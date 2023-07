Frauenfußball heute live: Deutschland gegen Kolumbien ab 11:30 Uhr * ARD Live, Livestream & Liveticker

Am Sonntag um 11:30 Uhr ist Anstoß zum zweiten WM-Spiel der deutschen Frauennationalmannschaft bei der FIFA WM der Frauen 2023 in Australien & Neuseeland. Kolumbien ist nach dem 2:0 Sieg im 1.Gruppenspiel gegen Südkorea hoch motiviert dem zweimaligem Weltmeister Deutschland das Bein zu stellen auf dem Weg zum 3.WM-Titel. Dabei muss Bundestrainerin Voss-Tecklenburg zwar auf Abwehrspielerin Felicitas Rauch verzichten, darf aber auf die genesene Lena Oberdorf erstmalig hoffen, auch die angeschlagene Jule Brand wird spielen können. Die ARD wird ab 11:30 Uhr das Spiel zeigen. Am morgen vorher spielten dann aus derselben Gruppe Marokko und Südkorea. Mit einem weiteren Sieg wären die Deutschen Frauen sicher im WM-Achtelfinale, dort würden dann wohl Frankreich oder Brasilien warten, was jeweils harte Brocken wären. Wir sagen dir hier alles wichtige zum nächsten und 2.Deutschlandspiel bei der Frauen-WM 2023 in Downunder.



Personalsorgen und Wunderkind der Kolumbianer

Lena Oberdorf auf der einen Seite, Linda Caicedo auf der anderen Seite. Zwei Wunderkinder, auf die es heute beim Duell der beiden Teams ankommen könnte. Nachdem Lena Oberdorf das erste WM-Spiel verpasste, sollte die Wolfsburgerin nun auflaufen können und ihre Klasse zeigen können. Caicedo dagegen erzielte gegen Südkorea im 1.Gruppenspiel das erwartete Tor. Eine elegante Spielweise, eine großartige Technik mit einer Spielübersicht macht sie zu einem großen Talent. Die Stürmerin spielte schon bei den U17 und U20 Weltmeisterschaften. Somit muss man besonders auf sie aufpassen.

Zusammenfassung Länderspiel Deutschland gegen Kolumbien

Kolumbiens Wunderkind – der kommende WM-Star?

Die junge 18jährige Linda Caicedo ist der Shootingstar, spielte schon mit 14 Jahren das erste Mal im A-Team. Wurde dann schwer krank und kam wieder zurück. Nun im Training der Schock: Ein Griff an die Brust und ein Zusammenbruch auf dem Platz zeigte die Spielerin.Es ging weiter und Kolumbien hofft auf einen Einsatz.

Wie sieht die deutsche Aufstellung gegen Kolumbien aus?

Am Freitag Nachmittag ist lediglich bekannt, dass die Innenverteidigung geschwächt sein wird, denn die Nummer 17 Felicitas Rauch wird nicht spielen können. Ansonsten ist fraglich, ob Bundestrainerin Voss-Tecklenburg irgendwelche Änderungen vornehmen wird. Jule Brand und Lena Oberdorf sind dagegen wieder im Training, nachdem Brand nach Rückenbeschwerden pausieren musste und Oberdorf das 1.Spiel verpasste.

So könnte Deutschland gegen Kolumbien spielen:

Frohms – Huth, Hendrich, Doorsoun, Kleinherne – Oberdorf, Magull, Däbritz, Brand, Popp, Bühl

Das war die deutsche Aufstellung gegen Marokko:

Frohms – Hendrich, Huth, Popp (K), Däbritz, Rauch, Leupolz, Bühl, Magull, Brand, Doorsoun

ARD zeigt das WM Spiel gegen Kolumbien

Die ARD zeigt das 2.Vorrundenspiel der Gruppe H, Reporter wird Bernd Schmelzer sein bei der Übertragung aus Sydney. Um. 11:30 Uhr ist Anstoß.