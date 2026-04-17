DFB Frauen-Nationalmannschaft: Warum läuft das Österreich-Länderspiel nur im ARD-Livestream? Keine TV-Übertragung?

Das zweite Auswärtsspiel der DFB-Frauen gegen Österreich am Samstag, 18. April, läuft nicht im Free-TV. Stattdessen zeigt die ARD die Partie nur als Livestream auf sportschau.de. Während das erste Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Dienstagabend noch im ZDF zu sehen war, müssen Fans beim Duell in Österreich online einschalten. Anstoß ist um 18 Uhr, die Vorberichterstattung beginnt bereits um 17.50 Uhr. Kommentator ist Bernd Schmelzer, als Expertin begleitet Almuth Schult die Übertragung.

Live nur im Internet: Die ARD überträgt aus Ried

Gespielt wird in der BWT X Oberösterreichische Arena in Ried, unweit der deutschen Grenze zwischen Salzburg und Linz. Das Stadion des SV Ried fasst 7300 Zuschauer. Für die Familie von Jule Brand ist der fehlende TV-Platz im linearen Programm erneut eine kleine Herausforderung, wie die 23 Jahre alte Angreiferin vor dem nächsten Doppelpack in der WM-Qualifikation mit einem Schmunzeln erklärte: „Bei meinen Großeltern wird es ein bisschen schwierig, das Spiel zu gucken. Das müssen meine Geschwister dann immer einstellen, da gibt es immer ein bisschen Stress“.

WM 2027 Qualifikation Frauen UEFA | Spieltag 4 | - 18:00 Österreich Frauen N S N N N - : - Deutschland Frauen U N S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

DFB-Frauen klar auf WM-Kurs

Sportlich ist die Ausgangslage für die deutsche Auswahl in der Qualigruppe A4 sehr ordentlich. Nach dem 5:0 gegen Slowenien zum Auftakt, dem 4:0 in Norwegen und dem 5:1 gegen Österreich stehen bereits neun Punkte auf dem Konto. Damit hat die DFB-Auswahl den WM-Kurs in Richtung Brasilien klar eingeschlagen.

Nur der Gruppensieger löst das direkte Ticket für das Turnier 2027 in Brasilien. Die Teams auf den Plätzen zwei bis vier können sich ihre Teilnahme noch über die Play-offs sichern. Beim jüngsten Spiel mussten die deutschen Frauen erstmals ein Gegentor hinnehmen, gleichzeitig traf Österreich in dieser Qualifikation zum ersten Mal.

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Weiße Heimtrikots und Frust über die TV-Praxis

Wie schon in Nürnberg laufen die DFB-Frauen auch in Ried in weißen Heimtrikots auf. Abseits der Nationalmannschaft sorgt die TV-Lage rund um den Frauenfußball weiterhin für Unmut. Im ZDF schienen Krimis, Ernährungstipps und ein Trödelmagazin in dieser Saison offenbar attraktiver als die Topspiele der Women’s Champions League.

Der Sender hätte im Viertelfinale gleich mehrere Höhepunkte live zeigen können, verzichtete aber komplett. So blieben sowohl Wolfsburgs überraschender 1:0-Erfolg gegen Lyon als auch das dramatische Rückspiel mit dem Aus nach Verlängerung und dem 0:4 in Lyon ohne TV-Präsenz. Gleiches gilt für die beiden späten Siege des FC Bayern gegen Manchester United, die mit 3:2 und 2:1 endeten.

Online stellt das ZDF lediglich kurze Zusammenfassungen bereit. Für die breite Öffentlichkeit bleibt der Blick auf den deutschen Frauenfußball damit eingeschränkt, obwohl sich die Klubs auch auf internationaler Bühne wieder näher an die europäische Spitze spielen. Wer die Partien sehen will, benötigt ein Disney+-Abo und muss digital einschalten. Für Vereine und Spielerinnen bedeutet das weniger Aufmerksamkeit, Enttäuschung und ein Zeichen von fehlendem Respekt. Ende April und Anfang Mai könnte es für den FC Bayern im Halbfinale gegen Barcelona dennoch wieder ein größeres TV-Fenster geben.