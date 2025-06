Frauenfußball heute: Spanien & Schweden erreichen Final Four der UEFA Nations League

Mit Spanien und Schweden stehen die letzten beiden Teilnehmer für das Final Four der UEFA Women’s Nations League fest. Während die DFB-Frauen und Frankreich bereits zuvor das Ticket gelöst hatten, setzten sich am letzten Vorrundenspieltag auch die Weltmeisterinnen und die Skandinavierinnen an die Spitze ihrer Gruppen. Damit ist das Halbfinalfeld für den Herbst komplett.

Spanien dreht Topspiel gegen England

In einem hochkarätig besetzten Duell mit EM-Sieger England konnten sich die spanischen Weltmeisterinnen durch ein spätes Comeback mit 2:1 durchsetzen. Alessia Russo hatte die Engländerinnen in Barcelona in der 22. Minute in Führung gebracht. Georgia Stanway vom FC Bayern stand nach ihrer Knie-OP erstmals wieder in der Startelf.

Nach der Pause kippte das Spiel: Claudia Pina kam von der Bank und erzielte innerhalb von zehn Minuten zwei Treffer (60., 70.), mit denen Spanien den Gruppensieg sicherte. Im Herbst will das Team von Trainerin Montse Tomé nun auch den Nations-League-Titel verteidigen.

Schweden fegt Dänemark vom Platz

Ohne ihre gesperrte Kapitänin Magdalena Eriksson zeigte Schweden eine dominante Vorstellung gegen Dänemark. Mit einem klaren 6:1 sicherte sich das Team von Trainer Peter Gerhardsson souverän den Gruppensieg. Herausragend war dabei Stina Blackstenius mit einem Hattrick (1., 43., 53.). Weitere Tore steuerten Rytting Kaneryd, Angeldal und Hurtig bei.

Für Dänemark traf Janni Thomsen zum zwischenzeitlichen 1:3. Auch ohne Eriksson, die bei Bayern unter Vertrag steht und privat mit Pernille Harder liiert ist, ließen die Schwedinnen keine Zweifel an ihrer Klasse aufkommen.

Blick voraus: Finalrunde und EM

Die Auslosung der Halbfinals findet am Freitag um 13 Uhr in Nyon statt. Gespielt wird das Finalturnier vom 22. bis 28. Oktober. Finale und Spiel um Platz drei folgen zwischen dem 26. November und dem 2. Dezember.

Bevor es jedoch in die entscheidende Nations-League-Phase geht, richtet sich der Fokus auf die Europameisterschaft in der Schweiz. Vom 2. bis 27. Juli kämpfen dort Europas Topteams um den EM-Titel.

DFB-Team und Frankreich warten auf Gegner

Mit dem Einzug von Spanien und Schweden ist das Teilnehmerfeld für das Final Four komplett. Die DFB-Frauen, die sich souverän qualifiziert haben, warten nun auf ihren Halbfinalgegner. Ebenfalls gesetzt: Frankreich, das in der Vorrunde ebenfalls überzeugte. Spannend wird, wie sich die Paarungen nach der Auslosung entwickeln und ob es zu einer Neuauflage vergangener Topduelle kommt.