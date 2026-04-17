Fußball Frauen-Nationalmannschaft – Nächstes DFB-Länderspiel gegen Österreich am Samstag?

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft reist mit perfekter Bilanz zum nächsten WM-Qualifikationsspiel nach Ried: Am Samstag um 18 Uhr trifft das Team erneut auf Österreich. Nach dem 5:1 in Nürnberg wird die Partie nur im ARD-Livestream auf sportschau.de gezeigt, die Vorberichterstattung beginnt bereits um 17.50 Uhr. Bundestrainer Wück muß dabei auf seine Kapitänin Guilia Gwinn verzichten, die sich eine Schulterverletzung beim Spiel gegen Österreich zuzog und abreisen musste.

WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen 5 1 Österreich Frauen

Für die DFB-Frauen ist es das vierte Qualifikationsspiel auf dem Weg zur WM 2027 in Brasilien. Kommentator ist Bernd Schmelzer, als Expertin ist Almuth Schult im Einsatz. Gespielt wird in der BWT X Oberösterreichische Arena, der 7300 Zuschauer fassenden Heimstätte des SV Ried, unweit der deutschen Grenze zwischen Salzburg und Linz.

Tabelle der Gruppe A4, Österreich unter Druck

In der Gruppe qualifiziert sich nur der Erste direkt für das nächste große Turnier. Österreich steht nach den bisherigen Partien noch ohne Punkt da und belegt derzeit den letzten Platz.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland Frauen S S S > 3 3 0 0 14 1 13 9 2 Norwegen Frauen S N S > 3 2 0 1 6 4 2 6 3 Slowenien Frauen N S N > 3 1 0 2 1 10 -9 3 4 Österreich Frauen N N N > 3 0 0 3 1 7 -6 0

Makellose Bilanz und ein möglicher Jubiläumstreffer

Gegen Österreich bleibt die deutsche Auswahl bislang ohne Makel. In acht Duellen feierte die Frauen-Nationalmannschaft acht Siege, erzielte 31 Tore und kassierte nur sieben Gegentreffer. Der bisher höchste Erfolg gelang beim 6:0 am 3. Juni 2025 in Wien in der Nations League, als alle sechs Treffer schon in der ersten Hälfte fielen. Zudem steht Deutschland aktuell bei 999 Pflichtspieltoren – ein weiteres Tor gegen Österreich wäre also das 1000. in einem Pflichtspiel.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Auch die Ausgangslage in der Gruppe A4 spricht klar für das DFB-Team. Nach dem 5:0 gegen Slowenien zum Auftakt, dem 4:0 in Norwegen und dem 5:1 gegen Österreich stehen neun Punkte zu Buche, womit die Qualifikationsrichtung für Brasilien klar vorgegeben ist. Der Gruppensieger fährt sicher zur Endrunde, die Teams auf den Plätzen zwei bis vier können sich über die Play-offs noch ein Ticket sichern. Gegen Österreich kassierte die deutsche Mannschaft am Dienstag zugleich das erste Gegentor der laufenden Qualifikation – und Österreich erzielte damit seinen ersten Treffer überhaupt in dieser Phase.

Kader, Ausfälle und Ticketlage

Bundestrainer Christian Wück hat für die beiden WM-Qualifikationsspiele einen 23-köpfigen Kader nominiert. Cora Zicai vom VfL Wolfsburg sollte zurückkehren, musste aber wegen muskulärer Probleme kurzfristig absagen; dafür rückte Larissa Mühlhaus vom SV Werder Bremen nach. Weiterhin fehlen verletzungsbedingt Klara Bühl vom FC Bayern München, Sophia Kleinherne vom VfL Wolfsburg und Bibiane Schulze Solano von Athletic Bilbao. Beide arbeiten nach ihren Verletzungen zwar wieder im Mannschaftstraining, für einen Einsatz in den Länderspielen im April kam eine Nominierung aber noch zu früh. Giulia Gwinn reiste zudem am Mittwoch vorzeitig aus dem Teamquartier ab, nachdem sich die DFB-Kapitänin gegen Österreich an der Schulter verletzt hatte. Für sie zog Wück U-23-Nationalspielerin Sarah Mattner-Trembleau vom SKN St. Pölten nach.

Das Duell in Ried ist ausverkauft, lediglich VIP-Karten sind noch über den Österreichischen Fußball-Bund erhältlich. Die UEFA setzte mit Iuliana Demetrescu eine Rumänin als Schiedsrichterin an; ihr assistieren an den Linien Bianca Diana Florea und Roxana Ivanov, als vierte Offizielle fungiert ebenfalls eine Rumänin, Madalina Gherghi.