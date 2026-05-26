Freche Ansage an Deutschland: Harry Kane will Weltmeister mit England werden

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Harry Kane hat nach seinem Hattrick im DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart noch nicht genug. Der 32 Jahre alte Bayern-Star zeigte sich nach dem 3:0 bestens aufgelegt und setzte sogar eine kleine Spitze in Richtung Deutschland.

Spitze gegen Deutschland

Auf die Frage, ob auf den Double-Erfolg in diesem Sommer auch der Titel bei der WM folgen werde, reagierte Kane mit einem Grinsen und sagte: „Für England, ja. Nicht für euch, Jungs!“

Der Stürmer will mit England und Nationaltrainer Thomas Tuchel (52) den ersten WM-Triumph seit 1966 holen. In Gruppe L trifft die Mannschaft zunächst auf Kroatien am 17. Juni, danach auf Ghana am 23. Juni und Panama am 27. Juni. Erst im Anschluss könnte es zum Duell mit Deutschland kommen.

Überragende Zahlen in dieser Saison

Auch sportlich läuft für Kane alles nach Plan. 61 Tore in 51 Spielen in dieser Saison unterstreichen seine Ausnahmestellung. Der Mirror spricht entsprechend von einer sensationellen Spielzeit.