Frauenfußball heute: Giulia Gwinn will international mit den Bayern „mehr erreichen“

Giulia Gwinn hofft nach den nationalen Erfolgen mit dem FC Bayern auch auf europäischer Bühne zu bestehen und „mehr erreichen“ zu können. Die 26-Jährige stellte vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen Manchester United klar, dass das große Ziel beim Klub darin bestehe, „auch international den Stempel aufzudrücken“. Das Rückspiel steigt am Mittwochabend um 18.45 Uhr und wird bei Disney+ übertragen. Gwinn, die im siebten Jahr beim FC Bayern spielt, betonte, man habe durch das 3:2 im Hinspiel eine gute Ausgangsposition und wolle in der Allianz Arena vor mehr als 20.000 Fans den nächsten Schritt schaffen.

Gwinn: „Das große Ziel ist aber natürlich … international den Stempel aufzudrücken“

Giulia Gwinn zog in der Presserunde eine Zwischenbilanz: „Die letzten Jahre waren national sehr eindrucksvoll. Da haben wir immer wieder unter Beweis gestellt, was wir zu leisten imstande sind. Das große Ziel ist aber natürlich beim FC Bayern, auch international den Stempel aufzudrücken“, sagte die 26-Jährige.

Sie erläuterte, dass die Entwicklung ein längerer Prozess sei und man in den vergangenen Jahren dazugelernt habe: „Man lernt in den Jahren dazu. Ich bin im siebten Jahr beim FC Bayern und in jedem Jahr verstärkt sich dieses Gefühl, dass man international mehr erreichen möchte.“ Gleichzeitig unterstrich Gwinn, dass die Mannschaft die nationale Dominanz als Basis für den nächsten Schritt in der Champions League sehe.

Viertelfinal-Rückspiel gegen Manchester United (18.45 Uhr/Disney+)

Vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen Manchester United am Mittwochabend (18.45 Uhr/Disney+) betonte Gwinn die Bedeutung des Duells in der Königsklasse. Im Hinspiel hatten sich die Bayern durch das 3:2 eine gute Ausgangsposition im Kampf um die erste Halbfinal-Teilnahme seit 2021 erarbeitet.

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Dennoch bleibt der Kontrast zwischen Hin- und Rückspiel groß: In der Allianz Arena soll nun vor heimischer Kulisse der entscheidende Schritt gelingen, um erstmals seit 2021 wieder ins Halbfinale der Champions League vorzudringen.

Allianz Arena: Atmosphäre vor mehr als 20.000 Fans

Die Partie in der Allianz Arena wird vor mehr als 20.000 Fans ausgetragen, eine Kulisse, auf die Gwinn sich deutlich freut. „Es ist immer was ganz Besonderes, hier spielen zu dürfen und mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, dabei zu sein“, sagte sie und betonte die Bedeutung der Unterstützung.

„Wir freuen uns riesig auf die Kulisse. Das macht auch die Bedeutung aus, dass man hierher darf.“ Die Spielerinnen schöpfen laut Gwinn aus der Fan-Unterstützung zusätzliche Motivation: Die Unterstützung mache „schon was mit den Spielerinnen“ und gebe eine „positive Energie“.

Einstellung gegen United: „keine Angst, aber gesunden Respekt“

Bei aller Vorfreude bleibt die Einstellung gegenüber dem Gegner bedacht: Man habe vor United entsprechend „keine Angst, aber gesunden Respekt“, erklärte Gwinn. Damit beschreibt sie die mentale Herangehensweise der Mannschaft vor dem Rückspiel.

Dieses Selbstbewusstsein soll gepaart sein mit Respekt vor der Qualität des Gegners, um im Rückspiel nicht überrascht zu werden und die eigene Leistung auf den Platz zu bringen.

Personalsituation und Rhythmus nach Rotation gegen 1. FC Nürnberg (2:0)

Nach der Rotation auf sieben Positionen im Ligaspiel gegen den 1. FC Nürnberg (2:0) stehen bis auf die Langzeitverletzten alle Spielerinnen zur Verfügung. Gwinn wies darauf hin, dass die Mannschaft mit diesem Wettbewerbs-Rhythmus vertraut sei: „Wir sind diesen Rhythmus gewohnt“, sagte sie.

Sie lobte die Belastbarkeit des Teams in englischen Wochen: „Es ist das Schönste, englische Wochen zu spielen und jeden dritten Tag Spieltage zu haben, in denen es um alles geht. Ich hatte das Gefühl im Training, dass wir sehr, sehr ready sind. Alle sind an Bord und wissen, worum es geht.“