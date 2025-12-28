Die AC Mailand hat mit einem überzeugenden 3:0-Sieg gegen Hellas Verona die Tabellenführung in der Serie A übernommen. Während Niclas Füllkrug noch in Zivil auf der Tribüne saß, zeigte die Mannschaft von Massimiliano Allegri eine starke Leistung und feierte den Sieg dank Toren von Christian Pulisic und Christopher Nkunku. Der bevorstehende Transfer von Füllkrug, der von West Ham United kommt, sorgt für Aufregung unter den Fans.

Füllkrug-Transfer steht kurz bevor

Niclas Füllkrug, der am Montag in Mailand angekommen war, wird voraussichtlich in den nächsten Tagen offiziell vorgestellt. Der Stürmer, dessen Leihe von West Ham United erwartet wird, könnte bereits am Freitag im Spiel gegen Cagliari Calcio debütieren. Chefcoach Allegri äußerte sich optimistisch über die Integration des Spielers in die Mannschaft und dessen Arbeitsaufwand zur Verbesserung seiner Matchfitness.

Starker Auftritt der Rossoneri

Im Spiel gegen Hellas Verona zeigte Milan eine solide Leistung. Nach einem torlosen ersten Durchgang brachte Christian Pulisic die Gastgeber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. Christopher Nkunku, der in der 48. Minute einen Foulelfmeter verwandelte und kurz darauf das dritte Tor erzielte, feierte damit seine ersten Tore in der Serie A. Diese Ergebnisse katapultierten Milan vorerst auf den ersten Platz der Tabelle mit 35 Punkten.

Die Konkurrenz schläft nicht

Obwohl Milan die Tabellenführung übernommen hat, bleibt die Konkurrenz stark. Inter Mailand, die am Sonntagabend gegen Atalanta Bergamo antreten, könnten mit einem Sieg wieder an den Rossoneri vorbeiziehen. Der Titelkampf in dieser Saison verspricht spannend zu werden, insbesondere mit den neuen Verstärkungen im Kader von Milan.

Füllkrugs Rolle im Team

Die Verpflichtung von Füllkrug könnte Milan zusätzliche Optionen im Angriff bieten. Allegri betonte, dass der Spieler Eigenschaften mitbringt, die im aktuellen Kader fehlen. Fans und Experten sind gespannt, wie Füllkrug sich in die Spielweise der Rossoneri einfügen wird und ob er die Offensive der Mannschaft weiter verstärken kann.