten das schwere Trauma nach Angaben des Verbandes, die den Vorfall am Freitag auf der Plattform X mitteilten. Panichellis Verletzung führt nicht nur zum Ausfall in der Nationalmannschaft, sondern gefährdet auch seine Einsätze im Klub. Gleichzeitig kostet der Befund dem Mittelstürmer die Chance auf einen Platz im WM-Kader.

Diagnose: Kreuzbandriss im rechten Knie

Beim Mannschaftstraining zog sich Joaquin Panichelli einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Das teilte der argentinische Verband am Freitag auf der Plattform X mit. Die Diagnose lautet damit klar: Kreuzbandriss, bestätigt vom Verband. Damit ist Panichelli vorerst aus dem Mannschaftstraining und den anstehenden Partien herausgenommen.

Nominierung durch Scaloni und verpasste WM-Chance

Nationaltrainer Lionel Scaloni hatte den aktuell besten Torjäger der französischen Ligue 1 erst in letzter Minute für das Länderspiel des Fußball-Weltmeisters am Freitag gegen Mauretanien berufen. Durch die schwere Knieverletzung verpasst der Mittelstürmer nicht nur seine Chance auf ein WM-Ticket, sondern auch mögliche weitere Einsätze in der Albiceleste. Die Nominierung kurz vor dem Spiel und der anschließende Ausfall stellen für den 23-Jährigen einen schweren Rückschlag im Hinblick auf die WM-Planungen dar.

Folgen für Racing Straßburg: Ausfall im Conference-League-Viertelfinale gegen Mainz 05

Sein Klub Racing Straßburg wird in den anstehenden Begegnungen ohne den Mittelstürmer planen müssen. Panichelli verpasst damit das Viertelfinale der Conference League: Racing trifft dort am 9. und 16. April auf den Bundesligisten Mainz 05. Diese Termine sind bereits angesetzt, sodass Trainer und Klub zeitnah einen Ersatz im Kader organisieren müssen. Der Ausfall trifft die Elsässer kurz vor den wichtigen Hin- und Rückspielterminen hart.

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Vorgeschichte: Bereits 2023 Kreuzbandriss im linken Knie und aktuelle Form

Panichelli hatte 2023 bereits einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten, was seine Verletzungshistorie belastet. Vor seiner neuen Blessur sorgte der Angreifer zuletzt im Elsass mit 16 Toren in 27 Ligue-1-Spielen für Furore.