Frauen Fußball WM heute ** ARD live mit 3 Spielen am 25.7. – WM Spielplan & Tabellen

Die Frauen FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2023 geht heute am Dienstag mit dem 2.Spiel deutschen WM Gruppe H weiter. Schon um 4 Uhr Deutscher Zeit geht es im ARD Livestream auf Sportschau.de los. Kolumbien und Südkorea sind gefordert, denn Deutschland hat die Tabellenführung mit einem WM-Spielbericht: Deutschland gewinnt gegen Marokko mit 6:0 in der Gruppe übernommen. In der WM Gruppe A könnte heute schon eine erste Vorentscheidung auf dem Weg ins WM-Achtelfinale fallen, wenn der 2.Spieltag weitergeht. Die ARD zeigt das 1.Spiel nur im Livestream, die Free-TV Übertragung startet um 7:03 Uhr.



Die deutsche Trainerin der Schweizer Frauen-Nati hatte ein 2:0 am 1.Spieltag gefeiert, auch der Co-Gastgeber Neuseeland konnte ein 1:0 feiern gegen enttäuschende Norwegerinnen. Heute spielen Neuseeland gegen die Philippinen sowie die Schweiz gegen Norwegen. Mit jeweils einem weiterem Sieg könnte Neuseeland und die Schweiz die Tabelle weiterhin dominieren.

Zusammenfassung zur Fußball WM am Dienstag, 25.7. Frauenfußball WM 2.Spieltag in der WM Gruppe A

Frauenfußball WM 2.Spieltag in der WM Gruppe A Ab 4 Uhr Kolumbien – Südkorea in der WM Gruppe H

Ab 4 Uhr Kolumbien – Südkorea in der WM Gruppe H Neuseeland und Schweiz könnten ins WM-Achtelfinale einziehen

Neuseeland und Schweiz könnten ins WM-Achtelfinale einziehen Ard überträgt von 7:03 uhr bis 12:15 Uhr live im Free-TV

Ard überträgt von 7:03 uhr bis 12:15 Uhr live im Free-TV ARD Livestream ab 4 Uhr Kolumbien gegen Südkorea

Wer spielt heute bei der WM 2023?

In der WM Gruppe H spielen Kolumbien gegen Südkorea im abschließenden Spiel des 1.Spieltags in Sydney. In den 2.Spieltag startet die WM Gruppe A mit Co-Gastgeber Neuseeland, die das WM-Eröffnungsspiel mit 1:0 gegen Norwegen gewannen. Diese müssen heute alles geben gegen die Schweizer, die mit einem Bein im WM-Achtelfinale stehen. Die Spiele starten um 4 Uhr, 7:30 Uhr und 10 Uhr. Gruppe A spielt in Wellington und Hamilton.

Wer gewinnt heute die Fußball WM Spiele?

Im Match der WM Gruppe H hat Südkorea den Quoten nach die Nase vorne. In der FIFA-Weltrangliste liegt Südkorea auf Platz 17, Kolumbien auf Platz 25. Im 2.Spiel des Tages haben die Neuseeländerinnen klar die Nase vorne, die Philippinen sind nur auf Platz 46, Neuseeland immerhin auf Platz 26. Wichtiger ist hier der Auftaktsieg, der viel Auftrieb im 2.Spiel geben wird. Die Schweiz im 3 Spiel geht das ähnlich, doch die Norweger müssen kommen und drei Punkte holen.

WM Spielplan am Dienstag, 25.07.

WM Tabelle der Gruppe H

Nach dem 1.Spieltag sieht die Tabelle wie folgt aus:

# Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇩🇪 Deutschland 1 1 0 0 6:0 +6 3 2 🇨🇴 Kolumbien 1 1 0 0 2:0 +2 3 3 🇰🇷 Südkorea 1 0 0 1 0:2 -2 0 4 🇲🇦 Marokko 1 0 0 1 0:6 -6 0

WM Tabelle der Gruppe A

Die Tabelle A sieht nach dem 1.WM Spieltag wie folgt aus:

# Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇳🇿 Neuseeland 1 1 0 0 1:0 +1 3 2 🇵🇭 Philippinen 0 2 🇨🇭 Schweiz 0 4 🇳🇴 Norwegen 1 0 0 1 0:1 -1 0

ARD oder ZDF? Wer überträgt die Fußball WM 2023 heute?

Am Dienstag ist die ARD mit der TV-Übertragung an der Reihe. Um 4 Uhr geht es im Livestream auf Sportschau.de los mit Kolumbien gegen Südkorea aus Sydney. Hier wird Jan Neumann kommentieren. Um 7:03 Uhr wird dann Claus Lufen mit Nia Künzer den Tag eröffnen, ab 7:30 Uhr sitzt Christina Graf im neuseeländischen Wellington am Mikrofon. Das 3.Spiel des Tages zwischen der Schweiz und Norwegen wird Stephanie Baczyk kommentieren. Die ARD-Übertragung geht bis 12:15 Uhr.