Frauen-Nationalmannschaft Vorschau im Liveticker zum Länderspiel Deutschland gegen Norwegen

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft am Samstag, 7. März, in Stavanger auf Norwegen – Anpfiff ist um 18:00 Uhr, übertragen im ZDF-Livestream. Im Vorfeld hält unser Liveticker Fans mit Aufstellungen, Taktik-Infos und Live-Updates auf dem Laufenden. Bundestrainer Christian Wück reist nach dem Auftaktsieg gegen Slowenien mit einem 23-köpfigen Kader an. Schiedsrichterin der Partie ist die Französin Stéphanie Frappart.

Spieltermin, Wettbewerb und Liveticker

Das WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen gehört zum Auftakt-Doppel in die WM-Qualifikation 2027: Deutschland hat das Länderspieljahr mit einem Sieg gegen Slowenien begonnen und will in Stavanger nachlegen. Der Anpfiff erfolgt am Samstag um 18:00 Uhr, der ZDF-Livestream überträgt die Partie live. Parallel versorgt der DFB.de-Ticker die Fans mit Wechselmeldungen, Aufstellungen, Schiedsrichter-Informationen und weiteren Live-Informationen – ideal für alle, die das Spiel nicht im TV verfolgen können.

WM 2027 Qualifikation Frauen UEFA | Spieltag 2 | - 18:00 Norwegen Frauen S S S N S - : - Deutschland Frauen S U U N S Tage Stunden Minuten Sekunden

Unparteiischer Einsatz: Stéphanie Frappart und französisches Team

Für die Begegnung in Stavanger nominiert der Weltverband eine französische Referee-Delegation: Stéphanie Frappart leitet das Spiel, an den Seitenlinien assistieren Camille Soriano und Melissa Rossignol, Elisa Daupeux ist Vierte Offizielle. Die Besetzung verspricht erfahrene Leitung bei Zweikämpfen, Standardsituationen und Spielkontrolle; für die deutschen Spielerinnen ist das Team der Unparteiischen ein relevanter Faktor bei möglichen strittigen Szenen oder Entscheidungen in Strafraumnähe.

Anreise, Quartier und Abschlusstraining

Die DFB-Frauen sind am Abend in Stavanger eingetroffen und bezogen ihr Mannschaftshotel, um die direkte Vorbereitung auf das Spiel zu beginnen. Die abschließenden Termine vor dem Anpfiff sind eine digitale Pressekonferenz am Samstag um 12:30 Uhr mit Bundestrainer Christian Wück und Jule Brand sowie das Abschlusstraining um 17:00 Uhr in der Lyse Arena. Diese Abläufe dienen der taktischen Feinabstimmung, der Spielvorbereitung und der finalen Klärung der Startformationen.

Kader, Rückennummern und Personal

Bundestrainer Christian Wück hat einen 23-köpfigen Kader nominiert. Neben etablierten Kräften stehen auch Rückkehrerinnen sowie Neulinge im Aufgebot. Jule Brand nimmt an der Abschluss-Pressekonferenz teil und gehört zum Mannschaftskern. Für Fans, Medien und die Liveticker-Berichterstattung sind die Rückennummern wichtig, da sie Identität bei Aufstellungen, Wechseln und Statistikmeldungen liefern.

1 Ann-Katrin Berger / 2 Sarai Linder / 3 Camilla Küver / 4 Rebecca Knaak / 5 Janina Minge / 6 Lisanne Gräwe / 7 Giulia Gwinn / 8 Vivien Endemann / 9 Sjoeke Nüsken / 10 Laura Freigang / 11 Lea Schüller / 12 Stina Johannes / 13 Carlotta Wamser / 14 Shekeira Martinez / 15 Larissa Mühlhaus / 16 Linda Dallmann / 17 Franziska Kett / 18 Nicole Anyomi / 19 Klara Bühl / 20 Elisa Senß / 21 Ena Mahmutovic / 22 Jule Brand / 23 Jella Veit