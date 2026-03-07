Frauen Länderspiel heute *4:0* Kein Free-TV, sondern nur ZDF Livestream – Kunstrasen und neues DFB Trikot 2026

Frauen Länderspiel heute: Die DFB-Frauen bestreiten am Samstag (18.00 Uhr) in Norwegen / Stavanger das zweite WM-Qualifikationsspiel der Saison – zu sehen allein im ZDF-Livestream auf sportstudio.de. Statt Free-TV läuft das Match gegen Norwegen nur online, weil das lineare Programm an diesem Samstag Wintersport und die Bundesliga priorisiert. Auf dem Kunstrasen des Viking Stadion erwartet Christian Wücks Team eine ungewohnte Spielfläche, die das Umschaltverhalten und die Ballkontrolle beeinflussen kann. Die deutschen Spielerinnen werden erneut im weißen Heimtrikot auflaufen, Norwegen trägt traditionell Rot.

Hier geht es zu unserem Liveticker Deutschland gegen Norwegen

Hier der ZDF Mediathek Livestream

Aufstellung und Trikot: Weißes Heimtrikot gegen Norwegen

Wie bereits beim 5:0 gegen Slowenien in der WM 2027 Qualifikation treten die deutschen Spielerinnen in Stavanger in den weißen Heimtrikots an. Die Norwegerinnen tragen vor heimischer Kulisse ihr gewohntes Rot. Trainer Christian Wück muss sein Team taktisch auf das Norwegen-Spiel und den Kunstrasen einstellen, um die nötige Balance zwischen Offensive und Defensivabsicherung zu finden.

Kein Free-TV: ZDF setzt auf Livestream

Das Länderspiel gegen Norwegen wird nicht im linearen ZDF-Programm zu sehen sein, sondern exklusiv im ZDF-Livestream bei sportstudio.de und im Streaming-Portal des Senders. ZDF-Sprecher Thomas Hagedorn verwies auf die „Ereignisfülle an diesem Sport-Samstag“ und nannte Paralympics sowie Wintersport-Weltcups als Gründe für die Entscheidung. Dennoch betonte der Sender, dass die Online-Übertragung „ein separater, gleichwertiger Ausspielweg“ sei, auf dem die Fans der Frauen-Nationalmannschaft mitfiebern können. Für die nächste Heimpartie am 14. April in Nürnberg gegen Österreich plant das ZDF wieder eine Ausstrahlung im Hauptprogramm.

Liveticker heute Norwegen gegen Deutschland 0:4

19:55 Uhr Deutschland souverän in der Gruppe mit 6 Punkten und 9 Toren Die deutschen Frauen gewinnen souverän mit 4:0

19:30 Uhr 4:0 für Deutschland durch Jule Brand! Jule Brand erzielt das 4:0 – das soll es hier wohl gewesen sein!

18:48 Uhr 3:0 für Deutschland durch Wamser! Endemann mit dem 3:0 vor der Pause!

18:45 Uhr 2:0 für Deutschland durch Wamser! Abstaubertor durch Carlotta Wamser!

18:30 Uhr Deutschland nach einer halben Stunde verdient vorne Die deutschen Frauen haben das Spiel im Griff!

18:15 Uhr Elisa Senß mit dem 1:0 für Deutschland! Tolles Tor von Lisa Senß aus dem Rückraum, das war verdient nach einigen Torchancen!

18:00 Uhr Pünktlicher Anstoß in Stavanger Es gehts los nach den Nationalhymnen, Schiedsrichterin ist die Französin Frapport, die wir auch von den Männer-Länderspielen kennen.

17:50 Uhr ZDF Mediathek Livestream startet In der ZDF Mediathek startet nun die Übertragung.

17:00 Uhr Das ist die deutsche Aufstellung Im Vergleich zum Heimsieg gegen Slowenien (5:0) am Dienstag stellt DFB-Trainer Christian Wück auf drei Positionen um. Für Camilla Küver, Shekiera Martinez und Linda Dallmann spielen Janina Minge, Carlotta Wamser und Nicole Anyomi von Beginn an. Die deutsche Aufstellung: 1 Berger – 4 Knaak, 5 Minge, 7 Gwinn (C), 8 Endemann, 9 Nüsken, 13 Wamser, 17 Kett, 18 Anyomi, 20 Senß, 22 Brand.

10:00 Uhr Das 2.Spiel in der WM 2027 Qualifikation - der Countdown läuft Wie schon beim Heimspiel gegen Slowenien (5:0) am vergangenen Dienstag werden die DFB-Frauen in der WM-Qualifikationsspartie gegen Norwegen am Samstag (ab 18 Uhr, live im ZDF-Stream) in Stavanger in den weißen Heimtrikots auflaufen. Die Gastgeberinnen aus Norwegen werden vor heimischer Kulisse wie gewohnt rot tragen.

Kunstrasen in Stavanger als taktischer Faktor

Der Kunstrasen im Viking Stadion stellt für die DFB-Auswahl eine zusätzliche Herausforderung dar. Jule Brand räumte ein, lange nicht mehr auf Kunstrasen gespielt zu haben, und Bundestrainer Christian Wück warnte vor dem schnellen Umschaltspiel der Norwegerinnen. Bei technisch starken Spielerinnen können unregelmäßige Ballversprünge sowohl Nachteil als auch Entlastung sein – „wenn da der Ball verspringt, war es auf jeden Fall nicht der Platz“, so die Einschätzung aus dem DFB-Lager. Gleichzeitg macht Wück deutlich, dass die Partie „an Kleinigkeiten hängen“ wird und dass von der ersten bis zur letzten Minute volles Engagement nötig ist, um das spielerische Potenzial auf den Platz zu bringen.

Sportliche Bedeutung: Gruppensieg als Ziel

Im Rennen um das direkte Ticket für die WM-Endrunde 2027 in Brasilien zählt jeder Punkt. Deutschland startete mit einem 5:0 gegen Slowenien, Norwegen gewann zum Auftakt 1:0 in Österreich und gilt mit Star-Stürmerin Ada Hegerberg als größte Hürde in der Gruppe. Wück hebt vor allem die offensive Gefährlichkeit der norwegischen Spitze hervor und fordert Defensive und Umschaltverhalten zu kontrollieren, um Großchancen zu vermeiden. Ballbesitz, Spielkontrolle und konsequentes Zweikampfverhalten werden entscheidend sein, damit die DFB-Frauen Druckphasen überstehen und eigene Chancen kreieren können.

Liveticker heute Norwegen gegen Deutschland