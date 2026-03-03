+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

Frauen-Nationalmannschaft * 2:0 * Wer überträgt das nächste Länderspiel live im Free-TV?

LIVEvon

Auftakt in die WM 2027 Qualifikation: Slowenien-Spiel live in der ARD – die deutsche Frauen-Nationalmannschaft startet am Dienstag in Dresden in die Entscheidung um die Tickets für die FIFA Frauen-WM 2027. Das Länderspiel gegen Slowenien wird ab 17.15 Uhr in der ARD und im Stream auf sportschau.de begleitet, Anpfiff im Rudolf-Harbig-Stadion ist um 17.45 Uhr. Bundestrainer Christian Wück will nach dem Nations-League-Finale Schwung mitnehmen und das Länderspieljahr 2026 erfolgreich eröffnen. Die Redaktion fasst Übertragung, Bilanz, Kader und alle relevanten Fan-Infos kompakt zusammen.

Zum Liveticker Deutschland gegen Slowenien

(von links nach rechts) Spaniens Verteidigerin #05 Maria Mendez, Deutschlands Verteidigerin #09 Sjoeke Nuesken, Deutschlands Verteidigerin #07 Giulia Gwinn, Deutschlands Stürmerin #18 Shekiera Martinez und Deutschlands Verteidigerin #04 Rebecca Knaak reagieren nach dem Hinspielfinale der UEFA Women's Nations League zwischen Deutschland und Spanien am 28. November 2025 in Kaiserslautern, Westdeutschland. Das Spiel endete mit einem 0:0-Unentschieden. (Foto: THOMAS KIENZLE / AFP)
ARD-Übertragung: Stephanie Baczyk kommentiert

Die ARD überträgt das Auftaktspiel live im Free-TV und parallel im Stream auf sportschau.de; die Übertragung beginnt um 17.15 Uhr, der Anpfiff folgt um 17.45 Uhr. Vor Ort berichtet Reporterin Stephanie Baczyk, als Expertin begleitet die ehemalige Nationaltorhüterin Almuth Schult die Sendung – Schult bringt 66 Länderspiele-Erfahrung mit. Zuschauer erhalten somit sowohl TV- als auch Online-Optionen, um das WM-Qualifikations-Spiel in Echtzeit zu verfolgen.

WM 2027 Qualifikation Frauen UEFA | Spieltag 1
| 3.3.2026-17:45
Deutschland Frauen
N S U U N
- : -
Slowenien Frauen
S S S S N
Vorschau: Keine Vorhersage

Bilanz und Spielort: Deutschland gegen Slowenien

Deutschland trifft in Dresden auf Slowenien und führt in der direkten Bilanz nach vier Aufeinandertreffen ohne Gegentor. Alle bisherigen Duelle fielen in WM-Qualifikationen, zuletzt gewann die DFB-Auswahl 2018 deutlich mit 4:0 in Slowenien. Die Partie dient als Auftakt in Gruppe A; das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden, die Heimspielstätte von Dynamo Dresden, fungiert als Kulisse für den ersten Qualifikationsauftritt.

Gruppenfahrplan: Gegner und weitere Termine

Neben Slowenien gehören Norwegen und Österreich zur Gruppe A. Das zweite Gruppenspiel bestreitet Deutschland am 7. März in der Lyse Arena in Stavanger gegen Norwegen (ab 18.00 Uhr, live im ZDF). Die Begegnungen gegen Österreich sind als Hin- und Rückspiel angesetzt: am 14. April im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) und am 18. April auswärts in Ried (Anstoß 18.00 Uhr). Der Spielplan bestimmt den Rhythmus der Qualifikation und fordert von der Mannschaft Konstanz über die nächsten Wochen.

Kader: Wück nominiert Personal – Rückkehrer und Ausfälle

Bundestrainer Christian Wück berief ein ursprünglich 23-köpfiges Aufgebot für die Qualifikationsspiele zur FIFA Frauen-WM 2027 in Brasilien. Nach überstandener Verletzung kehrt Carlotta Wamser (Bayer 04 Leverkusen) in den Kader zurück, zudem erhielt Vivien Endemann (VfL Wolfsburg) wieder eine Einberufung. Erstmals nominierte Wück Jella Veit; Sophia Kleinherne (VfL Wolfsburg) sagte aufgrund muskulärer Probleme ab. Für Selina Cerci (TSG Hoffenheim), die ebenfalls verletzt ausfiel, rückte Larissa Mühlhaus nach. Verletzungsbedingt standen Bibiane Schulze Solano (Athletic Bilbao), Alara Şehitler (FC Bayern München) und Kathrin Hendrich (Chicago Red Stars) von vornherein nicht zur Verfügung.

DFB-Frauen in der WM-Quali 2027 - Bundestrainer Wück ernennt DFB-Kader für die nächsten Länderspiele (DFB-Frauen in der WM-Quali 2027 - Bundestrainer Wück ernennt DFB-Kader für die nächsten Länderspiele (Foto: Yuliia Perekopaiko/DFB)
DFB-Frauen in der WM-Quali 2027 – Bundestrainer Wück ernennt DFB-Kader für die nächsten Länderspiele (DFB-Frauen in der WM-Quali 2027 – Bundestrainer Wück ernennt DFB-Kader für die nächsten Länderspiele (Foto: Yuliia Perekopaiko/DFB)

Fan-Infos und Anreisehinweise

Alle wichtigen Hinweise für Zuschauer sind in den offiziellen Fan-Infos des DFB zusammengefasst; dort finden Fans Informationen zu Einlass, Sicherheit und Stadionregeln. Zusätzlich bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal für Fans aller DFB-Teams und Spielklassen an. Interessierte können weiterführende Details und offizielle Mitteilungen auf der DFB-Website nachlesen: dfb.de.

Liveticker Länderspiel Deutschland gegen Slowenien 2:0

18:10 Uhr

2:0 durch Elisa Senß

Elisa Senß mit dem 2:0 in der 12.Spielminute
17:50 Uhr

1:0 durch

Konter und  Vivien Endemann mit dem 1:0 Führungstor in der 5.Spielminute
17:40 Uhr

Anstoß! Es geht los!

Die deutsche Nationalhymne läuft, gleich geht es los nach einer Trauerminute zu Ehren von Anouschka Bernhard
17:15 Uhr

Die ARD TV-Übertragung geht los

Die ARD TV-Übertragung geht los : Claus Lufen begrüßt mit Ex-Torhüterin Almuth Schult
16:50 Uhr

Die deutsche Aufstellung

Für die DFB-Frauen beginnt am heutigen Nachmittag die Mission WM 2027. In Dresden fällt ab 17.45 Uhr (live in der ARD) der Startschuss in die Qualifikation für das Turnier in Brasilien. Zum Auftakt bekommt es die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück mit Slowenien zu tun. Hier die deutsche Aufstellung:

1 Berger – 3 Küver, 4 Knaak, 7 Gwinn (C), 8 Endemann, 9 Nüsken, 14 Martinez, 16 Dallmann, 17 Kett,  20 Senß, 22 Brand.

Im Vergleich zum Nations-League-Finale im Dezember verändert Wück seine Anfangsformation auf vier Positionen. Sophia Küver, Vivien Endemann, Shekiera Martinez und Linda Dallmann rücken neu in die Startelf. Dafür nehmen Janina Minge, Selina Cerci, Klara Bühl und Nicole Anyomi zunächst auf der Bank Platz.

16:00 Uhr

Gedenkminute für Anouschka Bernhard

Vor Anpfiff des heutigen WM-Qualifikationsspiel in Dresden wird es eine Gedenkminute für Anouschka Bernhard geben. Die ehemalige Nationalspielerin und langjährige DFB-Trainerin war im Januar im Alter von 55 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben.
13:50 Uhr

Aktivierung, Essen, Busfahrt, Spiel

Heute stand für das DFB-Team zunächst das Frühstück auf dem Programm. Um 10.30 Uhr folgt eine Aktivierungseinheit, direkt im Anschluss die Spielbesprechung. Ab 12 Uhr gibt es einen optionalen Snack, bevor um 14.15 Uhr das Match Meal bereitsteht. Um 15.50 Uhr macht sich die deutsche Mannschaft im Bus auf den Weg zum Stadion. Der Anpfiff erfolgt um 17.45 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion.
18:00 Uhr

Die deutschen Frauen Nationalmannschaft vor der WM 2027 Qualifikation

Es ist das 1. von zwei Länderspielen diese Woche in der WM 2027 Qualifikation – Wir legen mit dem Liveticker am Dienstag früh um 10 Uhr los!

