Frauen WM-Qualifikation 2027 Liveticker ARD – Wer überträgt Deutschland heute das Länderspiel?

Vor dem schnellen Wiedersehen mit Österreich fordert Christian Wück von der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen mehr Stabilität in den Grundlagen. Der Bundestrainer verlangt vor dem WM-Qualifikationsspiel am Samstag um 18.00 Uhr in Ried vor allem ein saubereres Passspiel, besseren ersten Kontakt und mehr Orientierung. Deutschland führt in der WM Gruppe mit drei Siegen und könnte nun nachlegen!

Liveticker heute Deutschland gegen Österreich

WM-Qualifikation der Frauen Österreich Frauen - - Deutschland Frauen

Wer überträgt Deutschland heute das Länderspiel gegen Österreich?

Auf Sportschau.de bzw. in der ARD Mediathek gibt es das Spiel heute live – aber nicht im Free-TV. Anstoß ist um 18 Uhr, die Vorberichterstattung beginnt um 17.50 Uhr. Kommentator ist Bernd Schmelzer, als Expertin begleitet Almuth Schult die Übertragung.

WM 2027 Qualifikation Frauen UEFA | Spieltag 4 | - 18:00 Österreich Frauen N S N N N - : - Deutschland Frauen U N S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Wück will mehr Sicherheit in den Basics

Nach dem klaren 5:1 (1:0) im Hinspiel am vergangenen Dienstag in Nürnberg hatte Wück besonders die zerfahrene erste Hälfte kritisiert. Nun stellte er zugleich klar, dass er die Belastung seiner Spielerinnen einordnet: „Wir wollen in den Basics einfach souveräner und stabiler werden“, sagte der 52-Jährige. Gerade diese ständige Arbeit an den Details sei für seine Auswahl eine „Fleißaufgabe“: „Dass sie immer wieder versuchen, im Training, im Verein und hier bei uns an ihre Leistungsgrenzen zu gehen, auch wenn es vielleicht gar nicht nötig ist.“

Gleichzeitig bremste Wück überzogene Erwartungen etwas aus. „Ich bin natürlich auch nicht blauäugig. Ich weiß, dass man nicht immer seine 100 Prozent abrufen kann. Aber wir wollen es zumindest versuchen.“

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Tabelle der Gruppe 4 Liga A

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland Frauen S S S > 3 3 0 0 14 1 13 9 2 Norwegen Frauen S N S > 3 2 0 1 6 4 2 6 3 Slowenien Frauen N S N > 3 1 0 2 1 10 -9 3 4 Österreich Frauen N N N > 3 0 0 3 1 7 -6 0

Personalsorgen vor dem Rückspiel in Ried

Für die Startelf kündigte der Chefcoach möglicherweise Anpassungen „auf der einen oder anderen Position“ an. Zwei bis drei Spielerinnen seien „ziemlich müde“, dazu plagt Rebecca Knaak eine muskuläre Problematik. Ob die Innenverteidigerin trotzdem eingesetzt werden kann, soll erst bei der Aktivierung am Samstagvormittag entschieden werden.

Als Ersatz für die abgereiste Kapitänin Giulia Gwinn, die wegen einer Schulterverletzung fehlt, steht auf der rechten Abwehrseite erneut Carlotta Wamser vom Bayer Leverkusen bereit – so wie schon bei der EM.

Der nächste Schritt Richtung Brasilien 2027

Gelingt der DFB-Auswahl im vierten Spiel der vierte Sieg, würde sie einen weiteren großen Schritt in Richtung Endrunde 2027 in Brasilien machen.

Liveticker heute

11:56 Uhr Aufstellung So könnten die DFB Frauen heute Abend spielen: Berger – Wamser, Minge, Küver, Kett – Senß, Nüsken – Brand, Dallmann, Endemann – Schüller