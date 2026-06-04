Frauen Fußball WM-Qualifikation: Ann-Katrin Berger wohl fit fürs Norwegen-Spiel

Ann-Katrin Berger dürfte den deutschen Fußballerinnen im Matchball-Spiel gegen Norwegen um das WM-Ticket zur Verfügung stehen. Bundestrainer Christian Wück rechnet vor dem Duell in Köln am Freitag um 20.35 Uhr im ARD-Livestream fest mit einem Einsatz der Nationaltorhüterin, die nach ihrer Bauchverletzung vor zwei Wochen im Abschlusstraining wieder voll belastbar war.

Berger steigert Belastung bis auf 100 Prozent

„Wir gehen alle davon aus, dass sie morgen spielen wird“, sagte Wück vor dem Showdown in Köln. Berger hatte ihr Pensum in den vergangenen Tagen Schritt für Schritt erhöht und am Ende des Trainings wieder bei 100 Prozent mitgemischt. „Sie hat immer ein positives Signal gegeben“, erklärte der DFB-Coach, dessen Auswahl mit einem Sieg im vorletzten Gruppenspiel die Qualifikation für die Endrunde 2027 in Brasilien schon vorzeitig perfekt machen kann.

Deutschland Spielplan

Datum Uhrzeit Vorschau/Erg. 🇩🇪 Deutschland vs. Ort (voraussichtlich) TV 03.03.2026 17:45 5:0 🇸🇮 Slowenien Dresden ARD 07.03.2026 18:00 0:4 🇳🇴 Norwegen Stavanger (NOR) ZDF 14.04.2026 18:15 5:1 🇦🇹 Österreich Nürnberg ZDF 18.04.2026 18:00 0:0 🇦🇹 Österreich Ried (AT) Livestream Sportschau.de 05.06.2026 tba DE-NOR 🇳🇴 Norwegen heim 09.06.2026 tba SLO-DE 🇸🇮 Slowenien auswärts

WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen 5 0 Slowenien Frauen WM-Qualifikation der Frauen Norwegen Frauen 0 4 Deutschland Frauen WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen 5 1 Österreich Frauen WM-Qualifikation der Frauen Österreich Frauen 0 0 Deutschland Frauen WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen - - Norwegen Frauen WM-Qualifikation der Frauen Slowenien Frauen - - Deutschland Frauen

Tabelle der Gruppe 4 Liga A mit Deutschland

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland Frauen S S S U > 4 3 1 0 14 1 13 10 2 Norwegen Frauen S N S S > 4 3 0 1 9 6 3 9 3 Slowenien Frauen N S N N > 4 1 0 3 3 13 -10 3 4 Österreich Frauen N N N U > 4 0 1 3 1 7 -6 1

Direkter Weg zur WM im Blick

Die Marschroute ist klar. „Wir wissen, dass wir uns direkt qualifizieren können. Und so wollen wir auch ins Spiel reingehen. Wir wollen mit den Zuschauern im Rücken, in diesem wirklich tollen Stadion, unsere beste Leistung abrufen“, sagte Wück, „und dann wird es für jede Mannschaft schwer, uns zu schlagen.“ Das Hinspiel in Norwegen hatte Deutschland klar mit 4:0 gewonnen.

Wie die deutsche Defensive angesichts der vielen Ausfälle umgebaut wird, ließ Wück offen. Kapitänin Giulia Gwinn und Franziska Kett fehlen verletzt, Vize-Kapitänin Janina Minge sitzt gegen Norwegen eine Rotsperre ab.

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Nüsken übernimmt erstmals die Kapitänsbinde

Damit wird die DFB-Elf erstmals von Sjoeke Nüsken aufs Feld geführt. Für die Mittelfeldspielerin des FC Chelsea ist das eine besondere Aufgabe. „Es ist eine unglaubliche Ehre, als Kapitänin auf dem Platz stehen zu dürfen“, sagte sie.

Mindestens ein Remis braucht Deutschland, um sich die Ausgangslage für das letzte Gruppenspiel am Dienstag in Ljubljana zu sichern. Dort trifft das Team in der slowenischen Hauptstadt um 18.00 Uhr im ZDF auf den nächsten Gegner und hätte das Schicksal weiter in der eigenen Hand. Andernfalls droht der Umweg über die ungeliebten Playoffs.