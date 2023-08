Frauen Fußball WM heute am Dienstag: WM Achtelfinale * ZDF live ab 9:45 Uhr mit Frankreich – Marokko

Am letzten Tag des WM Achtelfinales der FIFA Frauen-Fußball WM gibt es nochmals zwei spannende Spiele. Das 1.Spiel lautet Kolumbien gegen Jamaika ab 10 Uhr Deutscher Zeit, ab 13 Uhr dann das Spiel der hoch favorisierten Französinnen gegen Marokko. Hier hätte Deutschland spielen können, Kolumbien und Marokko setzten sich allerdings in der deutschen Gruppe durch. Spannend wird es dann wenn Jamaika spielt, diese konnten Brasilien aus dem Turnier werfen und sind nun höchst motiviert die nächste Sensation zu schaffen.



Fast ist das WM-Viertelfinale komplett! Nur noch zwei Teams fehlen, nachdem die großen Teams durchaus ihre Probleme hatten, mit den USA ist der amtierende Weltmeister raus und es hätte auch fast England als Europameister erwischt, als man sich erst im Elfmeterschießen gegen Nigeria durchsetzen konnte. Frankreich kann heute u.a. mit Spanien, Japan und den Niederlanden ins WM-Viertelfinale nachziehen.

Das ZDF beginnt um 9.45 Uhr mit der TV-Übertragung heute.

Zusammenfassung zum WM Achtelfinale 2023 heute

Kolumbien gegen Jamaika ab 10 Uhr

Kolumbien gegen Jamaika ab 10 Uhr Frankreich gegen Marokko ab 13 Uhr

Frankreich gegen Marokko ab 13 Uhr WM Achtelfinale vom 5. bis 8.8.

WM Achtelfinale vom 5. bis 8.8. WM Viertelfinale am 11. und 12.8.

WM Viertelfinale am 11. und 12.8. Spielplan des WM Achtelfinale 2023

Wer spielt heute bei der WM 2023?

Heute stehen wieder zwei Spiele bei der Frauen-Weltmeisterschaft an. Um 10 Uhr das Duell von Kolumbien gegen Jamaika, danach um 13 Uhr gibt es dann Frankreich gegen Marokko, ein durchaus sehenswertes Spiel, nachdem Marokko aus der Deutschen Gruppe weiterkam.

Wer kommt heute ins WM-Viertelfinale?

Frankreich ist der Topfavorit auf den Sieg gegen Marokko, das 2.Spiel zwischen Kolumbien und Jamaika ist offen.

WM Spielplan am Dienstag, 08.08.

Datum Uhrzeit TV Team 1 Erg. Team 2 Gr. 08.08.2023 10:00 🇨🇴 Kolumbien 🇯🇲 Jamaika Achtelfinale 08.08.2023 13:00 🇫🇷 Frankreich 🇲🇦 Marokko Achtelfinale

ARD oder ZDF? Wer überträgt die Fußball WM 2023 heute?

Am Dienstag, 8. August 2023, 9.45 Uhr, melden sich Sven Voss und Kathrin Lehmann aus dem ZDF-WM-Studio in Mainz. Das Achtelfinale des Deutschlandbezwingers Kolumbien gegen Jamaika, das Brasilien aus dem Turnier warf, ist ab 10.00 Uhr im ZDF zu sehen, kommentiert von Norbert Galeske (Spielort: Melbourne). Das Achtelfinale Frankreich gegen Marokko in Adelaide wird um 13.00 Uhr deutscher Zeit angepfiffen, als Kommentatorin ist Claudia Neumann zusammen mit Co-Kommentatorin Tabea Kemme im Einsatz.