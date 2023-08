Frauen Fußball WM heute am Samstag: WM Achtelfinale * ZDF live heute

Am Samstag – dem 5. August – beginnt am 16. Tag der Frauenfußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland das Achtelfinale. Die ersten beiden Partien des Achtelfinale lauten Schweiz gegen Spanien und Japan gegen Norwegen. Das ZDF überträgt beide Spiele im Free-TV ab 6:30 Uhr.

Bei Schweiz gegen Spanien besteht für die deutsche Natitrainerin Inka Grings die Möglichkeit die Eidgenossinnen ins erste WM-Viertelfinale der Geschichte zu führen. Außerdem trifft die sehr formstarke Frauenfußballnationalmannschaft von Japan auf Norwegen im Duell der ehemaligen Weltmeisterinnen (2011 und 1995).

Update 7:45 Uhr – 1:4 für die Spanien, die Schweiz hat keine Handhabe. Hier ist wohl schon alles geklärt, Spanien steht im WM-Viertelfinale.

Zusammenfassung zum WM Achtelfinale 2023

WM 2023 Achtelfinale: Schweiz – Spanien um 7:00 Uhr auf ZDF

WM 2023 Achtelfinale: Schweiz – Spanien um 7:00 Uhr auf ZDF WM 2023 Achtelfinale: Japan – Norwegen um 10:00 Uhr auf ZDF

WM 2023 Achtelfinale: Japan – Norwegen um 10:00 Uhr auf ZDF WM Achtelfinale vom 5. bis 8.8.

WM Achtelfinale vom 5. bis 8.8. WM Viertelfinale am 11. und 12.8.

WM Viertelfinale am 11. und 12.8. Spielplan des WM Achtelfinale 2023

Wer spielt heute bei der WM 2023?

Das Achtelfinale der Frauen-WM 2023 startet am Samstag, den 5.8.2023, mit den Begegnungen Schweiz gegen Spanien um 7 Uhr und Japan gegen Norwegen um 10 Uhr.

WM Spielplan am Samstag, 05.08.

Datum Uhrzeit TV Team 1 Erg. Team 2 Gr. 05.08.2023 07:00 🇨🇭 Schweiz 1:4 🇪🇸 Spanien Achtelfinale 05.08.2023 10:00 🇯🇵 Japan -:- 🇳🇴 Norwegen Achtelfinale

Wer kommt heute ins WM-Viertelfinale?

Die Favoritinnen auf einen Sieg sind Spanien und Japan. Im Viertelfinale würde Spanien auf Niederlande oder Südafrika treffen, während Japan gegen Schweden oder USA spielen würde.

Schweiz (8.50 Siegquote) – Spanien (1.36) im Eden Park/Auckland auf ZDF

Die schweizerische Frauennationalmannschaft konnte zwar in einer starken Gruppe mit Norwegen und Neuseeland den ersten Tabellenplatz holen, doch vor allem beim 0:0 gegen Neuseeland am 3. Spieltag wirkte das Team wenig souverän. Hingegen gilt die spanische Nationalmannschaft als Favorit aufgrund der besseren Weltranglistenposition. Allerdings fehlen bei Spanien viele Spielerinnen und das Team musste zuletzt eine 0:4-Packung gegen Japan hinnehmen.

Japan (1.78) – Norwegen (4.60) im Sky Stadium/Wellington auf ZDF

Die japanische Frauennationalmannschaft war das beste Team der Vorrunde mit 9 Punkten und einer Tordifferenz von plus 11. Dabei spielte Japan in einem 3-4-3, welches das Team flexibel gestaltet hat und wo das Team mit und ohne Ballbesitz gefährlich wurde. Weiterhin bangt die norwegische Nationalmannschaft vorm Duell gegen Japan um die Fitness von Stürmerin Ada Hegerberg, die seit 10 Tagen fehlt. In Hegerbergs Abwesenheit hat Sophie Román Haug geglänzt, der gegen Philippinen ein Hattrick gelang.

ARD oder ZDF? Wer überträgt die Fußball WM 2023 heute?

Heute – am Samstag, den 5.8.2023 – läuft die FIFA Frauen-WM 2023 mit 2 Achtelfinalspielen live auf ZDF. Die TV-Übertragung beginnt um 6:30 Uhr mit der Vorberichterstattung. Die Partie Schweiz gegen Spanien beginnt um 7 Uhr und Japan gegen Norwegen startet um 10 Uhr.

Die Moderation beim ZDF übernimmt Sven Voss, außerdem sind Expertin Kathrin Lehmann und Gästin Paulina Krumbiegel dabei. Die Kommentatoren sind Martin Schneider (SUI – ESP) und Norbert Galeske (JPN – NZL).