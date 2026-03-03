Frauen Länderspiel heute Deutschland gegen Slowenien – Alles, was du wissen musst!

Frauen Länderspiel heute: Deutschland gegen Slowenien – in Dresden beginnt für die DFB-Frauen die Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien. Der Rekordeuropameister geht als klarer Favorit ins Duell gegen den krassen Außenseiter, muss aber Verletzungssorgen und personelle Engpässe managen. Anpfiff ist um 17.45 Uhr, live im Ersten und bei sportschau.de. Bundestrainer Christian Wück will die Partie nutzen, um drei Pflichtpunkte zu holen und gleichzeitig punktuell zu testen.

DFB-Frauen: Deutschland gegen Slowenien heute in Dresden

In „Elbflorenz“ soll die deutsche Reise Richtung Zuckerhut beginnen: Mit einem erfolgreichen Start will das Team den Grundstein für die direkte Qualifikation legen. Das Ziel bleibt klar: ein Platz in Brasilien 2027 (Turnierzeitraum 24. Juni bis 25. Juli), auch wenn die Mannschaft nach dem Vorrunden-Aus 2023 Demut ausstrahlt. Gegen Slowenien zählt für den Rekordeuropameister einzig der Dreier – so die klare Vorgabe von Bundestrainer Christian Wück und Spielerinnen wie Verteidigerin Carlotta Wamser.

So könnte die deutsche Aufstellung aussehen:

Berger – Gwinn, Minge, Knaak, Kett – Senß – Brand, Nüsken – Wamser, Endemann – Anyomi

Kader und viele Ausfälle beeinflussen Aufstellung

Wück muss vor dem Länderspiel zahlreiche Verletzte kompensieren: Klara Bühl zog sich im Training eine Muskelverletzung zu und fällt genauso aus wie Alara Şehitler, Lena Oberdorf, Giovanna Hoffmann, Sophia Kleinherne, Selina Cerci, Bibiane Schulze Solano und Kathrin Hendrich. Besonders schmerzt der Ausfall von Bühl: Mit dem Abschied von Alexandra Popp fehlt dem Team aktuell eine Spielerin mit der Kombination aus Klasse, physischer Wucht und mentaler Stabilität.

Dennoch betont Wück die vorhandene Qualität, vor allem in der Offensive. Er kündigte an, punktuell zu experimentieren, jedoch keine große Rotation vorzunehmen: „Wir müssen schauen, dass wir punktuell experimentierten. Ich werde jetzt nicht drei, vier Positionen neu besetzen“, sagte der Bundestrainer auf der Pressekonferenz.

Debüt für Larissa Mühlhaus

Als eine Option nominierte Wück Larissa Mühlhaus (Werder Bremen). Die 23-Jährige, aktuell mit zehn Treffern eine der besten Torschützinnen der Liga, steht vor ihrem A-Nationalmannschaftsdebüt. Mühlhaus gilt vom Typ her als ähnlich zur früheren Popp und könnte deshalb eine Rolle im Sturm einnehmen. Vanessa Fudalla (Bayer Leverkusen) blieb erneut unberücksichtigt; Wück verwies auf die Unterschiede zwischen nationaler und internationaler Leistungsanforderung.

Liveticker vor dem Frauen Länderspiel Deutschland gegen Slowenien

16:00 Uhr Gedenkminute für Anouschka Bernhard Vor Anpfiff des heutigen WM-Qualifikationsspiel in Dresden wird es eine Gedenkminute für Anouschka Bernhard geben. Die ehemalige Nationalspielerin und langjährige DFB-Trainerin war im Januar im Alter von 55 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben.

13:50 Uhr Aktivierung, Essen, Busfahrt, Spiel Heute stand für das DFB-Team zunächst das Frühstück auf dem Programm. Um 10.30 Uhr folgt eine Aktivierungseinheit, direkt im Anschluss die Spielbesprechung. Ab 12 Uhr gibt es einen optionalen Snack, bevor um 14.15 Uhr das Match Meal bereitsteht. Um 15.50 Uhr macht sich die deutsche Mannschaft im Bus auf den Weg zum Stadion. Der Anpfiff erfolgt um 17.45 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion.

18:00 Uhr Die deutschen Frauen Nationalmannschaft vor der WM 2027 Qualifikation Es ist das 1. von zwei Länderspielen diese Woche in der WM 2027 Qualifikation – Wir legen mit dem Liveticker am Dienstag früh um 10 Uhr los!

Taktische Optionen: Schüller, Flanken und Tiefstehende Gegner

Lea Schüller, frisch zurück im DFB-Dress nach ihrem Wechsel zu Manchester United, zählt zu den Kandidatinnen für die Mittelstürmerinnen-Position. Gegen wahrscheinlich tiefstehende und kompakte Sloweninnen bringt ihre Erfahrung Vorteile, zumal die deutschen Außenspielerinnen für Flanken und Hereingaben sorgen sollen. Wück betonte, Schüller zeige im Training ihre Torgefahr und sei „relativ abgeklärt vor dem Tor“, ob sie beginnt, entscheide sich kurzfristig.

Sportlich ist die Marschroute klar: Ballbesitz, viele Flanken in den Strafraum und kontrolliertes Kräftehaushalten – denn bereits am Samstag (18 Uhr) wartet das nächste Qualifikationsspiel in Norwegen, dem vermutlich stärksten Konkurrenten um den Gruppensieg.

Slowenien: Mutiger Außenseiter mit internationaler Erfahrung

Slowenien reist als krasser Außenseiter nach Dresden, hat sich aber unter Trainer Saša Kolman (seit Herbst 2023) deutlich entwickelt. Kolman fordert Mut und ein aggressives Spiel: „Wir werden sie attackieren“, sagte er. Historisch deutlich unterlegen in direkten Duellen (u. a. 13:0, 4:0, 6:0, 4:0), will das Team seine neue Identität nun auch gegen Deutschland zeigen.

Personell stützt sich Slowenien auf viele Auslandsspielerinnen: 16 der 21 Nominierten sind bei Klubs außerhalb Sloweniens aktiv, darunter Adrijana Mori (Turbine Potsdam), Sara Agrež (1. FC Köln) und Maja Sternad (Werder Bremen). Diese internationale Erfahrung macht die Gegnerinnen unberechenbarer und erhöht ihre taktische Reife.