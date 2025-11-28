Frauenfußball heute 0:0- Deutschland trifft im Nations-League-Finale auf Spanien – FAQ

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
Ein echtes Highlight im Frauenfußball heute: Die deutsche Nationalmannschaft spielt zum ersten Mal im Finale der UEFA Women’s Nations League – Gegner ist kein Geringerer als Weltmeister Spanien. Das Hinspiel steigt am Abend im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern um 20:30 Uhr, das Zdf überträgt das Spiel live.
Wer den Frauenfußball heute live verfolgen will, ist beim ZDF richtig: Ab 20.15 Uhr startet die Übertragung des Final-Hinspiels im Free-TV und Stream. Anstoß ist um 20.30 Uhr. Das Spiel wird von Claudia Neumann kommentiert, moderiert von Sven Voss – mit Ex-Nationalspielerin Kathrin Lehmann als Expertin.
Das Finale wird in zwei Spielen entschieden – das Rückspiel folgt kommenden Dienstag im Estadio Metropolitano in Madrid. Für heute gilt: Deutschland setzt auf Heimvorteil auf dem Betzenberg.
UEFA Nations League Spielplan im Finale
Spannende Ausgangslage: Revanchechance für DFB-Frauen
Im Frauenfußball heute zählt jedes Detail: Die DFB-Auswahl will Wiedergutmachung für die bittere EM-Niederlage 2025 gegen Spanien. Damals verlor das deutsche Team im Halbfinale mit 0:1 nach Verlängerung – nun soll es im Finale anders laufen. Die Bilanz ist auf deutscher Seite: 5 Siege, 3 Remis, 1 Niederlage aus neun Duellen.
Spanien reist mit breiter Brust an. Die „Furia Roja“ gewann souverän beide Halbfinals gegen Schweden und ist in der Nations League bisher fast fehlerfrei durchmarschiert. Aber: Deutschland spielt zuhause – und will im Frauenfußball heute ein Ausrufezeichen setzen.
Premiere in Weiß: DFB-Frauen laufen erstmals im neuen Heimtrikot auf
Ein weiteres Highlight im Frauenfußball heute: Die deutsche Mannschaft trägt erstmals das neue Heimtrikot des DFB. Klassisch in Weiß gehalten, kombiniert mit schwarzen Applikationen, soll das Trikot nicht nur optisch überzeugen, sondern auch ein neues Kapitel im Frauenfußball markieren.
Die Männer-Nationalmannschaft hatte das Trikot bereits zweimal im November getragen – nun feiern auch die Frauen damit ihre Premiere. Passend zur Finalkulisse auf dem Betzenberg soll das neue Outfit auch sportlich mit einem Sieg gegen Spanien eingeweiht werden.
Neue Gesichter, starkes Team – so geht das DFB-Team ins Finale
Für das Nations-League-Finale im Frauenfußball heute setzt Bundestrainer Christian Wück auf eine ausgewogene Mischung. Mit dabei sind 23 Spielerinnen, darunter Rückkehrerinnen wie Ann-Katrin Berger und Sarai Linder. Linda Dallmann wurde kurzfristig für Lea Schüller nachnominiert. Carlotta Wamser fällt verletzt aus. Premiere feiert Lisanne Gräwe (Eintracht Frankfurt) im A-Kader.
Frauenfußball heute mit internationalem Schiedsrichter-Team
Geleitet wird das Finale im Frauenfußball heute von der Rumänin Iuliana Demetrescu. Unterstützt wird sie von einem rein weiblichen Team aus Rumänien und Polen. Der VAR-Einsatz ist ebenfalls international besetzt.