Frauenfußball heute live: Bayern-Frauen siegen souverän im Schnee-Chaos

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben im tiefsten Winter einen perfekten Start ins neue Jahr hingelegt. Mit einem überzeugenden 3:0-Sieg gegen RB Leipzig am heimischen Campus festigten sie ihre Tabellenführung in der Frauen Bundesliga auf neun Punkte vor dem VfL Wolfsburg. Das Team von Chefcoach José Barcala bleibt damit auf Titelkurs in der Bundesliga und feierte bereits den zwölften Liga-Sieg in Folge.

Frühe Führung durch Handelfmeter

Im schneebedeckten München wurde das Spiel mit einem orangenem Ball ausgetragen, was den winterlichen Bedingungen Rechnung trug. Bereits in der fünften Minute sorgte Momoko Tanikawa für die frühe Führung, indem sie einen Handelfmeter verwandelte, den Andrea Norheim verursacht hatte. Diese frühe Führung gab den Bayern den notwendigen Rückenwind, doch das Team hatte Schwierigkeiten, ihr gewohnt dominantes Spiel auf dem schwierigen Geläuf durchzusetzen.

Doppelschlag bringt klare Verhältnisse

Nach der Halbzeitpause zeigten die Münchnerinnen jedoch ihre Klasse. In der 67. Minute erhöhte Kyra Spitzner durch ein unglückliches Eigentor auf 2:0. Nur zwei Minuten später traf Jovana Damjanovic zum 3:0 und stellte somit den Endstand her. Dieser Doppelschlag sorgte für klare Verhältnisse und ließ keinen Zweifel mehr am Ausgang des Spiels.

Bayern auf Titelkurs – Nächster Gegner Jena

Mit dem Sieg gegen Leipzig zeigen die Bayern, dass sie auf dem besten Weg sind, ihren Titel zu verteidigen. In der kommenden Woche geht es für die Münchnerinnen nach Jena. Dabei müssen sie aufpassen, denn gegen das Schlusslicht hatten sie in der Hinrunde die einzigen beiden Punkte liegen lassen. Der Druck auf die Mannschaft bleibt hoch, da sie ihre Dominanz in der Liga weiterhin unter Beweis stellen möchten.

Leipzig in Abstiegsgefahr

Für RB Leipzig hingegen wird die Situation zunehmend kritischer. Nach der Niederlage gegen die Bayern und dem Sieg des Hamburger SV gegen die SGS Essen, stehen die Leipziger nur noch vier Punkte vor einem Abstiegsplatz. Das Team von Trainer muss dringend punkten, um nicht in den Abstiegskampf verwickelt zu werden.