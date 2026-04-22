Frauenfußball heute: Vor Bayern-Duell: Barcelona-Frauen holen siebten Titel in Serie

Drei Tage vor dem Champions-League-Hit gegen Bayern München haben die Frauen des FC Barcelona ihre siebte spanische Meisterschaft nacheinander unter Dach und Fach gebracht. Beim 4:1 (2:1) im Stadtduell bei Espanyol Barcelona machte Barca Femení die nationale Dominanz einmal mehr deutlich.

Uneinholbarer Vorsprung auf Real Madrid

Vier Spieltage vor Saisonende liegt der Weltklub bei einem Vorsprung von 16 Punkten auf Verfolger Real Madrid bereits außer Reichweite für die Konkurrenz, zudem haben die Madrilenen noch eine Partie weniger absolviert. Für Barcelona ist es bereits der elfte Titel in der Vereinsgeschichte.

Direkt vor dem Königsklassen-Duell

Für große Feierlichkeiten bleibt weder den Spanierinnen noch den Bayern viel Zeit: Der deutsche Meister hatte sich nur eine Stunde vor Barcelonas Titelentscheidung zum nationalen Champion gekrönt. Am Samstag um 18.15 Uhr treffen beide Teams im Camp Nou im Hinspiel der Champions League aufeinander, live bei ZDF und Disney+. Dort peilen sowohl Barcelona als auch München das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Königsklasse an.