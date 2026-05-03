Frauenfußball heute 4:2 – Champions League Rückspiel FC Bayern Frauen vs. FC Barcelona

Die FC Bayern Frauen stehen heute vor dem größten Spiel ihrer Europapokal-Geschichte. Im Halbfinal-Rückspiel der UEFA Women’s Champions League geht es am Sonntagnachmittag im Camp Nou gegen den FC Barcelona um das Ticket für das Finale in Olso, nach dem 1:1 im Hinspiel ist für die Münchnerinnen alles offen. Anstoß ist um 16:30 Uhr, die Partie läuft live im Free-TV auf ZDF und auf Disney+.

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Historische Chance nach starkem Hinspiel

Cheftrainer José Barcala brachte nach dem Abpfiff des Hinspiels auf den Punkt, wie viel dieser Abend in der Allianz Arena für seine Mannschaft bedeutete. Er sprach von großem Stolz auf das Team, auf die Reaktion nach dem frühen Rückstand und auf den unbedingten Willen, das Remis in Unterzahl über die Zeit zu bringen. Vor 31.000 Zuschauern zeigten die Bayern, dass sie mit der europäischen Elite mithalten können.

Champions League 2026/2026 der Frauen - Halbfinale | | - 16:30 FC Barcelona Frauen S S U - : - FC Bayern München Frauen S S S U S 13 Cata Coll 24 E. Brugts 4 M. Leon 2 Irene Paredes 22 Ona Batlle 11 Alexia Putellas 12 P. Guijarro 16 C. Serrajordi 7 Salma Paralluelo 17 E. Pajor 10 C. Graham Hansen 32 E. Mahmutovic 3 S. Ballisager 2 V. Gilles 4 G. ViggÃ³sdÃ³ttir 7 Giulia Gwinn 15 Bernadette Amani 31 G. Stanway 17 Klara Bühl 18 M. Tanikawa 10 L. Dallmann 21 P. Harder

Der Auftakt verlief allerdings denkbar ungünstig. Bereits in der siebten Minute traf Ewa Pajor mit ihrer ersten Chance und brachte Barcelona in Führung. Mit zunehmender Spielzeit stabilisierten sich die Münchnerinnen immer besser, verteidigten diszipliniert und taktisch reif. In der 69. Minute belohnte Franziska Kett die Bayern mit einem sauber ausgespielten Konter und sorgte für den umjubelten Ausgleich.

Damit bleibt der Einzug ins Endspiel von Olso möglich. Während sich der Blick der Bayern nun vollständig auf Barcelona richtet, steht in Europa am Samstagnachmittag um 15 Uhr bereits das zweite Halbfinal-Rückspiel an. Dort empfängt Titelverteidiger Arsenal OL Lyonnes, die Gunners hatten das Hinspiel vor heimischer Kulisse mit 2:1 gewonnen.

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Barcelona mit maximaler Ruhe und enormer Heimstärke

Im Gegensatz zu den Münchnerinnen konnte der FC Barcelona die komplette Woche für die Vorbereitung auf das Rückspiel nutzen. In der heimischen Liga, in der die Katalaninnen bereits Meister sind, ist die Mannschaft von Kapitänin Alexia Putellas erst wieder am kommenden Mittwoch gegen Levante gefordert. Auch national feierte die Blaugrana früh den Titel, nachdem sie das Stadtderby gegen Espanyol Barcelona mit 4:1 gewonnen und damit die Meisterschaft in der vergangenen Woche vorzeitig perfekt gemacht hatte.

International präsentiert sich der spanische Spitzenklub weiter in herausragender Form. In dieser Champions-League-Saison ist Barcelona noch ungeschlagen und kommt auf sieben Siege sowie zwei Unentschieden. Vor allem im eigenen Stadion ist der Rekordmeister des Wettbewerbs kaum zu stoppen: 32 der vergangenen 34 Heimspiele in der Königinnenklasse gingen gewonnen, dazu gibt es nur ein Remis und eine Niederlage. Die letzten neun Auftritte vor heimischer Kulisse brachten sogar ein Torverhältnis von 48:4.

Es ist deshalb kein Zufall, dass Barcelona in jeder der letzten fünf Spielzeiten das Champions-League-Finale erreicht hat. In den vergangenen zwei Jahren erzielte das Team 77 Tore in der Königsklasse, 26 Treffer mehr als jede andere Mannschaft.

Personal und Stimmen vor dem Rückspiel

Barcala muss im Rückspiel weiterhin auf die Langzeitverletzten Sarah Zadrazil und Lena Oberdorf verzichten, beide laborieren an einem Kreuzbandriss. Jovana Damnjanović ist nach Überlastungsbeschwerden noch im Individualtraining und daher ebenfalls keine Option. Dafür steht Alara erstmals wieder im Kader. Sie nimmt nach ihrer Teilruptur des vorderen Kreuzbands seit der vergangenen Woche wieder am Mannschaftstraining teil. Verzichten müssen die Bayern zudem auf Franziska Kett, die nach ihrer Roten Karte aus dem Hinspiel gesperrt ist. Auch José Barcala selbst darf wegen seiner Rotsperre nicht auf der Trainerbank Platz nehmen.

Barcala sagte vor der Partie: „Wir freuen uns alle sehr auf dieses Spiel. Durch das Hinspiel haben wir uns eine gute Ausgangsposition erarbeitet, aber uns ist bewusst, dass es in Barcelona deutlich schwieriger wird. Es geht nicht darum, den perfekten Spielplan zu finden, sondern die konkreten Situationen auf dem Platz richtig zu lesen. Was wir aus dem ersten Spiel gelernt haben, ist sehr wertvoll. Genauso wichtig ist aber, dass wir während der Partie die richtigen Anpassungen vornehmen.“

Edna Imade ergänzte: „Uns ist bewusst, dass wir auf einen sehr guten Gegner treffen, der vor allem zu Hause sehr stark ist. Entscheidend wird sein, dass wir unseren Plan klar durchziehen und alle in eine Richtung gehen. Es geht darum, zur richtigen Zeit in der richtigen Position zu sein und die Muster des Spiels frühzeitig zu erkennen. Wir wissen, dass wir unsere Arbeit sehr gut machen müssen, um in Barcelona zu bestehen.“

Unter der Woche hatte sich der FC Bayern mit einem souveränen 2:0-Auswärtssieg beim SV Werder Bremen weiteres Selbstvertrauen geholt.

Liveticker heute

17:46 Uhr 4:1 für Barca Putellas mit ihrem 2.Tor – das war die Vorentscheifung! Barca führt nach 2Spielen mit 5:2.



17:43 Uhr 3:1 für Barca Das ging zu leicht, 55.Minute 3:1 für Barcelona!



17:30 Uhr Halbzeit Bayern liegt zur Halbzeit mit 1:2 zurück, Linda Dallmann mit dem Tor für die Bayern, Putellas und Paralluelo für die Spanier.



10:57 Uhr Anpfiff um 16:30 Uhr Das ZDF zeigt das Spiel heute im Free-TV ab 16:15 Uhr. Sven Voss wird zusammen mit Kathrin Lehmann ins Spiel einführen, Claudia Neumann wird live aus Barcelona kommentieren.