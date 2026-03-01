Frauen-Nationalmannschaft: Wer überträgt das nächste Länderspiel live im Free-TV?

Auftakt in die WM 2027 Qualifikation: Slowenien-Spiel live in der ARD – die deutsche Frauen-Nationalmannschaft startet am Dienstag in Dresden in die Entscheidung um die Tickets für die FIFA Frauen-WM 2027. Das Länderspiel gegen Slowenien wird ab 17.15 Uhr in der ARD und im Stream auf sportschau.de begleitet, Anpfiff im Rudolf-Harbig-Stadion ist um 17.45 Uhr. Bundestrainer Christian Wück will nach dem Nations-League-Finale Schwung mitnehmen und das Länderspieljahr 2026 erfolgreich eröffnen. Die Redaktion fasst Übertragung, Bilanz, Kader und alle relevanten Fan-Infos kompakt zusammen.

ARD-Übertragung: Stephanie Baczyk kommentiert

Die ARD überträgt das Auftaktspiel live im Free-TV und parallel im Stream auf sportschau.de; die Übertragung beginnt um 17.15 Uhr, der Anpfiff folgt um 17.45 Uhr. Vor Ort berichtet Reporterin Stephanie Baczyk, als Expertin begleitet die ehemalige Nationaltorhüterin Almuth Schult die Sendung – Schult bringt 66 Länderspiele-Erfahrung mit. Zuschauer erhalten somit sowohl TV- als auch Online-Optionen, um das WM-Qualifikations-Spiel in Echtzeit zu verfolgen.

WM 2027 Qualifikation Frauen UEFA | Spieltag 1 | - 17:45 Deutschland Frauen N S U U N - : - Slowenien Frauen S S S S N Tage Stunden Minuten Sekunden

Bilanz und Spielort: Deutschland gegen Slowenien

Deutschland trifft in Dresden auf Slowenien und führt in der direkten Bilanz nach vier Aufeinandertreffen ohne Gegentor. Alle bisherigen Duelle fielen in WM-Qualifikationen, zuletzt gewann die DFB-Auswahl 2018 deutlich mit 4:0 in Slowenien. Die Partie dient als Auftakt in Gruppe A; das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden, die Heimspielstätte von Dynamo Dresden, fungiert als Kulisse für den ersten Qualifikationsauftritt.

Gruppenfahrplan: Gegner und weitere Termine

Neben Slowenien gehören Norwegen und Österreich zur Gruppe A. Das zweite Gruppenspiel bestreitet Deutschland am 7. März in der Lyse Arena in Stavanger gegen Norwegen (ab 18.00 Uhr, live im ZDF). Die Begegnungen gegen Österreich sind als Hin- und Rückspiel angesetzt: am 14. April im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) und am 18. April auswärts in Ried (Anstoß 18.00 Uhr). Der Spielplan bestimmt den Rhythmus der Qualifikation und fordert von der Mannschaft Konstanz über die nächsten Wochen.

Kader: Wück nominiert Personal – Rückkehrer und Ausfälle

Bundestrainer Christian Wück berief ein ursprünglich 23-köpfiges Aufgebot für die Qualifikationsspiele zur FIFA Frauen-WM 2027 in Brasilien. Nach überstandener Verletzung kehrt Carlotta Wamser (Bayer 04 Leverkusen) in den Kader zurück, zudem erhielt Vivien Endemann (VfL Wolfsburg) wieder eine Einberufung. Erstmals nominierte Wück Jella Veit; Sophia Kleinherne (VfL Wolfsburg) sagte aufgrund muskulärer Probleme ab. Für Selina Cerci (TSG Hoffenheim), die ebenfalls verletzt ausfiel, rückte Larissa Mühlhaus nach. Verletzungsbedingt standen Bibiane Schulze Solano (Athletic Bilbao), Alara Şehitler (FC Bayern München) und Kathrin Hendrich (Chicago Red Stars) von vornherein nicht zur Verfügung.

Fan-Infos und Anreisehinweise

Alle wichtigen Hinweise für Zuschauer sind in den offiziellen Fan-Infos des DFB zusammengefasst; dort finden Fans Informationen zu Einlass, Sicherheit und Stadionregeln. Zusätzlich bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal für Fans aller DFB-Teams und Spielklassen an. Interessierte können weiterführende Details und offizielle Mitteilungen auf der DFB-Website nachlesen: dfb.de.

Liveticker ab Dienstag früh