Frauen-Nationalmannschaft Liveticker: So läuft der Matchday für die DFB-Frauen

Bundestrainer Christian Wück hat sein Team am DFB‑Campus vorbereitet; heute stehen Aktivierung, Spielbesprechung und die Abfahrt zum Rudolf‑Harbig‑Stadion auf dem Programm. Der Anpfiff des DFB-Länderspiels gegen Slowenien erfolgt um 17.45 Uhr, die Partie wird live in der ARD übertragen. Im DFB.de‑Ticker und bei uns gibt es laufend Updates rund um Aufstellung, Kader und Vorbereitungsablauf.

Liveticker vor dem Spiel

17:15 Uhr Die ARD TV-Übertragung geht los Die ARD TV-Übertragung geht los : Claus Lufen begrüßt mit Ex-Torhüterin Almuth Schult

16:50 Uhr Die deutsche Aufstellung Für die DFB-Frauen beginnt am heutigen Nachmittag die Mission WM 2027. In Dresden fällt ab 17.45 Uhr (live in der ARD) der Startschuss in die Qualifikation für das Turnier in Brasilien. Zum Auftakt bekommt es die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück mit Slowenien zu tun. Hier die deutsche Aufstellung: 1 Berger – 3 Küver, 4 Knaak, 7 Gwinn (C), 8 Endemann, 9 Nüsken, 14 Martinez, 16 Dallmann, 17 Kett, 20 Senß, 22 Brand. Im Vergleich zum Nations-League-Finale im Dezember verändert Wück seine Anfangsformation auf vier Positionen. Sophia Küver, Vivien Endemann, Shekiera Martinez und Linda Dallmann rücken neu in die Startelf. Dafür nehmen Janina Minge, Selina Cerci, Klara Bühl und Nicole Anyomi zunächst auf der Bank Platz.

16:00 Uhr Gedenkminute für Anouschka Bernhard Vor Anpfiff des heutigen WM-Qualifikationsspiel in Dresden wird es eine Gedenkminute für Anouschka Bernhard geben. Die ehemalige Nationalspielerin und langjährige DFB-Trainerin war im Januar im Alter von 55 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben.

13:50 Uhr Aktivierung, Essen, Busfahrt, Spiel Heute stand für das DFB-Team zunächst das Frühstück auf dem Programm. Um 10.30 Uhr folgt eine Aktivierungseinheit, direkt im Anschluss die Spielbesprechung. Ab 12 Uhr gibt es einen optionalen Snack, bevor um 14.15 Uhr das Match Meal bereitsteht. Um 15.50 Uhr macht sich die deutsche Mannschaft im Bus auf den Weg zum Stadion. Der Anpfiff erfolgt um 17.45 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion.

18:00 Uhr Die deutschen Frauen Nationalmannschaft vor der WM 2027 Qualifikation Es ist das 1. von zwei Länderspielen diese Woche in der WM 2027 Qualifikation – Wir legen mit dem Liveticker am Dienstag früh um 10 Uhr los!

Matchday-Ablauf: Aktivierung, Mahlzeiten, Busfahrt

WM 2027 Qualifikation Frauen UEFA | Spieltag 1 | - 17:45 Deutschland Frauen N S U U N - : - Slowenien Frauen S S S S N

Anpfiff, Stadion, Schiedsrichter und Übertragung

Das Spiel gegen Slowenien ist der Auftakt der WM‑Qualifikation und beginnt um 17.45 Uhr in Dresden. Die Partie leitet die griechische FIFA‑Schiedsrichterin Eleni Antoniou; Vasilia Tsiklitari und Maria Detsi unterstützen als Assistentinnen, Eirini Pingiou ist Vierte Offizielle. Die Übertragung erfolgt live in der ARD; das nächste Qualifikationsspiel gegen Norwegen folgt am Samstag, 7. März, im ZDF‑Livestream. Für die Gruppe A4 sind außerdem Österreich und Norwegen gemeldet. Tickets bleiben im DFB‑Ticketportal verfügbar.

Bundestrainer Christian Wück nominierte einen 23‑köpfigen Kader für die beiden WM‑Qualifikationsspiele. Klara Bühl reist nicht zum Team nach Dresden: Aufgrund einer muskulären Verletzung fuhr sie in Absprache mit ihrem Verein zur weiteren Abklärung nach München. Für Sophia Kleinherne und Selina Cerci rückten Jella Veit bzw. Larissa Mühlhaus nach.

Alle Rückennummern der Frauen‑Nationalmannschaft:

1 Ann‑Katrin Berger

2 Sarai Linder

3 Camilla Küver

4 Rebecca Knaak

5 Janina Minge

6 Lisanne Gräwe

7 Giulia Gwinn

8 Vivien Endemann

9 Sjoeke Nüsken

10 Laura Freigang

11 Lea Schüller

12 Stina Johannes

13 Carlotta Wamser

14 Shekeira Martinez

15 Larissa Mühlhaus

16 Linda Dallmann

17 Franziska Kett

18 Nicole Anyomi

19 Klara Bühl

20 Elisa Senß

21 Ena Mahmutovic

22 Jule Brand

23 Jella Veit

Trainingseinheiten, Fans, Marketing und Torhüter‑Rotation

Die Vorbereitung auf dem DFB‑Campus umfasste mehrere Einheiten: Vormittags und nachmittags standen Trainingseinheiten auf dem Programm, dazwischen eine Pressekonferenz mit Giulia Gwinn (FC Bayern München) und Lea Schüller (Manchester United). Rund 100 Fans, die zum Fankongress der Frauen‑Bundesligen angereist waren, verfolgten eine Einheit und feuerten die Spielerinnen lautstark an. Parallel nutzten Spielerinnen den freien Tag für Brunch, Spaziergänge oder physiotherapeutische Maßnahmen zur Regeneration.

Der Nachmittag war zudem als Marketingtag geplant: Die Spielerinnen durchliefen verschiedene Stationen für Inhalte der DFB‑Partner und Verbandskanäle; ab 16.30 Uhr bot der DFB‑YouTube‑Kanal einen Livestream mit exklusiven Einblicken. Bei der Trainingseinheit waren vier Torhüterinnen im Einsatz: Ann‑Katrin Berger, Ena Mahmutovic, Stina Johannes sowie U23‑Torhüterin Laura Dick (TSG Hoffenheim) trainierten gemeinsam, da Spielformen mit vier Torhüterinnen vorgesehen waren. Außerdem gab es ein gemeinsames Teamfoto mit der U23 am DFB‑Campus.