Frauen Fußball WM heute am Sonntag * WM Achtelfinale * ARD live ab 11 Uhr mit Schweden – USA

Am zweiten Tag des WM 2023 Achtelfinales treffen zunächst die Niederlande auf Südafrika in Sydney, um 11 Uhr gibt es dann das spannende Spiel zwischen Schweden und den USA in Melbourne. Japan und Spanien waren heute am Samstag ersten beiden Mannschaften, die es ins WM-Viertelfinale geschafft haben. Heute Nacht geht es um 4 Uhr los mit dem ARD Livestream für das Spiel der Niederlande gegen den Überraschungsgegner Südafrika. Um 10 Uhr gibt es dann das weitaus spannendere Spiel zwischen Schweden und dem amtierenden Weltmeister USA. Die Schweden setzten sich mit drei Siegen aus der Gruppe G als Gruppensieger durch, die USA hatten dagegen ihre liebe Mühe in der Gruppe mit Frankreich. Die ARD überträgt ab 10:03 Uhr, Anpfiff ist um 11 Uhr.



Die Nationalmannschaft der USA gingen als amtierende Weltmeister ins Turnier, kamen aber gegen Frankreich unter die Räder, spielten einfallslos. Heute geht es gegen die Nummer 3 der Welt Schweden. Diese lieferten ab, holten drei Siege bei nur einem Gegentor. Amanda Ilestedt erzielte dabei Treffer, Blomqvist und Rolfö jeweils zwei. Die USA blieben hinter ihren Erwartungen zurück, spielten zwei Mal unentschieden gegen die Niederlande und Portugal. Ein großer Favorit wird heute also die Segel streichen müssen.

Update: die Niederlande gewinnen 2:0 gegen Südafrika und stehen somit im Viertelfinale. Dort trifft man nun auf Spanien!

Zusammenfassung zum WM Achtelfinale 2023

Wer spielt heute bei der WM 2023?

Heute spielt man zwei Mal in Australien. Um 4 Uhr in Sydney werden der 1.der Gruppe E Niederlande gegen den 2. der WM Gruppe G Südafrika gegeneinander spielen. Um 11 Uhr dann das Match der ungeschlagenen Schweden gegen den mehrfachen Weltmeister USA in Melbourne.

Wer kommt heute ins WM-Viertelfinale?

Favoriten sind heute die Niederlande und die Schwedinnen. Die Niederlande wurden mit zwei Siegen und einem 1:1 gegen die USA Gruppensieger und scheinen auf dem Weg ins WM-Viertelfinale zu sein. Südafrika überraschte und setzte sich gegen Italien und Argentinien durch, die im Frauenfußball aber keine Übermächte darstellen.

Das 2.WM- Achtelfinale könnte auch ein vorgezogenes WM-Finale sein. Die Nummer 1 der Welt USA gegen die Nummer 3 Schweden. SCHWEDEN spielte fehlerlos, gewann alle drei Spiele, kassierte nur ein Gegentor. Die USA dagegen gingen als großer Titelfavorit ins Turnier, wurden dann aber nur Zweiter mit zwei Unentschieden und einem Sieg gegen den Vietnam.

WM Spielplan am Sonntag, 06.08.

Datum Uhrzeit TV Team 1 Erg. Team 2 Gr. 06.08.2023 04:00 🇳🇱 Niederlande 2:0 🇿🇦 Südafrika Achtelfinale 06.08.2023 11:00 🇸🇪 Schweden -:- 🇺🇸 USA Achtelfinale

ARD oder ZDF? Wer überträgt die Fußball WM 2023 heute?

Heute am Sonntag und morgen am Montag ist die ARD mit der TV-Übertragung von der FIFA Frauen WM 2023 aus Australien und Neuseeland an der Reihe. Während das 1.WM Achtelfinale heute zwischen den Niederlande und Südafrika nur im ARD Livestream kommt, geht es im Free-TV ab 10:03 Uhr, ab 11 Uhr wird Bernd Schmelzer das Spiel aus Melbourne/Australien kommentieren. Claus Lufen wird mit Fußball Experte Nia Künzer als Co-Kommentator auf das spannende Spiel einstimmen.