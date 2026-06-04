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Frauen Fußball WM-Qualifikation: Ann-Katrin Berger wohl fit fürs Norwegen-Spiel

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Ann-Katrin Berger dürfte den deutschen Fußballerinnen im Matchball-Spiel gegen Norwegen um das WM-Ticket zur Verfügung stehen. Bundestrainer Christian Wück rechnet vor dem Duell in Köln am Freitag um 20.35 Uhr im ARD-Livestream fest mit einem Einsatz der Nationaltorhüterin, die nach ihrer Bauchverletzung vor zwei Wochen im Abschlusstraining wieder voll belastbar war.

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Giulia Gwinn (Nr. 7) von der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bereitet sich vor dem Anpfiff des WM-Qualifikationsspiels gegen Österreich auf den Einsatz vor. Die Mittelfeldspielerin schaut konzentriert auf ihr Handgelenk, während sich im Hintergrund Torfrau Ann-Katrin Berger (Nr. 1) aufwärmt. Das Spiel fand am 14. April 2026 im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg statt. Adam Pretty / Getty Images
Giulia Gwinn (Nr. 7) von der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bereitet sich vor dem Anpfiff des WM-Qualifikationsspiels gegen Österreich auf den Einsatz vor. Die Mittelfeldspielerin schaut konzentriert auf ihr Handgelenk, während sich im Hintergrund Torfrau Ann-Katrin Berger (Nr. 1) aufwärmt. Das Spiel fand am 14. April 2026 im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg statt. Adam Pretty / Getty Images

Berger steigert Belastung bis auf 100 Prozent

„Wir gehen alle davon aus, dass sie morgen spielen wird“, sagte Wück vor dem Showdown in Köln. Berger hatte ihr Pensum in den vergangenen Tagen Schritt für Schritt erhöht und am Ende des Trainings wieder bei 100 Prozent mitgemischt. „Sie hat immer ein positives Signal gegeben“, erklärte der DFB-Coach, dessen Auswahl mit einem Sieg im vorletzten Gruppenspiel die Qualifikation für die Endrunde 2027 in Brasilien schon vorzeitig perfekt machen kann.

Deutschland Spielplan

DatumUhrzeitVorschau/Erg.🇩🇪 Deutschland vs.Ort (voraussichtlich)TV
03.03.202617:455:0🇸🇮 SlowenienDresdenARD
07.03.202618:000:4🇳🇴 NorwegenStavanger (NOR)ZDF
14.04.202618:155:1🇦🇹 ÖsterreichNürnbergZDF
18.04.202618:000:0🇦🇹 ÖsterreichRied (AT)Livestream Sportschau.de
05.06.2026tbaDE-NOR🇳🇴 Norwegenheim
09.06.2026tbaSLO-DE🇸🇮 Slowenienauswärts
WM-Qualifikation der Frauen
3.3.2026
- 18:45
Deutschland Frauen
5 0
Slowenien Frauen
WM-Qualifikation der Frauen
7.3.2026
- 19:00
Norwegen Frauen
0 4
Deutschland Frauen
WM-Qualifikation der Frauen
14.4.2026
- 18:15
Deutschland Frauen
5 1
Österreich Frauen
Max-Morlock-Stadion
WM-Qualifikation der Frauen
18.4.2026
- 18:00
Österreich Frauen
0 0
Deutschland Frauen
WM-Qualifikation der Frauen
5.6.2026
- 20:35
Deutschland Frauen
- -
Norwegen Frauen
Vorschau: Doppelchance : Deutschland Frauen oder Unentschieden
WM-Qualifikation der Frauen
9.6.2026
- 18:00
Slowenien Frauen
- -
Deutschland Frauen
Vorschau: Gewinner : Deutschland Frauen

Tabelle der Gruppe 4 Liga A mit Deutschland

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Norwegen Frauen
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Österreich Frauen
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Direkter Weg zur WM im Blick

Die Marschroute ist klar. „Wir wissen, dass wir uns direkt qualifizieren können. Und so wollen wir auch ins Spiel reingehen. Wir wollen mit den Zuschauern im Rücken, in diesem wirklich tollen Stadion, unsere beste Leistung abrufen“, sagte Wück, „und dann wird es für jede Mannschaft schwer, uns zu schlagen.“ Das Hinspiel in Norwegen hatte Deutschland klar mit 4:0 gewonnen.

Wie die deutsche Defensive angesichts der vielen Ausfälle umgebaut wird, ließ Wück offen. Kapitänin Giulia Gwinn und Franziska Kett fehlen verletzt, Vize-Kapitänin Janina Minge sitzt gegen Norwegen eine Rotsperre ab.

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Nüsken übernimmt erstmals die Kapitänsbinde

Damit wird die DFB-Elf erstmals von Sjoeke Nüsken aufs Feld geführt. Für die Mittelfeldspielerin des FC Chelsea ist das eine besondere Aufgabe. „Es ist eine unglaubliche Ehre, als Kapitänin auf dem Platz stehen zu dürfen“, sagte sie.

Mindestens ein Remis braucht Deutschland, um sich die Ausgangslage für das letzte Gruppenspiel am Dienstag in Ljubljana zu sichern. Dort trifft das Team in der slowenischen Hauptstadt um 18.00 Uhr im ZDF auf den nächsten Gegner und hätte das Schicksal weiter in der eigenen Hand. Andernfalls droht der Umweg über die ungeliebten Playoffs.

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