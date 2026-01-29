Fünf Teams im Champions League Achtelfinale: Premier League dominiert

Die Dominanz der Premier League in der Champions League ist unbestritten. Mit dem FC Arsenal, der acht Siege aus acht Spielen holte, und weiteren Top-Klubs wie Liverpool und Manchester City haben sich bereits fünf englische Vereine für das Achtelfinale qualifiziert. Dies verschafft der Premier League einen enormen Vorsprung gegenüber der Bundesliga, der in dieser Saison kaum einholbar scheint. Unsere Nationalspieler Wirtz, Havertz und Woltemade dürfen sich also auf weitere Champions-League Spiele freuen.

Premier League dominiert die Gruppenphase

Die englische Premier League hat in der aktuellen Champions-League-Saison eindrucksvoll ihre Überlegenheit demonstriert. Fünf von neun gestarteten Klubs stehen im Achtelfinale der Königsklasse, was einen Vorsprung von 17 Siegen gegenüber der Bundesliga bedeutet. Einziger Wermutstropfen für die englischen Vertretungen ist Newcastle United mit dem deutschen Nick Woltemade, das den Umweg über die Play-offs nehmen muss.

Tabelle Top 8 der CL

Finanzielle Stärke der Premier League

Die finanzielle Macht der Premier League spiegelt sich nicht nur in den Ergebnissen wider, sondern auch in der Qualität der Spieler. Simon Rolfes, Sportchef von Bayer Leverkusen, erläutert: „Die Premier League hat eine Vormachtstellung in Europa.“ Die Klubs verfügen über erhebliche Mittel, um talentierte Spieler zu verpflichten und ihre Kader zu verstärken. Dies führt dazu, dass die Qualität auf dem Platz und auf der Bank beeindruckend ist.

Internationale Konkurrenz im Vergleich

In der aktuellen Deloitte-Rangliste der umsatzstärksten Klubs stehen sieben der zehn besten Mannschaften im Achtelfinale der Champions League. Lediglich Real Madrid und Paris Saint-Germain müssen in die Play-offs, während Manchester United in dieser Saison gar nicht im europäischen Wettbewerb vertreten ist. Die finanzielle Schere zwischen der Premier League und anderen Ligen, wie La Liga und Serie A, wird immer größer.

Überraschungen und Ausnahmen in der Champions League

Eine positive Überraschung in der Gruppenphase war Sporting Lissabon, das beachtliche Leistungen zeigte und sich den siebten Platz sicherte. Dennoch bleibt die portugiesische Mannschaft im Vergleich zu den finanziellen Schwergewichten der Premier League eine Ausnahme. Die Dominanz der englischen Klubs zeigt sich nicht nur in den Ergebnissen, sondern auch in der Art und Weise, wie sie ihre Kader zusammenstellen und auf dem Transfermarkt agieren.