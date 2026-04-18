Frauen Nationalmannschaft heute Aufstellung – Wamser wird für Gwinn spielen

Wenn Giulia Gwinn ausfällt, rückt Carlotta Wamser in den Mittelpunkt. Bundestrainer Christian Wück zeigt sich von der 22-Jährigen begeistert und macht klar, warum er der EM-Entdeckung so viel Verantwortung zutraut. Nun wird sie erneut gefordert sein: Für das WM-Qualifikationsspiel gegen Österreich heute am Samstag (18.00 Uhr/sportschau.de) in Ried ist Gwinn wegen ihrer Schulterverletzung bereits Mitte der Woche abgereist.

Wück setzt auf Wamser

„Ich bin Fan von Carlotta“, sagte Wück über die Rechtsverteidigerin von Bayer Leverkusen. Dass die deutsche Auswahl der gebürtigen Herforderin schon bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer eine so wichtige Rolle zugetraut habe, sei keineswegs selbstverständlich gewesen: „Sonst hätten wir ihr das auch nicht zugetraut, so früh bei uns so eine wichtige Persönlichkeit zu werden.“

Schon bei der EURO hatte Wamser auf der rechten Seite der Viererkette ausgeholfen, als Gwinn im ersten Turnierspiel mit einer Knieverletzung für den Rest des Wettbewerbs ausfiel.

WM 2027 Qualifikation Frauen UEFA | Spieltag 4 | - 18:00 Österreich Frauen N S N N N - : - Deutschland Frauen U N S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Aufstellung heute Abend Deutschland gegen Österreich

So könnten die DFB Frauen heute Abend spielen:

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Berger – Wamser, Minge, Küver, Kett – Senß, Nüsken – Brand, Dallmann, Endemann – Schüller

„Unheimlicher Wille“ und noch Luft nach oben

Wück lobt vor allem Wamsers Mentalität. „Man sieht ihr einfach an, dass sie einen unheimlichen Willen an den Tag legt“, schwärmte der Chefcoach und hob ihr Engagement „sowohl im Training als auch in den Spielen“ hervor. „Ihre Einstellung ist für mich immer wieder eine Freude.“

Gleichzeitig sieht der Bundestrainer noch Entwicklungspotenzial. Was Wamser derzeit fehle? „So ein bisschen dieser kühle Kopf, diese Cleverness“, sagte Wück und verwies auf den Stellungsfehler vor dem Gegentreffer beim 5:1 am Dienstag in Nürnberg gegen die ÖFB-Auswahl. „Ich sage jeder Spielerin, dass sie Fehler machen soll, dass sie sich ausleben soll auf dem Platz“, erklärte Wück weiter: „Wir müssen es nur hinbekommen, dass wir aus diesen Fehlern eben lernen.“

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