Frauenfußball heute – Nächstes Deutschland Länderspiel gegen Österreich live in der ARD

Letzter Härtetest vor der EM: DFB-Frauen treffen in Wien auf Österreich

Am Dienstagabend (20.30 Uhr, live in der ARD) bestreitet die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ihr letztes Gruppenspiel in der UEFA Nations League. Im Franz-Horr-Stadion in Wien wartet mit Österreich ein Gegner, der zwar vertraut, aber bislang chancenlos war. Für Bundestrainer Christian Wück ist die Partie vor allem ein weiterer Prüfstein auf dem Weg zur Europameisterschaft im Juli.

ARD TV-Übertragung und Livestream: So sieht man das Spiel

Wer die Partie live verfolgen will, hat mehrere Möglichkeiten. Die ARD startet ihre Übertragung um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung, moderiert von Claus Lufen und begleitet von Almuth Schult als Expertin. Christina Graf übernimmt die Live-Kommentierung ab dem Anpfiff. Parallel läuft die Begegnung auch als Livestream in der ARD-Mediathek.

Wück nominiert Rückkehrerinnen und ein neues Gesicht

Im Aufgebot für das Spiel in Wien stehen 25 Spielerinnen. Besonders im Fokus: Lena Oberdorf, die nach einem Kreuzbandriss ihr Comeback im Nationaldress feiert. Auch Kathrin Hendrich, Rebecca Knaak und Sara Doorsoun sind nach längeren Verletzungspausen zurück. Neu dabei ist Carlotta Wamser von Eintracht Frankfurt, die erstmals zum DFB-Team stößt.

Wück nutzt das Spiel, um das Zusammenspiel zwischen Routiniers und jungen Talenten zu testen – mit Blick auf die EM ein logischer Schritt. Gerade in der Defensive könnten die Rückkehrerinnen wichtige Stabilität bringen.

Weiße Weste gegen Österreich: Bilanz spricht für Deutschland

Sechs Spiele, sechs Siege – die DFB-Frauen haben gegen Österreich bislang nichts anbrennen lassen. Das jüngste Duell im Februar endete mit einem klaren 4:1-Sieg in Nürnberg. Damals holte Wück seinen ersten Heimsieg als Cheftrainer. Auch bei der EM 2022 setzte sich Deutschland im Viertelfinale souverän mit 2:0 durch.

In der aktuellen Nations-League-Gruppe führt Deutschland mit 13 Punkten unangefochten vor der Niederlande (9 Punkte), Österreich (6) und Schlusslicht Schottland (0). Das Spiel in Wien ist für das deutsche Team daher sportlich bedeutungslos – aber als letzter Test vor der EM dennoch wichtig.

Was kommt nach Wien? Fokus auf EM und Nations-League-Finale

Nach dem Gastspiel in Wien richtet sich der Blick auf die Europameisterschaft in der Schweiz. In der Vorrunde trifft das DFB-Team am 4. Juli auf Polen, am 8. Juli auf Dänemark und am 12. Juli auf Schweden. Das Ziel ist klar: eine starke Gruppenphase und der Weg zurück in die europäische Spitze.

Die Nations League endet mit dem Final-Four-Turnier zwischen Oktober und Dezember. Wer im Halbfinale auf wen trifft, entscheidet sich am 6. Juni bei der Auslosung in Nyon. Die Spiele werden in Hin- und Rückspielen ausgetragen – das große Ziel bleibt das Finale.