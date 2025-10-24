Frauenfußball Länderspiel heute 1:0 * Aufstellung Deutschland gegen Frankreich (Update 19:15 Uhr)

Nations League-Halbfinale: DFB-Frauen im Klassiker gegen Frankreich gefordert

Wenn die deutsche Frauen-Nationalmannschaft heute in der Nations League auf Frankreich trifft, ist das nicht einfach nur ein Halbfinale. Es ist die Neuauflage eines echten Dauerbrenners im europäischen Frauenfußball. Nach dem dramatischen Elfmetersieg bei der EM 2024 und der knappen Niederlage im letzten Nations League-Halbfinale ist die Ausgangslage klar: Es geht nicht nur ums Weiterkommen – es geht um Revanche. Die ARD zeigt das Länderspiel ab 17:45 Uhr im Free-TV.

Update 19:40 Uhr – Deutschland gewinnt 1:0 gegen Frankreich

Update 17 Uhr – Die deutsche Aufstellung ist da!

Die Startelf: 1 Johannes – 3 Hendrich, 7 Gwinn (C), 9 Nüsken, 13 Wamser, 16 Anyomi, 17 Kett, 19 Bühl, 20 Senß, 22 Brand, 23 Küver.

Aufstellung heute – so wird Deutschland spielen

So könnte Deutschland heute auflaufen:

Johannes – Gwinn, Hendrich, Küver, Kett – Senß, Nüsken, Wamser, Brand, Bühl – Anyomi

Auswechselbank:

21 Borggräfe (Tor), 21 Dick (Tor), 4 Schulze Solano, 14 Alara, 16 Dallmann, 8 Lohmann, 8 Cerci, 10 Freigang, 18 Martinez, 11 Schüller, 14 Zicai

Wer zeigt das DFB Länderspiel der Frauen heute?

Das Hinspiel steigt am heutigen Freitag (17:45 Uhr, live in der ARD) in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf, der Heimstätte von Fortuna. Schon ab 17:15 Uhr läuft die Vorberichterstattung im Ersten. Claus Lufen moderiert, Christina Graf kommentiert und Ex-Nationaltorhüterin Almuth Schult liefert Analysen direkt vom Spielfeldrand.

Für die DFB-Elf ist es das erste von zwei Duellen gegen Frankreich, das Rückspiel folgt am 28. Oktober (21:10 Uhr, live im ZDF) im Stade Michel-d’Ornano in Caen. Der Modus ist simpel: Wer sich in beiden Spielen durchsetzt, steht im Nations League-Finale.

Die Bilanz spricht für Deutschland – aber nicht eindeutig

24 Mal trafen beide Nationen bereits aufeinander. Mit 13 Siegen bei sechs Niederlagen und fünf Remis spricht die Statistik leicht für Deutschland. Doch Vorsicht: Die jüngsten Duelle waren eng. In der Nations League 2023/24 verlor das DFB-Team das Halbfinale mit 1:2, im EM-Halbfinale 2024 setzte man sich erst im Elfmeterschießen durch (6:5). Spannung ist also vorprogrammiert.

Der Kader: Neue Gesichter und bittere Ausfälle

Bundestrainer Christian Wück setzt auf eine Mischung aus Erfahrung und frischem Wind. Mit Laura Dick, Camilla Küver, Shekiera Martinez und Rafaela Borggräfe stehen vier U23-Spielerinnen erstmals im A-Kader. Auch Alara Şehitler wurde kurzfristig nachnominiert.

Zurück im Aufgebot ist Giulia Gwinn, die nach langer Verletzungspause wieder die Kapitänsbinde tragen wird. Ebenfalls zurück: Nicole Anyomi und Bibiane Schulze Solano.

Auf der anderen Seite wiegen die Ausfälle schwer: Lena Oberdorf fehlt erneut mit einem Kreuzbandriss, ebenso Ann-Katrin Berger, Sophia Kleinherne, Rebecca Knaak und Giovanna Hoffmann – allesamt verletzungsbedingt nicht dabei.

Internationale Leitung auf dem Feld

Geleitet wird die Partie von Ivana Projkovska aus Nordmazedonien. An den Linien assistieren Elena Soklevska-Ilievski und Stasa Spur, als Vierte Offizielle fungiert Aleksandra Cesen. Im Videokeller sind die Ungarn Katalin Kulcsar und Ferenc Karako im Einsatz.

Was Fans noch wissen sollten

Tickets gibt es noch an der Tageskasse in Düsseldorf. Die Anreise mit dem ÖPNV ist im Ticketpreis enthalten. Die DFB-Frauen hoffen auf lautstarke Unterstützung – denn gegen Frankreich braucht es nicht nur taktische Disziplin, sondern auch den Heimvorteil.