Frauenfußball heute Länderspiel Deutschland gegen Österreich – aktuelle News der DFB-Frauen

Die deutschen Fußballerinnen bereiten sich in Herzogenaurach auf das doppelte Nachbarschaftsduell in der WM-Qualifikation gegen Österreich vor. Am Dienstag (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) trifft das Team von Bundestrainer Christian Wück in Nürnberg auf die ÖFB-Auswahl, am kommenden Samstag (ab 18 Uhr) folgt das Rückspiel in Ried. Der DFB hält die Fans mit allen aktuellen Entwicklungen rund um die Frauen-Nationalmannschaft auf dem Laufenden. Das 1.Spiel wird am Dienstag im ZDF live im Free-TV übertragen.

Abschluss-PK, Training und Tickets in Nürnberg

Am Tag vor dem Spiel laufen bei der DFB-Auswahl die gewohnten Abläufe: Nach einer Aktivierung am Vormittag und weiteren Besprechungen nach dem Mittagessen geht es am Nachmittag von Herzogenaurach nach Nürnberg. Dort stehen zunächst um 16.15 Uhr die Abschluss-Pressekonferenz mit Christian Wück und Linda Dallmann sowie um 17 Uhr das Abschlusstraining im Max-Morlock-Stadion auf dem Programm. Für die Begegnung sind bereits mehr als 23.000 Karten verkauft; Tickets gibt es am Dienstag noch bis zur Halbzeitpause im DFB-Ticketshop.

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Die Partie leitet die Belarussin Volha Blotskaya. An den Linien unterstützen sie Hanna Nalivaika und Alina Slutskaya, vierte Offizielle ist Valiantsina Sakalovich. In Nürnberg tritt die DFB-Elf im weißen Heimtrikot, mit schwarzen Hosen und weißen Stutzen an, während die Torhüterinnen in Grün auflaufen. Beide Trikotsätze sind im offiziellen DFB-Fanshop erhältlich.

Rückkehr von Dallmann und neue Gesichter bei den Medienrunden

Die Mannschaft ist inzwischen wieder komplett: Linda Dallmann, die am Mittwoch aus privaten Gründen abgereist war, kehrte bereits am späten Abend ins Teamquartier zurück und soll auch wieder um 10.30 Uhr mit dem Kader auf dem Trainingsplatz stehen. Zuvor hatte die Offensivspielerin des FC Bayern München am Mittwochmorgen noch gefehlt; die Einheit fand am HomeGround statt, ehe am Nachmittag zusätzlich ein gemeinsames Krafttraining in Herzogenaurach auf dem Plan stand.

Für die Medienarbeit am Nachmittag sind ebenfalls interessante Personalien angekündigt: Sjoeke Nüsken vom FC Chelsea und erstmals Jella Veit von Eintracht Frankfurt nehmen an der Pressekonferenz teil. Auch am Freitag gab es schon Gesprächsrunden mit Jule Brand und Carlotta Wamser. Zudem besuchte eine Gruppe Nationalspielerinnen gemeinsam mit dem ASV Herzogenaurach einen örtlichen Verein, wo Larissa Mühlhaus, Ena Mahmutovic, Linda Dallmann, Franziska Kett und Shekeira Martinez den Mädchenteams Fragen beantworteten und dem Beginn ihrer Trainingseinheit zusahen.

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Lehrgang in Herzogenaurach mit Besuch bei der U 17

Der Lehrgang startete mit einer Einheit vor rund 600 Fans im Adi-Dassler-Stadion auf dem Campus von DFB-Partner adidas. Bei sonnigem Wetter trainierte die Mannschaft in zwei Gruppen: Ein Teil arbeitete regenerativ, der andere auf dem Rasen. Danach nahmen sich die Spielerinnen viel Zeit für Autogramme und Fotos.

Am selben Tag waren auch Janina Minge, Stina Johannes und Jella Veit bei den U 17-Juniorinnen zu Gast, die sich derzeit in einem Lehrgang auf die Europameisterschaft im Mai in Nordirland vorbereiten. Die Einheit der Juniorinnen fand im Adi-Dassler-Stadion statt, anschließend organisierten sie einen Kreativworkshop, bei dem eigene Shirts gestaltet wurden. Die drei Nationalspielerinnen berichteten dabei von ihren Erfahrungen als U 17-Europameisterinnen von 2016, 2017 und 2022 und wünschten dem Team von Sabine Loderer viel Erfolg für das Turnier.

Nach dem freien Samstag, den die Spielerinnen für Entspannung im HomeGround, gemeinsames Fußballschauen am Nachmittag oder Sportmöglichkeiten auf dem adidas-Campus nutzten – darunter Padel, Basketball oder eine individuelle Einheit im Gym –, stand am Sonntag um 10.30 Uhr die nächste Trainingseinheit an. Schon am Freitagmorgen hatte das Team bei regnerischem Wetter erneut auf dem Platz gearbeitet.

Für die erste Einheit in Herzogenaurach waren die Nationalspielerinnen bis 12.30 Uhr angereist; um 16.30 Uhr bat Christian Wück die Auswahl erstmals auf den Trainingsplatz. Neben geladenen Gruppen durften auch Fans das Training im Adi-Dassler-Stadion verfolgen, kostenlose Resttickets waren noch verfügbar. Bereits am Ostermontag hatte Wück Larissa Mühlhaus für die verletzungsbedingt abgereiste Cora Zicai nachnominiert, die wegen muskulärer Probleme passen musste. Insgesamt stehen 23 Spielerinnen im Kader für das Heimspiel gegen Österreich, für das im Max-Morlock-Stadion bereits über 20.000 Zuschauer*innen erwartet werden.

Liveticker heute

22:35 Uhr Anpfiff Bundestrainer Christian Wück in der DFB Pressekonferenz nach de rFrage des Wm Titels: „Die ersten Schritte sind gemacht und wir sind auf einem guten Weg. Wir haben aber auch zweimal erfahren müssen, dass Fußball nicht planbar ist. Wir haben gegen Spanien zweimal gemerkt, dass noch ein bisschen was fehlt. Es ist alles möglich, doch wir haben auch noch jetzt Aufgaben vor uns, auf die wir uns erstmal konzentrieren müssen.“